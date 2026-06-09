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इस देश में नहीं पाल सकते एक भी कुत्ता, पकड़े गए तो सीधा पहुंच सकते हैं जेल; पर्यटकों के लिए भी है सख्त नियम

Maldives Ban On Dogs: दुनियाभर में लोग कुत्ते को पालतू जानवर के तौर पर अपने घर में रखते हैं. हालांकि, एक ऐसा भी देश है, जहां ऐसा करने पर आप कानूनी पचड़े में भी फंस सकते हैं. इस देश में कुत्ते पालने पर पूरी तरह बैन लगा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 09, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 10:37 PM IST
इस देश में नहीं पाल सकते एक भी कुत्ता, पकड़े गए तो सीधा पहुंच सकते हैं जेल; पर्यटकों के लिए भी है सख्त नियम

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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