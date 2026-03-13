क्या इजरायल के पास भी है एटम बम? अमेरिकी एक्सपर्ट का दावा सच निकला तो मिडिल ईस्ट कैसा दिखेगा?

दरअसल इजरायल का परमाणु कार्यक्रम लंबे समय से दुनिया के लिए रहस्य रहा है. हालांकि डिमोना स्थित शिमोन पेरेस नेगेव न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर इजरायल का सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकाना माना जाता है. ये वही परमाणु रिएक्टर है जिसका निर्माण साल 1958 में शुरू हुआ था. दावा किया जाता है कि उस समय फ्रांस ने गुप्त रूप से इजरायल की मदद की थी.
Trending Photos
Iran war: मध्य पूर्व युद्ध के बीच ईरान ने इजरायल के डिमोना परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की चेतावनी दी थी. उसके बाद अमेरिका के मशहूर एक्सपर्ट ने दावा कर दिया है कि इजरायल न्यूक्लियर अटैक कर सकता है. जबकि इजरायल ने कभी इस बात को घोषणा नहीं की कि उसके पास एटम बम मौजूद हैं. ऐसे में आपको समझाते हैं कि इन दावों के पीछे की वजह क्या है?
FAQ-
जवाब- न्यूक्लियर हथियारों का डेटा रखने वाली एजेंसी सिपरी के मुताबिक इजरायल के पास 90 परमाणु हथियार हो सकते हैं.
जवाब- इजराइल का परमाणु कार्यक्रम 1948 में देश की स्थापना के साथ ही शुरू हो गया था.
जवाब- साल 1957 में इजराइल और फ्रांस के बीच एक सीक्रेट समझौता हुआ. जिसके तहत इजरायल के नेगेव में डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाई गई. कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि फ्रांस ने ही इसके लिए संसाधन और तकनीक भी दी, जिससे एटम बम बनाने के लिए प्लूटेनियम तैयार किया जा सका.
जवाब- 1960 में अमेरिका के पेंसिलनिया स्थित NUMEC से 600 पाउंड उच्च स्तर का यूरेनियम रहस्यमई तरीके से गायब हो गया था. तब दावा किया जाता है कि इसी यूरेनियम की मदद से इजरायल ने 1966 से 67 के बीच अपना न्यूक्लियर बम टेस्ट कर लिया था.
जवाब- आज इजरायल के पास ना केवल न्यूक्यियर मिसाइलें मौजूद हैं, बल्कि वो फाइटर जेट से भी एटम बम गिरा सकता है.
एक तरफ इजरायल के ईरान में एटम बम गिराने की आशंका जताई जा रही है. तो दूसरी तरफ इजरायल ने आज ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर देने का दावा कर दिया. नीचे दिख रही तस्वीर ईरान की तालेघन-2 फैसिलिटी की बताई जा रही है.
इसके लिए सैटेलाइट तस्वीरें जारी की गईं. तस्वीरें इसलिए जारी की क्योंकि बुधवार को ही ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने दावा किया था कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सही सलामत है. पहली तस्वीर 2025 की हैं, जब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी खत्म करने की बातें चल रही थी
दूसरी यानी बीच वाली तस्वीर इसी साल जनवरी महीने की है, जिसे बचाने के लिए ईरान ने इसे रेत के नीचे ढंक लिया गया था. वहीं दाईं ओर यानी तीसरी तस्वीर हमले के बाद की है, जिसमें न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर 3 बड़े होल नजर आ रहे हैं.
यह भी पढ़ें- मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान पर परमाणु बम चला सकता है इजरायल? अमेरिकी एक्सपर्ट ने चौंकाया