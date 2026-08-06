48 मिनट बनाम 6 महीने! 'मैं और लोगों को नहीं मारना चाहता...', अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दिया अगले टारगेट का खुलासा

US-Iran talks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका देश, ईरान में वही कर रहा है जैसा उन्होंने पहले वेनेजुएला में किया था. अपनी बात को सख्त लहजे में बताते हुए उन्होंने ये भी कहा कि वॉशिंगटन, पूरे मन से तेहरान से डील करना चाहता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु बम बनाने की मंजूरी नहीं देंगे. लास वेगस की एक जनसभा संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, 'हालिया सैन्य कार्रवाई के जरिए अमेरिका ने ईरान को कमजोर किया है, लेकिन बातचीत के रास्ते अभी भी खुले हैं.'
ट्रंप ने कहा, 'वेनेजुएला में युद्ध सिर्फ 48 मिनट चला था और हमने उस युद्ध की कीमत वहां से हासिल की गई चीजों से चुकाई. जीतने वाले को युद्ध की लूट मिलती है और हम खूबसूरत इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में भी वही कर रहे हैं. हम उन्हें बुरी तरह से दबा रहे हैं. हालांकि मैं समझौता करना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि मैं लोगों को मारना नहीं चाहता.'
ट्रंप ने वेनेजुएला को दुनिया के सबसे समृद्ध तेल उत्पादक देशों में से एक बताते हुए कहा, 'कराकस के साथ संबंधों से अमेरिका को फायदा हुआ है. ट्रंप की ये टिप्पणी उस बयान के कुछ घंटे बाद आई, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से यह कहा था कि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ाने में प्रगति हुई है. अगले 48 घंटों में स्थिति और स्पष्ट हो जाएगी. उन्होंने ये भी कहा कि वॉशिंगटन के साथ समझौता करना ईरान के लिए समझदारी भरा फैसला होगा.
आपको बताते चलें कि 28 फरवरी को ईरान पर हुए पहले हमले के करीब 48 दिन हो चुके हैं, जबकि वेनेजुएला का ऑपरेशन अमेरिका के जांबाज एलीट कमांडोज ने मात्र 48 मिनट में पूरा कर लिया था. जबकि ट्रंप सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मारने के बाद ईरान पर जीत का खुला ऐलान नहीं कर पाए हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनकी फौज दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के लिए तैयार थी, लेकिन ईरान की ओर से बातचीत की इच्छा जताने के बाद उसे रोक दिया गया.
उन्होंने कहा, 'हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के सबसे बड़े हमले के लिए तैयार थे. तभी उन्होंने मुझे फोन किया और कहा, 'कृपया ऐसा मत कीजिए, आइए बात करते हैं.' बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा. फेक न्यूज को आप जानते ही हैं. लेकिन उन्होंने ऐसा कहा था और अब हम बातचीत कर रहे हैं. देखते हैं आगे क्या होता है.'
ट्रंप ने कहा कि हालिया घटनाक्रम के बाद ईरान अब अमेरिका का सम्मान करता है. उन्होंने दोहराया कि तेहरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा.
उन्होंने कहा, 'वे हमारा सम्मान करते हैं. किसी भी दूसरे राष्ट्रपति ने वह नहीं किया जो बहुत पहले कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए. वेनेजुएला का जिक्र करते हुए ट्रंप ने अमेरिकी आव्रजन एजेंसी की भी तारीफ की और वेनेजुएला के कुख्यात गैंग 'ट्रेन डे अरागुआ' के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख किया. आईसीई, हमारे सबसे बड़े देशभक्तों में से है. ये लोग वेनेजुएला के ट्रेन डे अरागुआ गैंग से जिस तरह निपटते हैं, वो अद्भुत है. लेकिन अब मुझे वेनेजुएला पसंद है. हम वहां से काफी तेल ले रहे हैं और उनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं.'