Advertisement
trendingNow13138806
Hindi Newsदुनियाक्या इजरायल के पास भी है एटम बम? अमेरिकी एक्सपर्ट का दावा सच निकला तो मिडिल ईस्ट कैसा दिखेगा?

क्या इजरायल के पास भी है एटम बम? अमेरिकी एक्सपर्ट का दावा सच निकला तो मिडिल ईस्ट कैसा दिखेगा?

दरअसल इजरायल का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से दुनिया के लिए रहस्य रहा है. हालांकि डिमोना स्थित शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इजरायल का सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकाना माना जाता है. ये वही परमाणु रिएक्टर है जिसका निर्माण साल 1958 में शुरू हुआ था. दावा किया जाता है कि उस समय फ्रांस ने गुप्त रूप से इजरायल की मदद की थी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 13, 2026, 02:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या इजरायल के पास भी है एटम बम? अमेरिकी एक्सपर्ट का दावा सच निकला तो मिडिल ईस्ट कैसा दिखेगा?

Iran war: मध्य पूर्व युद्ध के बीच ईरान ने इजरायल के डिमोना परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी. उसके बाद अमेरिका के मशहूर एक्सपर्ट ने दावा कर दिया है कि इजरायल न्यूक्लियर अटैक कर सकता है. जबकि इजरायल ने कभी इस बात को घोषणा नहीं की कि उसके पास एटम बम मौजूद हैं. ऐसे में आपको  समझाते हैं कि इन दावों के पीछे की वजह क्या है? 

FAQ-

सवाल- इजरायल के पास कितने न्यूक्लिर हथियार है?

जवाब- न्यूक्लियर हथियारों का डेटा रखने वाली एजेंसी सिपरी के मुताबिक इजरायल के पास 90 परमाणु हथियार हो सकते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सवाल- इजराइल का परमाणु कार्यक्रम कब शुरू हुआ?

जवाब- इजराइल का परमाणु कार्यक्रम 1948 में देश की स्थापना के साथ ही शुरू हो गया था. 

सवाल- इजरायल के न्यूक्लियर प्रोग्राम की स्टोरी कैसे आगे बढ़ी?

जवाब- साल 1957 में इजराइल और फ्रांस के बीच एक सीक्रेट समझौता हुआ. जिसके तहत इजरायल के नेगेव में डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई गई. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फ्रांस ने ही इसके लिए संसाधन और तकनीक भी दी, जिससे एटम बम बनाने के लिए प्लूटेनियम तैयार किया जा सका.

सवाल- कुछ और थ्योरी कहां से जुड़ती है?

जवाब- 1960 में अमेरिका के पेंसिलनिया स्थित NUMEC से 600 पाउंड उच्च स्तर का यूरेनियम रहस्यमई तरीके से गायब हो गया था. तब दावा किया जाता है कि इसी यूरेनियम की मदद से इजरायल ने 1966 से 67 के बीच अपना न्यूक्लियर बम टेस्ट कर लिया था.

सवाल - आज की तारीख में इजरायल की न्यूक्लिर कैपिबिलिटी कितनी है?

जवाब- आज इजरायल के पास ना केवल न्यूक्यियर मिसाइलें मौजूद हैं, बल्कि वो फाइटर जेट से भी एटम बम गिरा सकता है.

एक तरफ इजरायल के ईरान में एटम बम गिराने की आशंका जताई जा रही है. तो दूसरी तरफ इजरायल ने आज ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर देने का दावा कर दिया. नीचे दिख रही तस्वीर ईरान की तालेघन-2 फैसिलिटी की बताई जा रही है.

fallback

इसके लिए सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गईं. तस्वीरें इसलिए जारी की क्योंकि बुधवार को ही ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने दावा किया था कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सही सलामत है. पहली तस्वीर 2025 की हैं, जब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म करने की बातें चल रही थी
दूसरी यानी बीच वाली तस्वीर इसी साल जनवरी महीने की है, जिसे बचाने के लिए ईरान ने इसे रेत के नीचे ढंक लिया गया था. वहीं दाईं ओर यानी तीसरी तस्वीर हमले के बाद की है, जिसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर 3 बड़े होल नजर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें- मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान पर परमाणु बम चला सकता है इजरायल? अमेरिकी एक्सपर्ट ने चौंकाया 

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Israel

Trending news

युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
middle east conflict
युद्ध के बीच ईरानी राष्ट्रपति से PM मोदी की अहम बातचीत, भारत के हितों पर हुई चर्चा
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
CEC
ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष एकजुट, महाभियोग प्रस्ताव का दिन और तारीख जानिए सबकुछ
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
PM Modi
खाड़ी की जंग ने पूरी दुनिया को ऊर्जा संकट में डाला: PM मोदी
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
Punjab
गृह मंत्री पर 'आप' ने साधा निशाना, कहा- 'जुमलों के बजाय जवाब लेकर आएं पंजाब'
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
Punjab
भगवंत सरकार ने 4 साल में स्कूल, अस्पताल समेत हर क्षेत्र में शानदार काम - केजरीवाल
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
West bengal elections
बंगाल चुनावों के लिए BJP में सस्पेंस खत्म? CEC की बैठक में 145 कैंडिडेट्स के नाम तय!
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
weather news
मैदानों में हीटवेव का खतरा तो पहाड़ों पर बर्फबारी से मौज, स्नोफॉल देख झूमे पर्यटक
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
LPG Crisis
केंद्रीय मंत्री ने देश को दिया भरोसा, कहा- LPG संकट नहीं, हालात से निपटने में सक्षम
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
OBC reservation
OBC आरक्षण पर SC का बड़ा फैसला, केवल परिवार की सैलरी से नहीं तय होगा 'क्रीमी लेयर'
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah
मुझे पटाखे की आवाज सुनाई दी और...जानलेवा हमले के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला