/डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा आरोप: चीन ने चुराया 22 करोड़ अमेरिकी वोटर्स का डेटा, बताया इतिहास का सबसे बड़ा हमला

Donald Trump White House Address: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से देश के नाम एक लाइव टीवी संबोधन में ट्रंप ने दावा किया कि चीन ने इतिहास की सबसे बड़ी चुनावी डेटा चोरी को अंजाम दिया है. ट्रंप के मुताबिक, चीनी सरकार ने अवैध तरीके से अमेरिका के करीब 22 करोड़ (220 मिलियन) वोटर्स की फाइल्स हासिल कर ली हैं. ट्रंप ने इस घटना को अमेरिकी चुनावी सुरक्षा के लिए एक बड़ा दुःस्वप्न बताया है और कहा है कि वे जल्द ही इस सिस्टम की हैरान करने वाली कमियों से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक यानी डीक्लासिफाई करने वाले हैं.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भाषण में सीधे तौर पर चीन को कटघरे में खड़ा किया है. उन्होंने कहा कि यह पूरी साजिश साल 2020 के चुनावी चक्र के दौरान शुरू हुई थी. चीन ने जानबूझकर अमेरिकी चुनाव डेटा को निशाना बनाया और इतनी बड़ी मात्रा में वोटर्स की निजी जानकारी चुरा ली. ट्रंप का मानना है कि यह कोई आम हैकिंग नहीं है, बल्कि यह अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा डेटा कंप्रोमाइज है, जिसका मकसद अमेरिकी लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करना था.
चीन पर लगाए गंभीर आरोप
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, "इन डॉक्युमेंट्स में चिंता के पांच मुख्य पहलू शामिल हैं. इनसे पता चलता है कि कई सालों के दौरान, 2020 के चुनाव चक्र से शुरू होकर, चीन ने इतिहास में चुनाव डेटा की सबसे बड़ी सेंधमारी की, जिसके चलते चीन ने 22 करोड़ अमेरिकी वोटरों की फाइलें गैर-कानूनी तरीके से हासिल कर लीं. इस जानकारी में नाम, पते, फोन नंबर, राजनीतिक पार्टी की पसंद और दूसरी संवेदनशील जानकारी शामिल है, जिसकी जरूरत वोट के लिए रजिस्टर करने और दूसरी गलत गतिविधियों में शामिल होने के लिए होती है और असल में यही हो रहा था."
#WATCH | US President Donald Trump says, "The name of the person doing the quote is under review. But it gets even worse. Raw intelligence obtained by the FBI in 2020, yet buried by rogue bureaucrats, stated that China’s activities even included an attempt to manufacture illegal… pic.twitter.com/GgCwO6A89O
— ANI (@ANI) July 17, 2026
"FBI को 2020 में मिली थी रॉ इंटेलिजेंस"
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, "जिस व्यक्ति ने यह बात कही है, उसके नाम की जांच हो रही है. लेकिन मामला और भी गंभीर है. FBI को 2020 में मिली रॉ इंटेलिजेंस को कुछ मनमानी करने वाले अधिकारियों ने दबा दिया था; इस जानकारी में बताया गया था कि चीन की गतिविधियों में जो बाइडन के लिए अवैध बैलेट पेपर बनाने की कोशिश भी शामिल थी. दस्तावेजों से पता चलता है कि इस दौरान चीन द्वारा चुनाव को प्रभावित करने की कोशिशों के बारे में CIA और NSA की दर्जनों अहम रिपोर्ट राष्ट्रपति की रोजाना की ब्रीफिंग में शामिल नहीं की गईं."
बर्न बैग को लेकर ट्रंप क्या बोले?
डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा, "खुफिया विश्लेषकों के बीच हुई एक ईमेल बातचीत में यह बात मानी गई कि उन्होंने चुनाव से जुड़ी चीन की गतिविधियों की जानकारी छिपाने के लिए राष्ट्रपति की रोजाना की ब्रीफिंग में 'जानबूझकर फेरबदल' किया था. FBI की एक अन्य अधिकारी ने लिखा कि वह चीन द्वारा चुनाव में दखलंदाजी की खुफिया जानकारी को सामने आने से रोकने के लिए 'एक शैडो सरकार' चला रही थीं. ऐसी कोशिशों को देखने वाले अन्य अधिकारियों को इसके पीछे के मकसद पूरी तरह से राजनीतिक लगे. हाल ही में, हमें बड़ी संख्या में 'बर्न बैग' मिले यानी ऐसी जानकारी जिसे पूर्व राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा ने जलाने के लिए कहा था. इन बैगों को जलाया जाना था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ. हमारा मानना है कि ऐसा जानबूझकर नहीं, बल्कि अक्षमता के कारण हुआ."
'डीप स्टेट' पर छिपाने का आरोप
अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने न सिर्फ चीन पर हमला बोला, बल्कि अमेरिका के भीतर बैठे अपने विरोधियों को भी नहीं बख्शा. उन्होंने आरोप लगाया कि वाशिंगटन के 'डीप स्टेट' (यानी पर्दे के पीछे काम करने वाले बड़े अधिकारी) को इस बड़ी सुरक्षा चूक की जानकारी थी. इसके बावजूद उन लोगों ने इस पूरे मामले को दबाने और छिपाने का काम किया ताकि 2020 के चुनावों में हुई गड़बड़ी सामने न आ सके. ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी नागरिकों के साथ यह बहुत बड़ा धोखा है.
अमेरिकी चुनाव सिस्टम पर उठाए सवाल
ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका का मौजूदा चुनाव सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हुआ है. एक निष्पक्ष और सटीक चुनाव कराने के पैमाने पर यह सिस्टम बिल्कुल भी खरा नहीं उतरता. उन्होंने कहा कि हर अमेरिकी नागरिक को यह भरोसा होना चाहिए कि जब वे वोट डालते हैं, तो उनका वोट सही तरीके से गिना जाए. देश में एक ऐसा सुरक्षित सिस्टम होना चाहिए जहां किसी भी तरह की धोखाधड़ी या बाहरी दखलअंदाजी करना मुश्किल ही नहीं, बल्कि नामुमकिन हो. लेकिन दुर्भाग्य से आज का सिस्टम इस स्टैंडर्ड से कोसों दूर है.
पुराने दावों और कोर्ट के फैसलों का सच
यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने 2020 के चुनाव नतीजों पर सवाल उठाए हैं. वे लगातार कहते रहे हैं कि उनकी हार के पीछे बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी. हालांकि, दूसरी तरफ हकीकत यह भी है कि ट्रंप और उनके सहयोगियों द्वारा कोर्ट में दायर किए गए 60 से ज्यादा मुकदमों में धांधली का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका था. अमेरिका की अदालतों, दोबारा हुई वोटों की गिनती (रिकॉउंट्स) और खुद ट्रंप के कार्यकाल के न्याय विभाग ने भी चुनाव में किसी भी ऐसी बड़ी धोखाधड़ी से इनकार किया था जिससे चुनाव के नतीजे बदल सकें. इसके बावजूद, ट्रंप अब नए खुफिया दावों के साथ चीन को घेरने में जुट गए हैं.