DNA: साम-दाम-दंड-भेद! क्या जबरदस्ती नोबल लेंगे ट्रंप... आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति नॉर्वे को धमकी क्यों दे रहा?
Advertisement
trendingNow12886961
Hindi Newsदुनिया

DNA: साम-दाम-दंड-भेद! क्या जबरदस्ती नोबल लेंगे ट्रंप... आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति नॉर्वे को धमकी क्यों दे रहा?

DNA Analysis: ट्रंप ने नोबेल के साम-दाम-दंड-भेद की नीति अपना ली है. लेकिन यहां सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ट्रंप ने नॉर्वे के वित्त मंत्री को फोन कर के नोबेल के लिए क्यों धमकाया है. नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का चयन नॉर्वेजियन नोबेल समिति करती है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 18, 2025, 11:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: साम-दाम-दंड-भेद! क्या जबरदस्ती नोबल लेंगे ट्रंप... आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति नॉर्वे को धमकी क्यों दे रहा?

DNA Analysis: आज हम  इस खबर का विश्लेषण करने से पहले गालिब का एक शेर आपको याद दिला दें. "हज़ारों ख़्वाहिशें ऐसी कि हर ख़्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले." मिर्जा गालिब का ये शेर मानवीय इच्छाओं की अनंतता को दर्शाता है. वैसी ही इच्छा जैसी ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार की है. ट्रंप के दिमाग पर नोबेल का जुनून कुछ ऐसा सवार है कि इसे पाने के लिए उन्होंने पूरी कायनात को हिलाकर रख दिया है. सोते-जागते, उठते-बैठते. ट्रंप सिर्फ और सिर्फ नोबेल के बारे में सोचते रहते हैं और अब तो वो नोबेल पाने के लिए धमकाने पर भी उतर आए हैं.

नॉर्वे के एक अखबार ने दावा किया है कि जुलाई के महीने में ट्रंप ने नॉर्वे के वित्त मंत्री जेन्स स्टॉल्टेनबर्ग को फोन किया था. और उन्हें ये धमकी दी है कि अगर उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया तो वो नॉर्वे पर भारी भरकम टैरिफ लगा देंगे. इससे पहले उन्होंने नॉर्वे के वित्त मंत्री को टैरिफ पर चर्चा के लिए बुलाया था. इस दौरान भी उन्होंने ये कहा था कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए.

नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का चयन

ट्रंप ने नोबेल के साम-दाम-दंड-भेद की नीति अपना ली है. लेकिन यहां सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ट्रंप ने नॉर्वे के वित्त मंत्री को फोन कर के नोबेल के लिए क्यों धमकाया है. नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता का चयन नॉर्वेजियन नोबेल समिति करती है. ये समिति नॉर्वे की संसद द्वारा निर्वाचित पांच सदस्यों से बनी होती है. इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष नॉर्वे के सांसद जॉर्गेन वाटने फ्राइडनेस हैं.

यही वजह है कि ट्रंप ने नॉर्वे के वित्त मंत्री को फोन कर के धमकाया है. लेकिन फोन पर ट्रंप की धमकी से ये साफ हो गया है कि नोबेल के लिए ट्रंप का जुनून अब पागलपन बन गया है. नोबेल के लिए ट्रंप का उतावलापन इसलिए भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा की तारीख नजदीक आती जा रही है.

 7 देश ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर चुके हैं

पुरस्कार समारोह हर साल 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर आयोजित होता है. ऐसे में ट्रंप किसी भी हाल में अपनी दावेदारी को मजबूत करना चाहते हैं. ट्रंप के नोबल वाले जुनून में उन्हें कुछ देशों का साथ भी मिला है. अब तक 7 देश ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट कर चुके हैं.

पाकिस्तान ने सबसे पहले ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था. इसके बाद इजरायल भी ट्रंप को नॉमिनेट कर चुका है.. इसकी जनकारी तो खुद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिल नेत्नयाहू ट्रंप को दे चुके हैं. अजरबैजान, अर्मैनिया, कंबोडिया, रुवांडा और गैबॉन जैसे देश भी ट्रंप को नॉमिनेट करने का दावा कर रहे हैं. लेकिन ट्रंप आधिकारिक तौर पर दुनिया के शांति दूत बनेंगे या नहीं. ये नोबेल कमेटी को तय करना है. यही वजह है कि ट्रंप ने नॉर्वे के वित्त मंत्री को टैरिफ वाली धमकी दी है.

ट्रंप का नोबेल वाला ये जुनून कहां से आया?

मित्रों यहां सवाल तो ये भी उठता है कि ट्रंप का नोबेल वाला ये जुनून आया कहां से. अब हम ट्रंप की नोबेल वाली इसी महत्वकांक्षा का विश्लेषण करने वाले हैं. ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार जीतकर अमेरिकी राष्ट्रपतियों की एलीट लीग का हिस्सा बनना चाहते हैं. क्योंकि अभी तक सिर्फ चार अमेरिकी राष्ट्रपतियों को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है.

सबसे पहले थियोडोर रूजवेस्ट को 1906 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था. इसके बाद वुडरो विल्सन को साल 1919 में ये पुरस्कार मिला. जिमी कार्टर को साल 2002 में पीस प्राइस से सम्मानित किया गया. और साल 2009 में बराक ओबामा को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था..

जानकार तो मानते हैं ट्रंप को यही सबसे ज्यादा खटकता है, क्योंकि जो सम्मान ओबामा को मिला. उन्हें भी वो चाहिए. ट्रंप अपने पहले कार्यकाल से लेकर में भी नोबेल पीस प्राइज की मांग करते थे. लेकिन तब से लेकर अब तक नोबेल को लेकर उनका जुनून इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो हर दूसरे दिन एक युद्ध रुकवाने का दावा कर देते हैं. जिस युद्ध से उनका लेना एक न देना दो उसे रुकवाने का दावा भी वो करने लगे हैं. ट्रंप शांति स्थापित करवाने का दावा तो करते हैं लेकिन उन्होंने दुनिया में कहां, कितनी शांति करवाई है इसकी सच्चाई सब को पता है. लेकिन उन्हें शांति पुरस्कार मिलेगा या नहीं.. इसका जवाब 10 अक्टूबर को मिलेगा.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

DNA AnalysisDonald Trump

Trending news

पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
One Rupee Coin
पहली बार कहां जारी हुआ था 'एक रुपये का सिक्का'? दिलचस्प है 275 साल पीछे की कहानी
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
West Bengal
बंगाल के प्रवासी मजदूरों को बड़ा तोहफा, वापस लौटने वालों को ममता सरकार देगी ₹5000
Delhi Yamuna Water Level Live: आज रात डूब जाएगी दिल्ली? लोहे के पुल पर 205 मीटर के पार पहुंचा जलस्तर
delhi yamuna water level
Delhi Yamuna Water Level Live: आज रात डूब जाएगी दिल्ली? लोहे के पुल पर 205 मीटर के पार पहुंचा जलस्तर
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
zee news hindi
खबर के साथ भरोसा, Google पर Zee News को ऐसे बनाएं 'Preferred Source', जानें स्टेप्स
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
squirrels
गिलहरियों में खौफनाक वायरस, शरीर पर निकले मवाद वाले फोड़े, इंसानों को कितना खतरा?
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
Jammu and Kashmir
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
china
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
Shubhanshu shukla
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
Army
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
priyanka chaturvedi
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
;