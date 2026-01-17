भारत-पाक संकट में मैं ही बना था ‘फायरब्रेक’... शहबाज शरीफ ने ट्रंप का क्यों जताया आभार?

India-Pakistan: पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया था. भारत के हौसले के आगे पाकिस्तानियों के पसीने छूट गए थे. ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था जिसके बाद दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई. जब पाकिस्तान पूरी तरह से घिर गया तो फिर उसने जंग रोकने की गुहार लगाई, तब जाकर जंग समाप्त हुई. इस जंग को रोकने का श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लेना चाह रहे थे. हालांकि भारत ने उनके दावे पर बार-बार इनकार किया, एक बार फिर ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच जंग उन्होंने खत्म कराया है. जानिए क्या कुछ कहा है.

ट्रंप दोहराया दावा

यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच जंग रोकने के अपने दावे को दोहराया है. साथ ही साथ पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ ने कम से कम 10 मिलियन जानें बचाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. इसके अलावा कहा कि एक साल में, हमने आठ शांति डील कीं और गाजा में जंग खत्म की, मिडिल ईस्ट में शांति है. हमने भारत और पाकिस्तान को, दो न्यूक्लियर देशों को लड़ने से रोका.

शहबाज शरीफ ने कही ये बात

ट्रंप की इस बयानबाजी के बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कम से कम 10 मिलियन लोगों को बचाया है, यह कमाल की बात है. बता दें कि ट्रंप ने पिछले साल 10 मई से कई बार ऐसे ही दावे किए हैं और कहा है कि उनके दबाव की वजह से दो न्यूक्लियर हथियारबंद पड़ोसियों के बीच शांति हुई, क्योंकि वह नोबेल शांति पुरस्कार के लिए अपनी बात रख रहे हैं.

दिया गया था शांति का नोबेल

इससे पहले वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने कहा कि उन्होंने व्हाइट हाउस में ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार मेडल दिया था. उन्होंने इस इशारे को वेनेज़ुएला की आजादी और लोकतांत्रिक कोशिशों के लिए उनके सपोर्ट की पहचान बताया. प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी मचाडो के इशारे को माना और ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में इसे आपसी सम्मान का एक शानदार इशारा कहा और मेडल के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. (ANI)