Chernobyl : 39 साल पहले जहां आई थी परमाणु आपदा, वहां कुत्तों का रंग पड़ा नीला, वैज्ञानिक हैरान

Chernobyl news: चेरनोबिल शहर के कुत्ते नीले पड़ रहे हैं, जिससे वैज्ञानिक हैरान हैं. अचानक आए इस बदलाव को लेकर तरह-तरह के कयास लग रहे हैं, हालांकि अभी तक इसके पीछे का कोई ठोस कारण नहीं पता चल पाया है. वहीं कुत्तों की देखभाल करने वाले एक्सपर्ट्स के शुरुआती बयान ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है.

 

Oct 28, 2025, 01:45 PM IST
Chernobyl dogs are turning blue: चेरनोबिल के आपदा स्थल के आस-पास घूमने वाले डॉगीस का रंग बदला तो अनहोनी की आशंका जताई जाने लगी. बीते 39 सालों में पहली बार ऐसा अजीबोगरीब घटनाक्रम सामने आया. अचानक से नीले रंग के कुत्ते चारों ओर नजर आए तो आम लोग ही नहीं वैज्ञानिक भी हैरान रह गए. आपको बता दें कि चेरनोबिल के ये डॉग्स1986 की परमाणु आपदा के बाद पीछे छूट गए जानवरों की अगली पीढ़ी के जीव हैं. इनकी देखभाल करने वाली टीम ने कई कुत्तों के वीडियो साझा किए, जिनके फर पर नीला रंग साफ दिख रहा है. उनमें से एक कुत्ता तो पूरी तरह नीला था.

सात दिन में हुआ रेडियेशन?

हांलाकि पिछले हफ़्ते तक ऐसा नहीं था, सबका रंग सामान्य था. कुत्तों पर ये रंग हाल ही में देखा गया. गौरतलब है कि 18 वर्ग मील के इस निषिद्ध क्षेत्र में करीब 700 कुत्ते रहते हैं और ये 1986 की परमाणु आपदा में बच गए डॉग्स की अगली पीढ़ी से आते हैं. इनकी देखभाल रने वाले समूह ने वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा, 'पिछले हफ़्ते वे नीले नहीं थे. हमें इसका कारण नहीं पता, और हम उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि आखिर यहां हो क्या रहा है.'

(AI फोटो)

केमिकल कॉन्टैक्ट की आशंका

एक्सपर्ट्स का कहना है कि वे शायद किसी केमिकल के संपर्क में आए होंगे जिससे उनका रंग बदला. हालांकि, अभी वो पुख्ता तरीके से कुछ नहीं कर पा रहे हैं कि इन कुत्तों के साथ क्या हुआ है. NGO डॉग्स ऑफ चेरनोबिल, क्लीन फ्यूचर्स फंड का एक अहम सहयोगी है जो 2017 से चेरनोबिल में कुत्तों की देखभाल कर रहा है. वो समय-समय पर उन्हें खाना और दवा इलाज मुहैया कराते हैं. इस वीडियो से सोशल मीडिया पर कुछ लोग परेशान हुए तो किसी ने कहा इससे डरने की जरूरत नहीं है. 

चेरनोबिल में क्या हुआ था?

चेरनोबिल के जिस इलाके में रेडिएश हुआ था वहां रहने वाले कुत्तों ने अपनी इम्मुनिटी से दुनिया को एकबार फिर चौंकाया है. बताते चलें 26 अप्रैल, 1986 को इस शहर के पावर प्लांट के रिएक्टर में धमाका होने से आई आपदा ने अबतक के इतिहास में पर्यावरण में सबसे ज्यादा रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन किया था. रेडिएशन से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं को रोकने के लिए लोगों को फौरन वहां से दूर निकाला गया था.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

