डॉक्टर ने कई महिलाओं को अपने स्पर्म से किया प्रेगनेंट, कई साल बाद ऐसे हुआ खुलासा

वाशिंगटनः डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है. मरीज ठीक होने के लिए या अपने अच्छे ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर पर आंख बंद कर भरोसा कर लेता है. लेकिन अमेरिका के एक डॉक्टर ने अपनी गंदी हरकत से डॉक्टरों की इज्जत में दाग लगा दिया है. इस आरोपी डॉक्टर ने कई महिलाओं के साथ धोखा किया है. आइये आपको बताते हैं इस डॉक्टर के बारे में

प्रेगनेंसी के लिए IVF का रुख

प्रेगनेंसी को लेकर आने वाली समस्याओं के चलते महिलाओं को डॉक्टर की मदद लेनी पड़ती है. कभी-कभी डॉक्टरों की सलाह और मेडिसिन से महिलाएं कंसीव कर लेती हैं. मेडिसिन से भी कंसीव नहीं कर पाने वाली महिलाएं फर्टिलिटी क्लीनिक (IVF) का रुख करती हैं.

डॉक्टर ने महिलाओं को दिया धोखा

पति-पत्नी को फर्टिलिटी सेंटर से उम्‍मीद रहती है कि उनके घर में किलकारियां जरूर गूजेंगी. फर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे कपल डॉक्‍टर के पास काफी आशा के साथ जाते हैं. अब बात करते हैं उस डॉक्टर की जिसने ऐसी ही महिलाओं के साथ विश्वासघात किया. डॉक्‍टर ने अपने स्‍पर्म से ही उसके क्‍लीनिक में आई कई महिलाओं को प्रेग्‍नेंट कर दिया. डॉक्टर ने किसी भी महिला या उनके पति को नहीं बताया कि वह अपने प्रगनेंसी के लिए अपने स्पर्म का इस्तेमाल कर रहा है.

दो बहनों ने डॉक्टर के बारे में किया खुलासा

आरोपी डॉक्‍टर पॉल जोंस लंबे समय तक उसकी क्लीनिक पर आने वाली महिलाओं के साथ ऐसा ही करता रहा. डॉक्टर की इस हरकत के बारे में दो बहनों ने एक टीवी शो पर खुलासा किया. डेली स्‍टार के मुताबिक दोनों बहनें माइया सिमंस और ताहनी स्‍कॉट ने न्‍यूज प्रोगाम The Truth About My Conception पर डॉक्टर की करतूत के बारे में बताया.

बहनों के मां-बाप मिले थे डॉक्टर से

इन दोनों बहनों के पिता जॉन इमंस टेस्टिकुलर कैंसर से पीड़ित थे और बच्‍चा पैदा करने में असक्षम थे. साल 1980 और 1985 में यह कपल आरोपी डॉ पॉल से मिलने उसके क्‍लीनिक पर गए. डॉ पाल ने चेरिल को बिना बताए अपने स्‍पर्म से उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया.

Ancestry.com पर आया मैसेज

लंबा वक्त बीत जाने के बाद माइया को 2018 में Ancestry.com पर किसी ने मैसेज भेजा. Ancestry.com पर लोग अपनी पीढ़ी और पूर्वजों की तलाश करते हैं. इस पर जेनेटिक आधार पर एक दूसरे की तलाश की जाती है. माइया को जो मैसेज मिला था, उसमें लिखा था, 'ऐसा लगता है कि हम भाई-बहन हैं. मेरे पिता कोलरडो में स्‍पर्म डोनर हैं. मैंने अपनी तरह दिखने वाले 3 और भाई बहनों को खोज निकाला है'.

डॉक्टर का मेडिकल लाइसेंस हो चुका है जब्त

जिसके बाद माइया और ताहनी ने जेनेटिक टेस्टिंग वेबसाइट के माध्‍यम से अपने 12 ऐसे भाई-बहनों को खोज निकाला. माइया को जब इस बारे में पता चला तो उसे काफी गुस्‍सा आया था. माइया ने कहा मुझे इस बारे में 38 सालों के बाद पता चला. आपको बता दें कि इस पूरे मामले का खुलासा होने के बाद डॉ जोंस का मेडिकल लाइसेंस 2019 में जब्‍त कर‍ लिया गया था.

