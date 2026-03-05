Advertisement
Hindi Newsदुनिया10 में से 15 नंबर! ईरान के खिलाफ जंग पर ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- अमेरिका युद्ध में कर रहा कमाल

10 में से 15 नंबर! ईरान के खिलाफ जंग पर ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- अमेरिका युद्ध में कर रहा कमाल

Donald Trump on Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रही जंग में खुद को 10 में से 15 नंबर दिए हैं. उन्होंने कहा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और मजबूत स्थिति में है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:42 AM IST
10 में से 15 नंबर! ईरान के खिलाफ जंग पर ट्रंप का बड़ा दावा, बोले- अमेरिका युद्ध में कर रहा कमाल

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ चल रहे 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' में अमेरिका बहुत अच्छा कर रहा है, उन्होंने तेहरान के खिलाफ जंग की कोशिशों को 10 के स्केल पर 15 रेटिंग दी है. ट्रंप की यह टिप्पणी 28 फरवरी को ईरान पर US और इजरायली हमलों के बाद बढ़ते तनाव के बीच आई है, जिसमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई और दूसरे खास लोग मारे गए थे. उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ने लड़ाई के शुरुआती दिनों में उम्मीद से बढ़कर काम किया है.

बुधवार को व्हाइट हाउस में एक राउंडटेबल के दौरान बोलते हुए ट्रंप ने कहा,'हम जंग के मोर्चे पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसे हल्के में कहें तो, मैं कहूंगा किसी ने कहा 10 के स्केल पर आप इसे कहां रेट करेंगे? मैंने कहा लगभग 15.' ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ लड़ाई में वॉशिंगटन बहुत मजबूत स्थिति में है. उन्होंने कहा कि US ऑपरेशन्स ने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को काफी कमजोर कर दिया है. उन्होंने कहा,'हम अच्छा करते रहेंगे, हमारे पास दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री है और यह कई सालों से हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा थी. 47 सालों से वे हमारे लोगों और पूरी दुनिया में लोगों को मार रहे हैं और हमें बहुत सपोर्ट मिल रहा है.

मिडिल ईस्ट में जारी जंग से संबंधित अपडेट्स पढ़ने के लिए आप हमारे इस लाइव ब्लॉग पर जा सकते हैं. पढ़ने के लिए क्लिक करें

बराक ओबामा को भी लिया आड़े हाथों

ट्रंप ने बराक ओबामा के समय हुई 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील की अपनी पुरानी बुराई दोहराई, जिसे उन्होंने अब तक की सबसे खराब डील्स में से एक बताया और कहा कि अपने पिछले टर्म में इसे खत्म करने से तेहरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोका गया. उन्होंने आगे कहा,'मुझे लगता है कि अगर हमने पहले ऐसा नहीं किया होता तो वे इजरायल के साथ ऐसा करते और अगर मुमकिन होता तो हमें मौका देते. हमने अब तक की सबसे खराब डील्स में से एक, ओबामा न्यूक्लियर डील - मैं इसे ओबामा न्यूक्लियर डील कहता हूं - को खत्म नहीं किया होता, जहां उन्होंने ईरान को सब कुछ दे दिया, जिसमें न्यूक्लियर हथियार भी शामिल था. यह न्यूक्लियर वेपन का रास्ता था, तो चार साल पहले ही बुरी चीजें हो चुकी होतीं. क्योंकि अगर मैंने वह डील खत्म नहीं की होती तो उनके पास चार साल पहले ही एक वेपन होता.'

ईरान की मिसाइलें खत्म हो रही हैं- ट्रंप

उन्होंने आगे कहा,'तो अब हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं और उनकी (ईरान की) लीडरशिप तेजी से जा रही है. हर कोई जो लीडर बनना चाहता है, आखिर में मर जाता है. यह एक कमाल की बात है जो आपकी आंखों के सामने हो रही है क्योंकि 47 सालों तक हमें दबाया गया और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था.' उन्होंने आगे कहा, उनकी (ईरान की) मिसाइलें तेजी से खत्म की जा रही हैं. उनके लॉन्चर खत्म किए जा रहे हैं.

28 फरवरी को इजरायल-अमेरिका ने किया हमला

अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान के कई शहरों में मिलकर हवाई हमले किए, जिसमें मिलिट्री कमांड सेंटर, एयर-डिफेंस सिस्टम, मिसाइल साइट और सरकार के जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया. इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई और चार सीनियर मिलिट्री और सिक्योरिटी अधिकारियों की मौत हो गई और तेहरान और दूसरे बड़े शहरों में बड़े धमाके होने की खबर है.

ईरान भी कर रहा पलटवार

जवाब में ईरान ने भी पूरे इलाके में US के ठिकानों और साथियों, जिसमें इजरायल, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और जॉर्डन शामिल हैं, पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्च करके जवाबी कार्रवाई की, जिससे मिडिल ईस्ट में लड़ाई और बढ़ गई और आम लोगों और बाहर से आए लोगों के लिए खतरा बढ़ गया.

Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

Donald Trumpiran us war

