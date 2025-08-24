वॉशिंगटन डीसी के बाद शिकागो पर ट्रंप की नजर, आखिर सैन्य तैनाती की क्यों बना रहे योजना
Donald Trump: वाशिंगटन डीसी में सरकार पर नियंत्रण करने के बाद, खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब शिकागो इलिनोइस में भी कुछ कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं. 

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 24, 2025, 07:01 AM IST
World News: अमेरिका में डोनाल्ट ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में सरकार पर नियंत्रण कर लिया है. अब खबरों के अनुसार वह शिकागो, इलिनोइस में भी कुछ करना चाहते हैं. Washington Post की खबर के मुताबिक पेंटागन(अमेरिका का रक्षा मंत्रालय)पिछले कई हफ्तों से शिकागो में सेना भेजने की योजना बना रहा है. ट्रंप का यह फैसला अपराध, अवैध प्रवास और बेघर लोगों से निपटने के लिए उठाया गया है. इस योजना के तहत सितंबर तक नेशनल गार्ड के कुछ हजार सैनिकों को बुलाया जा सकता है.

ट्रंप ने पहले ही दिया था संकेत
राष्ट्रपति ट्रंप ने शुक्रवार को ही यह इशारा दे दिया था कि उनका अगला निशाना शिकागो है. उन्होंने कहा, शिकोगा में बहुत ही गंदगी है और वहां का मेयर किसी काम की नहीं. हम शायद अगली बार इसे ठीक कर देंगे. यहीं हमारा अगला कदम होगा और इसमें कोई मुश्किल भी नहीं होगी. ट्रंप उन शहरों के बारे में बता रहे थे जिसे वह साफ करना चाहते हैं. वाशिंगटन पोस्ट की खबर के अनुसार, कुछ अधिकारियों ने बताया कि शिकागो में सेना भेजने की योजना काफी समय से चल रही थी. 

यह भी पढें: Chicago: वाशिंगटन के बाद इस शहर को क्राइम फ्री करने का ट्रंप ने उठाया बीड़ा

मेयर और गर्वनर ने की आलोचना
शहरों पर कब्जा करने की ट्रंप की बातों का वहां के मेयर और गवर्नर ने बहुत आलोचना की है. इलिनोइस के गवर्नर जेबी प्रित्जकर ने तो ट्रंप पर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करने का आरोप लगा दिया. प्रित्जकर ने कहा, पहले ट्रंप ने लॉस एंजिल्स और वाशिंगटन डीसी को अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया और अब वह खुले आम दूसरे राज्यों और शहरों पर कब्जा करने की सोच रहे हैं. 

गवर्नर ने क्या बयान दिया?
गवर्नर ने कहा, ट्रंप का मकसद हमारे शहरों में डर फैलाना और शांति के लिए चल रहे कामों को खराब करना है. यह सब वह सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि वह अपनी ताकत का और ज्यादा गलत इस्तेमाल कर सकें. इसी बीच, शिकागो के मेयर ब्रैंडन जॉनसन ने ट्रंप के बयान और उनकी आने वाली योजनाओं पर चिंता जताई और कहा, राष्ट्रपति का यह तरीका गलत है क्योंकि यह बिना किसी तालमेल के, बेतुका और बेकार है.

यह भी पढ़ें: रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकने के चक्‍कर में पड़े ट्रंप ने अब पकड़ा माथा, बोले- ये तेल और सिरके की तरह...

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

