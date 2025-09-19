अब अफगानिस्‍तान पर आया डोनाल्‍ड ट्रंप का 'दिल', उनको चाहिए बड़गाम एयरबेस; वजह जान रह जाएंगे भौचक्‍के
दुनिया

अब अफगानिस्‍तान पर आया डोनाल्‍ड ट्रंप का 'दिल', उनको चाहिए बड़गाम एयरबेस; वजह जान रह जाएंगे भौचक्‍के

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलासा किया कि उनका प्रशासन अफगानिस्तान में बड़गाम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा कि चीन के परमाणु प्रतिष्ठानों के नजदीक होने के कारण यह जरूरी है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 19, 2025, 08:55 AM IST
ANI
ANI

Bagram Airfield: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गुरुवार को कहा कि यूएस अफगानिस्तान में बड़गाम एयर बेस का नियंत्रण वापस लेने की कोशिश कर रहा है. ट्रम्प के इस बयान के बाद से यह संकेत मिलता है कि तालिबान के कब्जे के बाद अमेरिकी सैनिक दक्षिण एशियाई देश अफगानिस्तान में फिर वापस आ सकते हैं. बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सैनिकों के वहां से वापस चले जाने के बाद हवाई अड्डे का नियंत्रण छोड़ दिया था.

 बड़गाम एयरबेस को हम चाहते है वापस

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं वैसे, यह थोड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है. हम इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हमसे चीजें चाहिए. ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका अपने प्रतिद्वंद्वी चीन से निकटता के कारण इस एयरबेस का नियंत्रण वापस लेना चाहता है. ट्रंप ने कहा कि हम उस अड्डे को वापस चाहते हैं... हम उस अड्डे को इसलिए चाहते हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि यह उस स्थान से एक घंटे की दूरी पर है जहां चीन अपने परमाणु हथियार बनाता है. हालांकि, ट्रम्प की टिप्पणी के बाद भी यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका वास्तव में इस अड्डे को वापस पाने के लिए क्या कर रहा है. ट्रम्प ने यह भी कहा कि अमेरिका ने जो बाइडेन के राष्ट्रपति काल में तालिबान को बिना किसी कीमत के एयरबेस दे दिया था.

बता दें, अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी की शर्तें ट्रम्प के पहले कार्यकाल में तय की गई थीं, हालांकि, यह जो बाइडेन के नेतृत्व में हुआ था. ट्रम्प ने कहा कि भले ही उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने की योजना बनाई थी लेकिन वे बड़गाम एयर बेस को अपने पास रखेंगे. ट्रंप ने कहा कि वे बिना किसी कारण के अफगानिस्तान में पूरी तरह से तबाही मचा रहे थे. हम अफगानिस्तान छोड़ने वाले थे लेकिन हम इसे पूरी ताकत और गरिमा के साथ छोड़ने वाले थे. हम बड़गाम एयरबेस को अपने पास रखने वाले थे. हमने इसे उन्हें मुफ्त में दे दिया.

ट्रंप के हेलिकॉप्टर मरीन वन की हुई इमरजेंसी लैंडिंग

इस बीच बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हेलीकॉप्टर मरीन वन को राजकीय यात्रा के बाद ब्रिटेन से प्रस्थान के दौरान हाइड्रोलिक समस्या के कारण ल्यूटन के पास अनिर्धारित लैंडिंग करनी पड़ी. इस घटना को मामूली हाइड्रोलिक समस्या बताया जा रहा है, जिसके कारण पायलटों को एहतियात के तौर पर लैंडिंग करनी पड़ी थी. ट्रम्प और प्रथम महिला को सुरक्षित रूप से दूसरे हेलीकॉप्टर में स्थानांतरित कर दिया गया. 

;