चीन, अमेरिका के पास जानलेवा सोनिक वेपंस? वेनेजुएला, गलवान में हुआ इस्तेमाल; वायरल पोस्ट में दावा

Sonic weapon in Venezuela: वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी हमले में क्या सोनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ. इस सवाल ने वेनेजुएला में हुए अमेरिकी ऑपरेशन के चश्मदीद गवाह रहे एक गार्ड के दावों के बाद जोर पकड़ा. व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने इस वाकये को शेयर किया तो सोशल मीडिया पर भूचाल उठ गया. इंटरनेट पर दावा किया गया कि न सिर्फ अमेरिका बल्कि चीन के पास भी ऐसे घातक सोनिक हथियार हैं. दरअसल लेविट ने 3 जनवरी को वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन 'एब्सोल्यूट रिजॉल्व' के एक चश्मदीद के बयान को शेयर किया उससे अनुमान लगाया जा रहा है मादुरो के आवास पर रेड के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने सोनिक वेपंस जैसे डायरेक्टेड-एनर्जी हथियार का इस्तेमाल किया.

अधिकारिक पुष्टि नहीं

हालांकि इन सोनिक और डायरेक्ट एनर्जी हथियारों के इस्तेमाल को लेकर अमेरिका से कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. लेकिन इस दावे ने जरूर जोर पकड़ा कि इन्ही सीक्रेट हथियारों की वजह से ट्रंप के गिने-चुने सैनिक, चंद मिनटों में बिना किसी नुकसान के राष्ट्रपति मादुरो को उठाकर ले गए. 30 मिनट के उस मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान मादुओ हाउस में क्या-क्या हुआ, चश्मदीद की जुबानी आपको बताते हैं.

This account from a Venezuelan security guard loyal to Nicolás Maduro is absolutely chilling—and it explains a lot about why the tone across Latin America suddenly changed. Security Guard: On the day of the operation, we didn't hear anything coming. We were on guard, but… pic.twitter.com/392mQuakYV — Mike Netter (@nettermike) January 10, 2026

गार्ड के मुताबिक अमेरिकी सेना ने एक बेहद शक्तिशाली और अब तक न देखे गए हथियार का इस्तेमाल किया. जिससे वेनेजुएला के सैनिक बिना किसी प्रतिरोध के लाचार होकर जमीन पर गिर पड़े. ऑपरेशन शुरू होते ही रडार सिस्टम अचानक बंद हो गए. चंद पलों में बहुत सारे ड्रोन आ गए. वेनेजुएला के सैनिकों को समझ नहीं आया कि क्या करें.

आगे क्या हुआ?

गार्ड ने कहा, 'बिना किसी बम धमाके के अचानक अजीब सी आवाज सुनाई पड़ी. जो बहुत तेज आवाज साउंड वेब जैसी थी. महसूस हुआ जैसे सिर फट जाएगा. किसी गार्ड की नाक से खून बह रहा था तो कोई खून की उल्टियां कर रहा था. कुछ समझ नहीं आ रहा था. सब बेसुध होकर जमीन पर गिर रहे थे. कोई नहीं जान पाया कि आखिर हुआ क्या. क्या ये कोई हथियार था या कुछ और पता नहीं चला.'

वेनेजुएला की कहानी खत्म चीन ने गलवान में यही हथियार चलाया था?

वेनेजुएला के ऑपरेशन के तार 2020 के गलवान घाटी कनेक्शन से जोड़कर देखा जा रहे हैं. उस समय दावा किया गया था कि भारत और चीन के बीच गलवान घाटी संघर्ष चीन के सैनिकों के साथ झड़प में जब 20 भारतीय शहीद शहीद हुए थे तब चीन ने 'माइक्रोवेव' हथियार का इस्तेमाल किया था. हालांकि ये दावा उस समय खारिज कर दिया गया था लेकिन अब वेनेजुएला पर अमेरिकी ऑपरेशन के बाद वैसे दावों ने फिर जोर पकड़ा है.

ऐसी ही एक पोस्ट में चीनी प्रोफेसर जिन कैनरोंग के 2020 के दावे का हवाला दिया गया है कि बीजिंग ने गलवान घाटी में माइक्रोवेव हथियारों को तैनात किया था, जिससे पहाड़ी चोटियां माइक्रोवेव अवन में बदल गईं. खबरों के मुताबिक, भारतीय सैनिकों में भी वैसे ही लक्षण दिखे थे. उन्हें उल्टी आ रही थी, वो खड़े नहीं हो पा रहे थे. बस 15 मिनट में उनका खेल खत्म हो गया.