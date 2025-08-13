ट्रंप 2.0: पाकिस्तान की तरफ क्यों झुक रहा US? अमेरिकी एक्सपर्ट ने भारत को बताई अंदर की बात

US India relations: पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर द्वारा अमेरिकी जमीन से परमाणु धमकी देना इस बदले हुए माहौल का हिस्सा है. यह केवल एक घटना नहीं है. यह उसी झुकाव की एक बानगी है.
Donald Trump Pakistan: डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में पाकिस्तान पर मेहरबान नजर आ रहे हैं. भारत को लेकर दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स अपनी राय दे रहे हैं. अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ मैक्स अब्राह्म्स का मानना है कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भारत से दूरी और पाकिस्तान की ओर झुकाव दिखा रहा है. उन्होंने हालिया राजनयिक-सैन्य और व्यापारिक संकेतों का जिक्र करते हुए कहा कि यह रुख बीते सालों में बनी मजबूत भारत-अमेरिका साझेदारी को कमजोर कर सकता है.
असल में ANI से बातचीत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर द्वारा अमेरिकी जमीन से परमाणु धमकी देना इस बदले हुए माहौल का हिस्सा है. उनका मानना है कि यह केवल एक घटना नहीं है. यह उसी झुकाव की एक बानगी है. अब्राह्म्स ने याद दिलाया कि ट्रंप के चुनाव अभियान के दौरान अमेरिका-भारत संबंध, खासकर क्वाड के जरिए इंडो-पैसिफिक रणनीति में चीन को रोकने की योजना वॉशिंगटन की प्राथमिकता में थी.
मौजूदा टैरिफ नीति इसका एक साइड इफेक्ट ही है. उन्होंने कहा कि भले ही ट्रंप अचानक अपना रुख बदल सकते हैं लेकिन मौजूदा नुकसान को तुरंत भर पाना मुश्किल होगा. उनका कहना है कि पाकिस्तान को ऊंचे स्तर की मीटिंग के लिए बुलाना और इस्लामाबाद के साथ व्यापार बढ़ाने पर चर्चा करना भारत के लिए अमेरिका की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करता है.
एक्सपर्ट ने ऑपरेशन सिंदूर को एक अहम मोड़ बताया जब ट्रंप प्रशासन ने भारत-पाकिस्तान विवाद को बराबरी का मामला बताकर हस्तक्षेप किया. जबकि हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने किया था. इस हस्तक्षेप से पाकिस्तान खुश है और शायद इसीलिए उसने ट्रंप के लिए नोबेल पुरस्कार की सिफारिश की है. अब्राह्म्स के मुताबिक इससे यह तो साबित होता है कि ट्रंप प्रशासन को भारत से संवाद का सही तरीका समझ में नहीं आता और वह भारत की स्वतंत्र वैश्विक भूमिका का पर्याप्त सम्मान नहीं कर रहा.
उन्होंने कहा कि मौजूदा तनाव का एक बड़ा कारण रूस-यूक्रेन युद्ध भी है. वॉशिंगटन भारत के रूसी तेल आयात से असहज है. अब्राह्म्स का मानना है कि ट्रंप और पुतिन की होने वाली मुलाकात से यदि कोई प्रगति होती है तो यह न केवल टैरिफ विवाद कम कर सकती है बल्कि क्वाड देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग को भी मजबूत करेगी. यह गठबंधन चीन को संतुलित करने के लिए बेहद अहम है.
इसके अलावा अब्राह्म्स ने चेतावनी दी कि अमेरिका फर्स्ट एजेंडा अपनाना खतरनाक रास्ता है. क्योंकि इससे न केवल वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बल्कि सैन्य साझेदारी भी प्रभावित हो सकती है. उन्होंने कहा कि एक वैश्वीकृत दुनिया में भारत की आर्थिक वृद्धि अमेरिका के हित में है और असमान व्यापारिक संबंध दोनों के लिए नुकसानदेह साबित होंगे. उनका मानना है कि चीन की चुनौती को देखते हुए अमेरिका को इंडो-पैसिफिक में अपने सहयोगियों, खासकर भारत, के साथ रिश्ते सुधारने ही होंगे.