DNA: ट्रंप का अमेरिका कैसे बन गया 'बिहार'? US में डॉग ने कर दिया मतदान!
Advertisement
trendingNow12927852
Hindi Newsदुनिया

DNA: ट्रंप का अमेरिका कैसे बन गया 'बिहार'? US में डॉग ने कर दिया मतदान!

DNA Analysis: मतदान में धांधली वाले मोर्चे पर ट्रंप का अमेरिका बिहार बन गया है. सुनकर आपको आश्चर्य हुआ होगा. लेकिन ये सच है. ट्रंप का अमेरिका कैसे बिहार बन गया है हम आपको बताते हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 18, 2025, 11:19 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

DNA: ट्रंप का अमेरिका कैसे बन गया 'बिहार'? US में डॉग ने कर दिया मतदान!

DNA Analysis: मतदान में धांधली वाले मोर्चे पर ट्रंप का अमेरिका बिहार बन गया है. सुनकर आपको आश्चर्य हुआ होगा. लेकिन ये सच है. ट्रंप का अमेरिका कैसे बिहार बन गया है हम आपको बताते हैं. मित्रो एसआईआर को लेकर देश में जब सवाल जा रहे थे तब बिहार से एक खबर आई थी. हमने इसकी जानकारी आपको दी थी. खबर ये थी की पटना के मसौड़ी में एक कुत्ते के नाम पर आवासीय प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया. सर्टिफिकेट में नाम डॉग बाबू लिखा था. पिता का नाम कुत्ता बाबू दर्ज था.

बिहार में तो कुत्ते के नाम पर एक सर्टिफिकेट बनवाया गया था. लेकिन ट्रंप के अमेरिका में जो हुआ वो आपको और हैरान कर देगा. अमेरिका में 62 साल की लौरा ली योरेक्स ने अपने कुत्ते को बतौर वोटर दर्ज कराया. वोटर बने कुत्ते ने दो चुनाव में वोट भी दिया. ऑरेंज काउंटी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस के मुताबिक कुत्ते की वोटर आईडी से 2021 में गवर्नर रिकॉल चुनाव में वोट डाला गया. ये वोट काउंट भी हुआ 2022 में प्राइमरी चुनाव में भी वोट डाला गया. लेकिन इस बार वोट खारिज हो गया.

 

Add Zee News as a Preferred Source

वोटिंग के लिए दोनों बार मेल इन बैलेट का इस्तेमाल किया गया. 2024 में योरेक्स ने खुद वोटर रजिस्ट्रार ऑफिस को जानकारी दी कि उसने अपने कुत्ते को बतौर वोटर रजिस्टर किया है. इस फर्जीवाडे के खुलासे के बाद योरेक्स पर फर्जी दस्तावेज बनाने, गलत तरीके से वोट डलवाने, नॉन एग्जिस्टिंग व्यक्ति का वोट रजिस्टर कराने जैसे 5 आरोप में केस दर्ज किया गया है. आरोप साबित हुए तो योरक्स को 6 साल की सजा हो सकती है.

अमेरिका में कुत्ते के वोटिंग वाला केस वायरल है. चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि अमेरिका के चुनाव में धांधली की शिकायत बहुत कम होती है. ब्रेनन सेंटर फॉर जस्टिस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में वोटिंग फ्रॉड की दर 0.0003% के करीब है. 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव एजेंसियों को करीब 25 लाख शिकायतें मिली थी. ज्यादातर शिकायत वोटर लिस्ट, पोस्टल बैलेट में देरी और सुरक्षा से जुड़े थे. वोटिंग में धांधली की शिकायतें बहुत कम थी. जांच में इनमें से ज्यादातर शिकायतें गलत निकली लेकिन लौरा योरेक्स की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने खुद वोटर रजिस्ट्रार ऑफिस को जानकारी दी थी. जांच में ये मामला सही पाया गया और लौरा पर केस भी दर्ज हुआ है.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

DNA Analysis

Trending news

राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
Kangana Ranaut video
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
Rahul Gandhi
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
Maharashtra
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
;