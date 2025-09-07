Peter Navarro: भारत पर कीचड़ उछालने चले थे डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार, एलन मस्क ने दिखा दिया सच्चाई का आईना, बौखला उठे नवारो

अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार पीटर नवारो भारत पर निशाना साधकर बार फिर विवादों से घिर गए हैं. उन्होंने दावा किया है कि भारत रूस से केवल फायदे के लिए तेल खरीद रहा है. ये बयान उन्होंने यूएस टाइम के अनुसार शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किया. नवारो ने लिखा "भारत रूस से सिर्फ इसलिए तेल खरीद रहा है ताकि मुनाफा कमा सके. रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले भारत ने कभी रूस से तेल नहीं खरीदा था. भारत की सरकार की स्पिन मशीन तेजी से काम कर रही है. यूक्रेनियों की हत्या बंद करो. अमेरिकी नौकरियां लेना बंद करो."

जब उनकी इस पोस्ट पर X की तरफ से एक फैक्ट-चेकिंग कम्युनिटी नोट जोड़ी गई, तो नवारो बौखला गए और इसे "बकवास" बताया. उन्होंने अपने इस पोस्ट में एलन मस्क पर भी निशाना साधते हुए कहा था कि वह "प्रोपेगेंडा" को लोगों की पोस्ट में जगह दे रहे हैं.



Wow. @elonmusk is letting propaganda into people's posts. That crap note below is just that. Crap. India buys Russia oil solely to profiteer. It didn't buy any before Russia invaded Ukraine. Indian govt spin machine moving high tilt. Stop killing Ukranians. Stop taking… https://t.co/Uj1NMUrVOM Add Zee News as a Preferred Source — Peter Navarro (@RealPNavarro) September 6, 2025

एलन की आर्मी ने साधा निशाना

नवारों की प्रतिक्रिया कम्युनिटी नोट से उपजी नाराजगी थी. एक्स ने फैक्ट चेक करते हुए पर शुक्रवार को नवारो की पोस्ट के नीचे लगे नोट में लिखा '' भारत ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से तेल खरीदता है, न कि सिर्फ मुनाफे के लिए. यह किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन नहीं है. भारत कुछ टैरिफ लगाता है, लेकिन अमेरिका को भारत के साथ सेवाओं के व्यापार में अधिशेष है. अमेरिका खुद भी रूस से कुछ वस्तुएं आयात करता है, जो दोहरा रवैया दिखाता है.

विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

भारत के विदेश मंत्रालय ने पीटर नवारो के इन बयानों को पूरी तरह खारिज किया है. मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा, "हमने नवारो द्वारा दिए गए गलत और भ्रामक बयानों को देखा है. हम उन्हें स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं. हम अमेरिका के साथ अपने ठोस एजेंडे पर केंद्रित हैं और उम्मीद करते हैं, कि यह संबंध आपसी सम्मान और साझा हितों के आधार पर आगे बढ़ेगा.''