/इस देश में नहीं पाल सकते एक भी कुत्ता, पकड़े गए तो सीधा पहुंच सकते हैं जेल; पर्यटकों के लिए भी है सख्त नियम

Ban On Dogs: कुत्तों को इंसानों का सबसे वफादार साथी माना जाता है. ये घरों की सुरक्षा करने में भी काम आता है. 'अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन' के मुताबिक, कुत्तों के साथ बातचीत करने या उन्हें थपथपाने से तनाव पैदा करने वाले हार्मोन (कोर्टिसोल) का लेवल कम होता है. इससे ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन और डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल भी बढ़ता है, जो तनाव कम करने के आता है. क्या आप जानते हैं कि इन सभी विशेषताओं के बावजूद दुनिया का एक ऐसा देश है, जहां कुत्तों पर प्रतिबंध लगा है.
मालदीव में कहीं भी कुत्तों को पालना, इंपोर्ट करना या फिर रखना पूरी तरह प्रतिबंधित है. यह नियम पूरी तरह वहां के नागरिकों और विदेशी पर्यटकों पर भी लागू होता है.
इतना ही नहीं मालदीव में पशु कल्याण अधिनियम के तहत प्रतिबंधित जानवरों से जुड़े दंड को सख्त कर दिया गया है. इसके तहत यहां कुत्तों जैसे प्रतिबंधित जानवरों के इंपोर्ट-एक्सपोर्ट की कोशिश पर 325- 32,425 डॉलर तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इन नियमों के लगातार उल्लंघन से आप कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं.
मालदीव में आपको केवल वहीं कुत्ते दिखेंगे, जिनका इस्तेमाल पुलिस या कस्टम यूनिट्स की ओर से किया जाता है. इन स्निफर कुत्तों को सुरक्षा अभियानों, कानून प्रवर्तन कामों और ड्रग्स का पता लगाने के लिए किया जाता है.
मालदीव में अगर कोई पर्यटक अपने साथ कुत्ता लाता है, तो कस्टम ऑफिसर्स उसे तुरंत जब्त कर लेते हैं. वे या तो कुत्ते को उसके मूल देश भेज देते हैं या फिर विदेशी पर्यटक के जाने तक कुत्ते को कस्टम बॉन्ड सुविधा में रखा जाता है.
मालदीव की ओर से कुत्तों पर यह प्रतिबंध स्वच्छता नियम और धार्मिक मान्यता के आधार पर लागू किया गया है. हालांकि, यहां बिल्लियां पालने की भी पूरी आजादी है. मालदीव के इस्लामिक देश होने के नाते वहां शरिया कानून के मुताबिक कुत्तों को अपवित्र माना जाता है, जिसके चलते वहां के नागरिक कुत्तों को पालतू जानवर के तौर पर नहीं रखते. मालदीव के लोग पक्षी और खरगोश भी पाल सकते हैं.