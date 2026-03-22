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Hindi Newsदुनियास्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला तो सबसे बड़े पावर प्लांट को कर देंगे बर्बाद- ट्रंप ने ईरान को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला तो सबसे बड़े पावर प्लांट को कर देंगे बर्बाद'- ट्रंप ने ईरान को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

Donald trump 48 hour ultimatum to iran: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से खोलने की चेतावनी दी है, और दिए गए समय पर ना खोलने पर ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट को तबाह करने की धमकी दी है. 

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 22, 2026, 07:15 AM IST
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'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोला तो सबसे बड़े पावर प्लांट को कर देंगे बर्बाद'- ट्रंप ने ईरान को दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

Donald trump 48 hour ultimatum to iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. ट्रंप ने अपनी पोस्ट में साफ रूप से कहा है कि यदि ईरान ने दिए गए समय के भीतर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोला, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनके पावर प्लांट पर हमला कर उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगा. ट्रंप ने अपने संदेश में ये भी चेतावनी दी कि इस सैन्य कार्रवाई की शुरुआत ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट से की जाएगी.

ईरान ने साफ कर दिया है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अपने कंट्रोल में कोई ढील नहीं देगा. वहीं, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के ईशारों से भी ये साफ है कि तेहरान इस समुद्री मार्ग पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है. हालांकि, विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने ये कहकर कूटनीतिक दांव खेला है कि यह मार्ग केवल अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगियों को छोड़कर बाकी दुनिया के अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए खुला है.

क्या कहती है जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट?

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पूरी तरह बंद होने की स्थिति में दुनिया के सामने ऊर्जा का गंभीर संकट खड़ा हो सकता है. जेपी मॉर्गन की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ये रास्ता ब्लॉक होता है, तो सऊदी अरब, इराक, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी देश अपना उत्पादन अधिकतम केवल 25 दिनों तक ही जारी रख पाएंगे. ये देश अपने कच्चे तेल के निर्यात के लिए पूरी तरह इसी संकरे समुद्री रास्ते पर निर्भर हैं, इसलिए इसकी तालाबंदी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए किसी ब्लैकआउट से कम नहीं होगी.

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस विवाद में एक नया आर्थिक तर्क पेश किया है. ट्रंप का मानना है कि यूरोप और एशिया की तुलना में अमेरिका खाड़ी देशों से काफी कम तेल आयात करता है, ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका की निर्भरता कम होने के कारण बाकी प्रभावित देशों को भी इस सुरक्षा संकट में जिम्मेदारी उठानी चाहिए. ट्रंप का यह रुख सहयोगी देशों पर दबाव बनाने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है.

 

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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