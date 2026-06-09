/इस देश में नहीं पाल सकते एक भी कुत्ता, पकड़े गए तो सीधा पहुंच सकते हैं जेल; पर्यटकों के लिए भी है सख्त नियम

Ban On Dogs: कुत्तों को इंसानों का सबसे वफादार साथी माना जाता है. ये घरों की सुरक्षा करने में भी काम आता है. 'अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन' के मुताबिक, कुत्तों के साथ बातचीत करने या उन्हें थपथपाने से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन (कोर्टिसोल) का लेवल कम होता है. इससे ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल भी बढ़ता है, जो तनाव कम करने के आता है. क्या आप जानते हैं कि इन सभी विशेषताओं के बावजूद दुनिया का एक ऐसा देश है, जहां कुत्तों पर प्रतिबंध लगा है.