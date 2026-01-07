Advertisement
trendingNow13066110
Hindi Newsदुनियामादुरो के बाद अब उनके सबसे वफादार पर ट्रंप की टेढ़ी नजर, कहा,...आपका भी यही हाल होगा

मादुरो के बाद अब उनके सबसे वफादार पर ट्रंप की टेढ़ी नजर, कहा,'...आपका भी यही हाल होगा'

Donald Trump: वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अमेरिका ने गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद दुनिया भर में इसकी चर्चा हो रही है. अब ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के हार्डलाइन इंटीरियर मिनिस्टर को नोटिस दिया है. जानिए उन्हें क्या चेतावनी दी गई है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 07, 2026, 07:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मादुरो के बाद अब उनके सबसे वफादार पर ट्रंप की टेढ़ी नजर, कहा,'...आपका भी यही हाल होगा'

Nicolas Maduro: अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है. अमेरिका के इस रवैये की दुनियाभर में चर्चा हो रही है. वहीं ट्रंप ने कहा कि  यह एक अद्भुत सैन्य उपलब्धि थी. लोग धन्यवाद कह रहे हैं. इसके बाद अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वेनेजुएला के हार्डलाइन इंटीरियर मिनिस्टर को नोटिस दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर वह निकोलस मादुरो को हटाने के बाद अब प्रेसिडेंट डेल्सी रोड्रिगेज को U.S. की मांगों को पूरा करने और ऑर्डर बनाए रखने में मदद नहीं करते हैं तो वह उनकी टारगेट लिस्ट में सबसे ऊपर हो सकते हैं. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

मादुरो जैसा हाल
Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला के इंटीरियर मिनिस्टर डायोसाडो कैबेलो, मादुरो के उन कुछ वफादारों में से एक हैं जिन पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांजिशन पीरियड के दौरान स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए टेम्पररी रूलर्स के तौर पर भरोसा करने का फैसला किया है. इसे लेकर सोर्स ने कहा कि U.S. अधिकारियों को खास तौर पर इस बात की चिंता है कि कैबेलो, अपने दमन के रिकॉर्ड और रोड्रिगेज के साथ दुश्मनी के इतिहास को देखते हुए, खेल बिगाड़ सकता है. ऐसे में उसे सहयोग करने के लिए मजबूर कर रहे हैं. ट्रंप प्रशासन ने बिचौलियों के जरिए कैबेलो को बताया है कि अगर वह बात नहीं मानता है, तो उसका हाल मादुरो जैसा हो सकता है.

सड़कों पर उतर सकते हैं लोग
हालांकि कैबेलो को हटाना रिस्की हो सकता है. सरकार के सपोर्टर मोटरसाइकिल ग्रुप, जिन्हें कोलेक्टिवोस के नाम से जाना जाता है, सड़कों पर उतर सकते हैं जिससे वह अफरा-तफरी मच सकती है. इससे  वाशिंगटन बचना चाहता है. संभावित टारगेट की लिस्ट में डिफेंस मिनिस्टर व्लादिमीर पैड्रिनो भी हैं, जिन पर कैबेलो की तरह U.S. ड्रग ट्रैफिकिंग का केस चल रहा है. सूत्रों के मुताबिक उनपर कई मिलियन डॉलर का इनाम है. 

Add Zee News as a Preferred Source

नहीं खत्म हुआ है ऑपरेशन
इसे लेकर U.S. जस्टिस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि यह अभी भी एक लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन है और हमने अभी काम खत्म नहीं किया है. र्स ने कहा कि उनका मानना ​​है कि वह कैबेलो की तुलना में कम कट्टर हैं और अपनी सुरक्षित एग्जिट की कोशिश करते समय U.S. लाइन पर चलने की ज्यादा संभावना है. इसकेल अलावा सूत्रों ने कहा कि U.S. अधिकारी और उनके बिचौलिए वेनेज़ुएला के दूसरे सीनियर अधिकारियों और उनसे नीचे के लेवल के लोगों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऐसी सरकार का रास्ता खुल सके जो वाशिंगटन के हितों को माने.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

अमीर हो तो सब खरीद थोड़ी लोगे! पैसे से सीधे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट; CJI ने...
Supreme Court
अमीर हो तो सब खरीद थोड़ी लोगे! पैसे से सीधे नहीं जा सकते सुप्रीम कोर्ट; CJI ने...
पाकिस्तान से दुश्मनी खत्म करने की मंशा देशद्रोह नहीं... हाई कोर्ट का यह फैसला सबको प
himachal high court news
पाकिस्तान से दुश्मनी खत्म करने की मंशा देशद्रोह नहीं... हाई कोर्ट का यह फैसला सबको प
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
Jammu Kashmir
गलन और शीतलहर से सहमा आधा भारत, 40 दिन का 'चिल्लई कलां' कैसे काटते हैं कश्मीर के लोग
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
DNA
देश विरोधी नारे और सनातन विरोधी फैसले... BNG की तरह भारत में भी बढ़ रही कट्टरता?
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
SIR Draft List
SIR की लिस्ट में कितने ट्विस्ट! UP में करीब 3 करोड़ फर्जी वोटर हटे, किसके वोट कटे?
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर के बुलबुल बाग में लगी भीषण, रिहायशी इलाके तक पहुंचने से बुझाने की कोशिश जारी
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
Abhishek Banerjee
हेमंत सोरेन का चॉपर मांगकर सभा में पहुंचे अभिषेक बनर्जी, क्लियरेंस न मिलने से भड़के
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
Reservation in Exam
सुप्रीम कोर्ट का मल्टी-स्टेज एग्जाम में आरक्षण पर बड़ा फैसला, HC का फैसला पलटा
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
Punjab
खेलों को बढ़ावा दे रही 'आप' की सरकार, 69वें नेशनल स्कूल गेम्स से पंजाब के मेडल बढ़े
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई
Sir
अमर्त्य सेन को मिला SIR का नोटिस, TMC ने लगाया साजिश का आरोप; ECI को देनी पड़ी सफाई