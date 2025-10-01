पहले खींचातानी अब ट्रंप के साथ मिलाया हाथ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और अमेरिकी सरकार के बीच 500 मिलियन डॉलर की डील

Donald Trump Deal With Harvard University: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच विवाद के बाद अब यूनिवर्सिटी ने ट्रंप सरकार के साथ डील कर ली है.
World News In Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सबसे प्रख्यात यूनिवर्सिटी में शुमार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच पिछले कुछ समय से खटपट चल रही थी, हालांकि अब ट्रंप ने घोषणा की है कि व्हाइट हाउस ने यूनिवर्सिटी के साथ महीनों की बातचीत के बाद एक बड़ी डील की है, जिसके तहत आइवी लीग संस्थान को 50 करोड़ का भुगतान करना होगा. ट्रंप ने कहा,' वे लगभग 50 करोड़ डॉलर का भुगतान करेंगे और ट्रेड स्कूल चलाएंगे. वे लोगों को AI और कई अन्य चीजें, इंजन और भी बहुत कुछ सिखाएंगे.'
ट्रंप ने फिलहाल समझौते को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं दी. उन्होंने बस इतना कहा कि आपको इसे कागज पर लिखना होगा. बता दें कि इससे पहले ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपने कैंपस में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनों के दौरान यहूदी विरोधी प्रदर्शनों की अनुमति दी थी. इसके अलावा ट्रंप प्रशासन और और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच संस्थान को संघीय धन देने को लेकर महीनों तक विवाद चला था.
मानवाधिकार समर्थकों ने ट्रंप प्रशासन के कई यूनिवर्सिटी में जांच को लेकर फ्री स्पीच, प्राइवेसी और एकेडमिक फ्रीडम पर चिंता जताई. अमेरिकी प्रशान और हार्वर्ड के बीच विवाद की शुरुआत यहूदी विरोधी भावना को लेकर हुई थी जब ट्रंप ने हार्वर्ड पर गाजा में इजरायली आक्रमण के विरोध में हुए प्रदर्शनों के बाद कैंपस में यहूदी विरोधी भावना से निपटने में असफल रहने का आरोप लगाया था.
ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी और ट्रंप के बीच की यह लड़ाई राजनीति, चीन के साथ संबंधों की जांच और डायवर्सिटी के विरोध के आरोप तक फैल गई. हार्वर्ड के अलावा 3 और टॉप अमेरिकी संस्थानों ने भी अमेरिकी प्रशासन के साथ समझौते किए हैं, जिनमें कोलंबिया यूनिवर्सिटी भी शामिल है. इस यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2025 में फेडरल रिसर्च मनी को बहाल करने के लिए 220 मिलियन डॉलर का पेमेंट करने पर सहमति जताई थी.
