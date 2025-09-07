Peter Navarro: भारत पर कीचड़ उछालने चले थे डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार, एलन मस्क ने दिखा दिया सच्चाई का आईना, बौखला उठे नवारो
Advertisement
trendingNow12911653
Hindi Newsदुनिया

Peter Navarro: भारत पर कीचड़ उछालने चले थे डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार, एलन मस्क ने दिखा दिया सच्चाई का आईना, बौखला उठे नवारो


Peter Navarro X controversy: पीटर नवारो ने भारत पर मुनाफाखोरी का इल्जाम लगाया है. उनका कहना है कि रूस से तेल सिर्फ फायदे के लिए खरीदा जा रहा है. हालांकि एक्स पर फेक्ट चैक से नवारो को करारा जवाब मिल गया है. 

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 07, 2025, 06:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Peter Navarro: भारत पर कीचड़ उछालने चले थे डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार, एलन मस्क ने दिखा दिया सच्चाई का आईना, बौखला उठे नवारो

अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार पीटर नवारो भारत पर निशाना साधकर बार फिर विवादों से घिर गए हैं. उन्होंने दावा किया है कि भारत रूस से केवल फायदे के लिए तेल खरीद रहा है. ये बयान उन्होंने यूएस टाइम के अनुसार शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किया. नवारो ने लिखा "भारत रूस से सिर्फ इसलिए तेल खरीद रहा है ताकि मुनाफा कमा सके. रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले भारत ने कभी रूस से तेल नहीं खरीदा था. भारत की सरकार की स्पिन मशीन तेजी से काम कर रही है. यूक्रेनियों की हत्या बंद करो. अमेरिकी नौकरियां लेना बंद करो."

जब उनकी इस पोस्ट पर X की तरफ से एक फैक्ट-चेकिंग कम्युनिटी नोट जोड़ी गई, तो नवारो बौखला गए और इसे "बकवास" बताया. उन्होंने अपने इस पोस्ट में एलन मस्क पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि वह "प्रोपेगेंडा" को लोगों की पोस्ट में जगह दे रहे हैं.
 

एलन की आर्मी ने साधा निशाना

नवारों की प्रतिक्रिया कम्युनिटी नोट से उपजी नाराजगी थी. एक्स ने फैक्ट चेक करते हुए पर शुक्रवार को नवारो की पोस्ट के नीचे लगे नोट में लिखा '' भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदता है, न कि सिर्फ मुनाफे के लिए. यह किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है. भारत कुछ टैरिफ लगाता है, लेकिन अमेरिका को भारत के साथ सेवाओं के व्यापार में अधिशेष है. अमेरिका खुद भी रूस से कुछ वस्तुएं आयात करता है, जो दोहरा रवैया दिखाता है. 

विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

भारत के विदेश मंत्रालय ने पीटर नवारो के इन बयानों को पूरी तरह खारिज किया है. मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा, "हमने नवारो द्वारा दिए गए गलत और भ्रामक बयानों को देखा है. हम उन्हें स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं. हम अमेरिका के साथ अपने ठोस एजेंडे पर केंद्रित हैं और उम्मीद करते हैं, कि यह संबंध आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर आगे बढ़ेगा.''

About the Author
author img
Sharda singh

ज़ी न्यूज में सब एडिटर हैं. कैंसर, डायबिटीज, वूमेंस हेल्थ, हार्ट डिजीज जैसे सेहत संबंधित विषयों पर लिखने में माहिर हैं. ये स्वास्थ्य संबंधी लेख विशेषज्ञों की सलाह और प्रामाणिक रिसर्च के आधा...और पढ़ें

TAGS

Peter Navarro x post

Trending news

Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
Chandra Grahan
Chandra Grahan Live Updates: आज साल का आखिरी चंद्रग्रहण, भारत में कब और कहां-कहां दिखेगा ब्लड मून?
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
weather update
रविवार को मौसम की 'हाहाकारी' भविष्यवाणी, घर से निकलने से पहले पढ़ लीजिए वेदर रिपोर्ट
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
india pakistan war
60 साल पहले PAK फौज को घर में घुसकर मारा था, जंग की ये कहानी लहू मे जोश भर देगी
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
Lightning Causes
देश के इस राज्य में कभी मत बनाना मकान! आकाश से अचानक झपट पड़ेगी 'मौत' और...
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
jammu kashmir news
दरगाह में राष्ट्रीय प्रतीक चिह्न खुरचे जाने के बाद उल्टा वक्फ बोर्ड पर भड़के उमर
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मोदी सरकार या विपक्ष का उम्मीदवार... उपराष्ट्रपति चुनाव में किसे वोट देंगे ओवैसी?
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
Arvind Kejriwal
गुजरात दौरे पर केजरीवाल, चोटिला में कपास किसानों की बड़ी रैली को करेंगे संबोधित
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
weather update
7 सितंबर को दिखेगा मॉनसून का रौद्र रूप, उफान मार जाएंगे नदी-नाले! जान लें मौसम अलर्ट
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
Rajiv Gandhi murder case
'क्यों दुखों से भरा था प्रभाकरन...? राजीव गांधी हत्याकांड में कैसे मिला सुराग
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
Donald Trump
'एक रोटी कम खाएगा लेकिन भारत झुकेगा नहीं..', ट्रंप की टिप्पणी पर बरसे कांग्रेस सांसद
;