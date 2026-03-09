Israel-US-Iran War: डॉलर मजबूत, गोल्ड कमजोर, निवेशकों के पैसे स्वाहा, दुनिया में हड़कंप...क्या जानबूझकर ट्रंप ने छेड़ी जंग?

US War with Iran : ईरान की महिला फुटबॉल टीम का समर्थन करने के पीछे ट्रंप का अपना स्वार्थ है. लेकिन ट्रंप का सबसे बड़ा स्वार्थ पूरे विश्व पर कैसे भारी पड़ रहा है, अब हम इसी प्रश्न का विश्लेषण करने वाले हैं. बारूदी लड़ाई मिडिल ईस्ट की जमीन पर लड़ी जा रही है. एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका-इजरायल हैं. अरब देश पर भी ईरान मिसाइल बरसा रहा है. इस बारूदी युद्ध का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं पूरी दुनिया झेल रही है, जो देश युद्ध में शामिल नहीं है, जो देश किसी पक्ष के साथ नहीं है. उन्हें युद्ध में शामिल पक्षों के मुकाबले ज्यादा नुकसान हो रहा है. ये नुकसान आपको और हमें भी हो रहा है.

क्या है शेयर बाजार का हाल?

ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध के असर से आज भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई. पहले हम आपको भारतीय शेयर बाजार का हाल बताते हैं. आज BSE का सेंसेक्स 1 हजार 352 अंकों की गिरावट के साथ 77 हजार 566 पर बंद हुआ. निफ्टी 422 अंकों की गिरावट के बाद 24 हजार 28 पर बंद हुआ. सिर्फ आज ही शेयर बाजार में गिरावट से निवेशकों को करीब 12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. ये सिर्फ एक दिन यानी आज का नुकसान है.

ये छोटा नुकसान नहीं है. समझिए देश के रक्षा बजट का मंत्रालय 7 दशमलव 85 लाख करोड़ का है. यानी निवेशकों को सिर्फ एक दिन में जो नुकसान हुआ है वो रक्षा मंत्रालय के सालाना बजट से भी ज्यादा है. ये नुकसान कितना बड़ा है इसे ऐसे समझिए कि दुनिया के 143 देश ऐसे हैं, जिनकी GDP 12 लाख करोड़ रुपये से कम है. यानी आज निवेशकों का जो पैसा बाजार में डूबा वो 143 देशों की GDP से ज्यादा है.

पूरी दुनिया का हो रहा नुकसान

ईरान-अमेरिका-इजरायल की लड़ाई में न आप और हम शामिल हैं, ना हमारा देश शामिल है. लेकिन हमारा भारी नुकसान हो रहा है और नुकसान सिर्फ हमारा नहीं हो रहा है. जैसा कि हमने कहा पूरी दुनिया का नुकसान हो रहा है.

आज यूरोप का STOXX 600 करीब 3 प्रतिशत गिरा. यहां निवेशकों को सिर्फ एक दिन में 27 दश्मलव 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ. जापान का निक्केई 7 प्रतिशत गिरा. इससे निवेशकों को करीब 37 लाख करोड़ का नुकसान हुआ. दक्षिण कोरिया के कोस्पी में करीब 12 प्रतिशत की गिरावट हुई और निवेशकों को 14 लाख करोड़ का नुकसान हुआ.

निवेशकों को भारी नुकसान

ब्राजील मैक्सिको के शेयर बाजार में 3 प्रतिशत की गिरावट हुई. यहां निवेशकों को करीब 19 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.नुकसान की लिस्ट लंबी है. कुछ अन्य देशों का आंकड़ा मिलाकर आज एक ही दिन में निवेशकों को करीब 240 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है.

हमने सिर्फ चुनिंदा देशों के आंकड़े बताए हैं. अमेरिका, चीन, जर्मनी, भारत जैसे कुछ गिने-चुने देश ही हैं जिनकी GDP 240 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है. दुनिया के 170 से ज्यादा देशों की GDP 240 लाख करोड़ से कम है. और सुनिए ये रकम पूरी दुनिया के वार्षिक खर्च के बराबर है.

आपके मन में ये जिज्ञासा होगी कि अगर युद्ध नहीं लड़ रहे देशों का नुकसान इतना बड़ा है तो युद्ध में शामिल देशों का नुकसान कितना होगा. सामान्य तौर पर माना जाता है कि इनका नुकसान ज्यादा होगा. लेकिन अब जो आंकड़ा हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो बहुत गौर से समझिए. वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक:

अमेरिका और इजरायल को एक दिन जंग लड़ने में करीब 14 हजार 800 करोड़ का नुकसान हो रहा है.

ईरान को एक दिन के युद्ध में 18 हजार 500 करोड़ का नुकसान हो रहा है.

अरब देशों को करीब 16 हजार 560 करोड़ का नुकसान हो रहा है.

यानी जो देश युद्ध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से शामिल हैं उन्हें आज कुल मिलाकर 49 हजार 860 करोड़ का नुकसान हुआ. लेकिन जो देश युद्ध में शामिल नहीं है उन्हें 240 लाख करोड़ का नुकसान हुआ. यानी युद्ध की कीमत सिर्फ वो देश नहीं चुका रहे हैं जो जंग लड़ रहे हैं. युद्ध का नुकसान हम और आप भी झेल रहे हैं.

क्या दुनिया को कमजोर करना चाहते हैं ट्रंप?

इसलिए आज सवाल बड़ा बन जाता है कि क्या ईरान वाली जंग किसी खास मकसद से शुरू की गई थी. क्या इस जंग के पीछे दुनिया को आर्थिक तौर पर कमजोर करने की साजिश है. ये सवाल यूं ही नहीं है. इस सवाल के पीछे मजबूत तर्क है. कहते हैं किसी का नुकसान होता है तो किसी का फायदा भी होता है. पूरी दुनिया जब युद्ध से आर्थिक तबाही झेल रही है तो अमेरिका का फायदा हो रहा है. पूरी दुनिया में डॉलर की डिमांड बढ़ी है. रिजल्ट ये है कि डॉलर दूसरी करंसी के मुकाबले मजबूत हो रहा है.ईरान युद्ध शुरू होने के बाद डॉलर

भारतीय रुपये के मुकाबले 3 दशमलव 5 प्रतिशत मजबूत हुआ है.

जापानी येन के मुकाबले डॉलर 3 प्रतिशत मजबूत हुआ है.

यूरो के मुकाबले डॉलर में 1 दशमलव 5 प्रतिशत की मजबूती आई है.

दक्षिण कोरियाई वॉन के मुकाबले डॉलर 4 दशमलव 2 प्रतिशत मजबूत हुआ है.

ताइवानी डॉलर के मुकाबले अमेरिकी डॉलर 2 प्रतिशत तक मजबूत हुआ है.

और सिर्फ डॉलर के मुकाबले दूसरे देशों की करंसी ही कमजोर नहीं हुई है. डॉलर का विकल्प बन रहा गोल्ड भी कमजोर हुआ है. यानी जो सोना एक हफ्ते पहले तक तूफानी रफ्तार से भाग रहा था अब वो गिर रहा है. युद्ध शुरू होने के बाद सोना अपने टॉप से करीब 4 प्रतिशत तक गिर चुका है.

जनवरी में सोना अपने टॉप पर था. तब इंटरनेशनल मार्केट में एक औंस सोने की कीमत करीब 5595 डॉलर थी. आज कीमत घटकर प्रति औंस 5200 डॉलर तक आ गई है.

लगातार बड़े देशों की गिर रही करंसी

अब सोचिए सोना गिर रहा है. दुनिया के बड़े-बड़े देशों की करंसी गिर रही है. लेकिन डॉलर बढ़ रहा है. आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि किसी भी देश की करंसी तब मजबूत होती है जब वहां आर्थिक विकास तेज हो, स्थिरता हो. लेकिन क्या अमेरिका में ऐसा है.बिल्कुल नहीं है. अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं. राष्ट्रपति ट्रंप को अमेरिका का सबसे अस्थिर राष्ट्रपति कहा जा रहा है. अमेरिकी कांग्रेस में ट्रंप का विरोध हो रहा है. अमेरिका में बेरोजगारी बढ़ रही है. वहां के सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को आदेश दिया है कि वो टैरिफ के तौर पर वसूली गई रकम वापस करें. कुल मिलाकर हालात ठीक नहीं है. फिर डॉलर क्यों बढ़ रहा है. क्यों चंद दिन पहले तक गोल्ड खरीद रहे देश अब डॉलर खरीद रहे हैं.

युद्ध छिड़ा और डॉलर हो गया मजबूत

क्यों 15 दिन पहले तक जिस सोने को डॉलर का विकल्प बताया जा रहा था वो लगातार गिर रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है. आखिर क्या बदल गया है. सिर्फ एक बदलाव हुआ है. ईरान-इजरायल-अमेरिका युद्ध छिड़ गया है. तो क्या ट्रंप ने डॉलर को बचाने, गोल्ड को गिराने और दुनिया के दूसरे देशों को कमजोर करने के लिए ही ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा है. इसे विस्तार से समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि डॉलर क्यों मजबूत हो रहा है.

डॉलर तब मजबूत होता है जब जोखिम बढ़ता है, यानी दुनिया में युद्ध का माहौल होता है. ऐसे हालात में दुनिया भर के देश डॉलर, अमेरिकी बॉन्ड और सोने में निवेश करते हैं.

ईरान युद्ध से जोखिम बढ़ा है. इस जोखिम को कम करने के लिए डॉलर की खरीद हो रही है.

देश जो विदेशी मुद्रा भंडार रखते हैं उसमें 60% हिस्सेदारी डॉलर की है. पिछले कुछ समय से इसमें गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ रही थी. लेकिन अब संकट के समय फिर डॉलर की खरीद बढ़ी है इसलिए डॉलर मजबूत हुआ है.

पेट्रो डॉलर सिस्टम के तहत तेल का भुगतान सिर्फ डॉलर में होता है. वेनेजुएला और ईरान के पास दुनिया का करीब 31% तेल भंडार है.

वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिका का कंट्रोल है. आशंका ये है कि ईरान का तेल भंडार भी अमेरिका के कब्जे में आ जाएगा. इसलिए अब डॉलर मजबूत हो रहा है.

सोचिए सिर्फ एक युद्ध ने पूरी दुनिया का समीकरण बदल दिया. युद्ध से पहले सोना मजबूत हो रहा है. लेकिन अब गोल्ड गिर रहा है और डॉलर मजबूत हो रहा है. क्या यही ट्रंप की रणनीति थी. क्या इसलिए ट्रंप ने ईरान पर हमला किया.

याद कीजिए. ईरान-अमेरिका में परमाणु हथियारों पर बातचीत हो रही थी. ईरान भी कह रहा था कि बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही थी. इसी बीच अमेरिका-इजरायल ने हमला कर दिया. इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान पर हमला ट्रंप की किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है. क्या ट्रंप ईरान पर हमला कर पूरी दुनिया के अर्थतंत्र को कमजोर करना चाहते थे. क्या ट्रंप गोल्ड खरीदनेवाले देशों को फंसाना चाहते थे.

गोल्ड रिजर्व की घट गई वैल्यू

ये सवाल इसलिए है क्योंकि सोना खरीदने को लेकर जो होड़ मची थी वो एक झटके में हो गई. ईरान युद्ध से सिर्फ डॉलर ही मजबूत नहीं हुआ. वो देश भी कमजोर हुए हैं जिन्होंने सोना खरीदा था. क्योंकि अब गोल्ड रिजर्व की वैल्यू घट गई है. यानी गोल्ड खरीदनेवाले देशों को आर्थिक नुकसान होगा. ये नुकसान लाखों डॉलर का नहीं है. ये नुकसान है करोड़ों और अरबों डॉलर का.

रूस के पास करीब 2 हजार 332 टन गोल्ड रिजर्व है. यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिकी और यूरोपीय प्रतिबंधों के बाद गोल्ड रिजर्व रूस का सबसे मजबूत आर्थिक सुरक्षा कवच था.

लेकिन अब सोने के दाम गिर रहे हैं. ऐसे में रूस का स्वर्ण सुरक्षा कवच कमजोर हो रहा है.

चीन के पास करीब 2 हजार टन सोने का भंडार है. चीन इस गोल्ड रिजर्व के जरिए युआन को डॉलर के मुकाबले खड़ा कर रहा था.

लेकिन अब कमजोर होता सोना युआन को भी कमजोर कर रहा है. यानी डॉलर का प्रतिद्वंदी मैदान से बाहर हो गया है.

जर्मनी के पास करीब 3 हजार 350 टन गोल्ड रिजर्व है. जर्मनी फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर नया रक्षा गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा था. अब सोने के दाम गिरने से जर्मनी भी कमजोर होगा.

फ्रांस के पास 2 हजार 330 टन सोने का भंडार है. फ्रांस यूरोपीय नाटो बनाने की कोशिश कर रहा था. लेकिन अब सोने के दाम गिरने से फ्रांस को भी झटका लगा है. ये वो देश हैं जो ट्रंप को आंख दिखा रहे थे. डॉलर की सत्ता को चुनौती दे रहे थे. लेकिन एक ही झटके में ये देश कमजोर हो गए हैं. अब इनकी मजबूरी बन गई है वो डॉलर और अमेरिका के प्रभुत्व को स्वीकार करें. ये कैसे हुआ. ये हुआ ईरान युद्ध के कारण. इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप ने ईरान का युद्ध सिर्फ परमाणु खतरे को टालने के लिए शुरू किया या इसके पीछे उनकी रणनीति कुछ और भी थी.ईरान युद्ध से गोल्ड की घटती कीमत ने दुनिया के अर्थतंत्र को तहस-नहस कर दिया है. कई सेक्टर्स बुरी तरह प्रभावित हुए हैं.

चीन की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा बुरा असर

चीन जैसे देश जहां हर साल करीब 400 टन गोल्ड का उत्पादन होता है. उसे बड़ा आर्थिक नुकसान होगा.ऑस्ट्रेलिया जो हर साल लगभग 1 दश्मलव 75 लाख करोड़ का सोना निर्यात करता है, उसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा. घाना-दक्षिण अफ्रीका जैसे देश जो करीब 40 प्रतिशत तक सोना निर्यात करते हैं. इन्हें भी नुकसान होगा. ऑटोमोटिव और एविएशन सेक्टर में महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि मजबूत होते डॉलर के कारण ईंधन की लागत बढ़ेगी और मुनाफा कम होगा.

कमजोर होता सोना और मजबूत होता डॉलर खाने-पीने के सामान की महंगाई भी बढ़ाएगा. क्योंकि डॉलर महंगा होने से आयात बिल बढ़ेगा.यानी खनन, एविएशन, ऑटोमोबाइल और फूड सेक्टर्स पर मजबूत डॉलर भारी पड़नेवाला है. यानी युद्ध से ट्रंप सिर्फ ईरान और गोल्ड को ही जमीन पर नहीं ला रहे हैं. वो अपने विरोधी देशों को भी कमजोर कर रहे हैं और पूरे अर्थतंत्र पर अमेरिका का वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं.

ईरान जंग से ट्रंप ने सिर्फ विरोधियों को कमजोर ही नहीं किया है. गिरती अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने का इंतजाम भी कर दिया है. ट्रंप ने ये कैसे किया है अब इसे ध्यान से समझिए.2022 में शुरू हुए रूस‑यूक्रेन युद्ध और 2023 के इजराइल‑गाजा युद्ध के बाद दुनिया में हथियारों की रेस बढ़ी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक

2024 में वैश्विक बाजार में 56.3 लाख करोड़ रुपये के हथियार बेचे गए.

2019 में दुनियाभर में 44 लाख करोड़ के हथियार बिके थे.

यानी 5 साल में हथियारों का बाजार 27 प्रतिशत बढ़ गया.

दुनिया की टॉप 10 हथियार बेचनेवाली कंपनियों में से 7 अमेरिका की कंपनियां हैं.

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद इन कंपनियों के पास ऑर्डर की भरमार हो गई. इनके पास 76 लाख करोड़ का एडवांस ऑर्डर है.

यानी अमेरिकी कंपनियों की ऑर्डर बुक अगले कई सालों तक भरी हुई है.

याद कीजिए अभी दो दिन पहले ही ट्रंप ने अमेरिकी हथियार कंपनियों के साथ मीटिंग की थी. मुद्दा था उत्पादन बढ़ाना. ट्रंप की प्लानिंग को समझिए. ईरान युद्ध के बाद हथियारों की डिमांड और तेजी से बढ़ेगी. इस बढ़ी डिमांड का बड़ा हिस्सा अमेरिकी कंपनियों के ऑर्डर बुक में आएगा. अमेरिकी कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाएंगी. इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा.