देश के नाम संबोधन में क्या-क्या बोले ट्रंप? कौन रहा निशाने पर, किसकी जमकर की बुराई, 2026 का क्या बताया प्लान; जानें सारी बातें

Trump White House speech 2025: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 दिसंबर 2025 को राष्ट्र को संबोधित किया. उन्होंने बॉर्डर पर अवैध प्रवास रोकने, मिडिल ईस्ट में शांति, टैरिफ से 18 ट्रिलियन निवेश और सैनिकों को 1776 डॉलर बोनस के दावे किए. पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स पर जमकर हमला बोला. 2026 के लिए हाउसिंग रिफॉर्म, कम टैक्स और आर्थिक राहत का प्लान बताया. जानें पूरी बात.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 18, 2025, 08:29 AM IST
Trump addresses nation from White House: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से साल के अंत के करीब देश को संबोधित किया. ट्रंप ने संबोधन में अपनी उपलब्धियों की तारीफ की और पुराने नेताओं पर जमकर हमला बोला. स्पीच की शुरुआत ही जो बाइडेन की आलोचना से हुई. ट्रंप ने प्रवासियों, डेमोक्रेट्स और बाइडेन को देश की समस्याओं का जिम्मेदार ठहराया. आइए आसमझते हैं कि उन्होंने क्या-क्या कहा और किसे निशाना बनाया. उनका 2026 का अगला क्या टारगेट है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ट्रंप ने क्या-क्या कहा.

निशाने पर कौन? बाइडेन और डेमोक्रेट्स की जमकर बुराईट्रंप ने सबसे ज्यादा हमला पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन और डेमोक्रेट्स पर किया। बोले, "बाइडेन ने बॉर्डर खोल दिए, इल्लीगल एलियंस से शहर भर दिए, खजाना लूटा और देश को कमजोर बनाया।" "ट्रांसजेंडर फॉर एवरीबडी" जैसे तंज कसे। डेमोक्रेट्स को मौजूदा समस्याओं का जिम्मेदार ठहराया, भले ही अब रिपब्लिकन्स की सरकार हो। ये हिस्सा सबसे तीखा था।

10 महीने में 8 युद्ध सुलझाए
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपनी उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि किया कि दक्षिणी सीमा पर अवैध प्रवास पूरी तरह रोका गया, 10 महीने में 8 युद्ध सुलझाए, ईरान का न्यूक्लियर खतरा खत्म किया, गाजा युद्ध समाप्त कर मिडिल ईस्ट में शांति लाई और 18 ट्रिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित किया. साथ ही, सैनिकों को क्रिसमस से पहले 1776 डॉलर का विशेष बोनस देने का ऐलान किया.

सीमा सुरक्षा: अवैध प्रवास पर फुल स्टॉप
ट्रंप ने कहा, "पहले दिन से ही मैंने दक्षिणी सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए. पिछले सात महीनों में एक भी अवैध प्रवासी को देश में घुसने नहीं दिया गया. सब कहते थे ये नामुमकिन है, लेकिन हमने कर दिखाया!"
ये दावा अमेरिका की मेक्सिको बॉर्डर की सुरक्षा से जुड़ा है, जहां पहले अवैध इमीग्रेशन बड़ा मुद्दा था. ट्रंप की पॉलिसी से बॉर्डर अब पूरी तरह सुरक्षित बताई जा रही है.

विदेश नीति में बड़े कारनामे: युद्ध खत्म और शांति
ट्रंप ने विदेश नीति पर जोर देते हुए कहा, "मैंने अमेरिका की ताकत बहाल की. 10 महीनों में 8 युद्ध सुलझा दिए, ईरान के न्यूक्लियर खतरे को खत्म कर दिया और गाजा का युद्ध रोककर मिडिल ईस्ट में 3000 साल बाद पहली बार शांति लाया. साथ ही, सभी बंधकों को रिहा कराया – जीवित और मृत दोनों." ये दावे मिडिल ईस्ट की जटिल स्थिति से जुड़े हैं. ट्रंप के मुताबिक, उनकी डिप्लोमेसी और सख्त फैसलों से दुनिया में अमेरिका का डंका बज रहा है.

अर्थव्यवस्था को बूस्ट: ट्रिलियन डॉलर का निवेश
अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए ट्रंप बोले, "मैंने रिकॉर्ड 18 ट्रिलियन डॉलर का निवेश अमेरिका में लाया हूं. इससे नौकरियां बढ़ेंगी, सैलरी बढ़ेगी, फैक्टरियां खुलेंगी और देश ज्यादा सुरक्षित होगा. ये सब टैरिफ की बदौलत हुआ – मेरा फेवरिट वर्ड 'टैरिफ'! दूसरे देश हम पर टैरिफ लगाते थे, अब हम लगाते हैं. कंपनियां अमेरिका में फैक्टरी बना रही हैं, क्योंकि यहां बनाने पर कोई टैरिफ नहीं." ट्रंप का कहना है कि उनकी टैरिफ पॉलिसी से विदेशी कंपनियां अमेरिका वापस आ रही हैं, जिससे इकोनॉमी बूम पर है.

सैनिकों के लिए स्पेशल गिफ्ट: वॉरियर डिविडेंड
सबसे खुशी की बात कि ट्रंप ने ऐलान किया, "क्रिसमस से पहले 14 लाख 50 हजार से ज्यादा सैनिकों को स्पेशल वॉरियर डिविडेंड मिलेगा. अमेरिका की स्थापना 1776 में हुई थी, इसलिए हर सैनिक को 1776 डॉलर दिए जाएंगे."
ये तोहफा सैनिकों की बहादुरी और सर्विस के सम्मान में है. ट्रंप ने कहा कि ये पैसा टैरिफ से आए राजस्व से आएगा. ट्रंप का ये संबोधन उनकी दूसरी टर्म की उपलब्धियों को हाइलाइट करता है. उन्होंने पुरानी सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि अब अमेरिका पहले की तरह कमजोर नहीं. ये खबर दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि ट्रंप के दावे बड़े और बोल्ड हैं. 

देश के नाम एक खास संबोधन में ट्रंप की मुख्य बातें

  • देश के नाम एक खास संबोधन में, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रहने का खर्च कम हो रहा है, और उन्होंने इमिग्रेंट्स पर अमेरिकी नौकरियां 'चुराने' का इल्ज़ाम लगाया.
  • US प्रेसिडेंट ने वेनेज़ुएला के तेल पर “ब्लॉकेड” की घोषणा की है, क्योंकि उनके डिप्टी चीफ़ ऑफ़ स्टाफ़ स्टीफ़न मिलर ने कहा कि लैटिन अमेरिकी देश का पेट्रोल वॉशिंगटन का है.
  • यूनाइटेड नेशंस चीफ़ एंटोनियो गुटेरेस ने तनाव कम करने की अपील की और US और वेनेज़ुएला से “इंटरनेशनल कानून के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों का सम्मान करने” को कहा.
  • PBS न्यूज़/NPR/मैरिस्ट पोल में ट्रंप को इकॉनमी को संभालने के उनके तरीके के लिए अब तक की सबसे खराब अप्रूवल रेटिंग मिली, जिसमें 57 परसेंट अमेरिकियों ने रहने के खर्च को लेकर अपनी नाराज़गी जताई और चिंता जताई.
  • US सीनेट ने $901bn का मिलिट्री बजट पास किया है जो सीरिया के खिलाफ़ “सीज़र सैंक्शन” को रद्द कर देगा, और इसे कानून बनाने के लिए ट्रंप के पास भेजा जाएगा.
About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

#Donaldtrump

