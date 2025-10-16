मोदी महान हैं... उन्होंने मुझसे वादा किया हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे; ट्रंप ने किया बड़ा दावा

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक बार फिर 'महान व्यक्ति' बताया और अमेरिकी राजदूत-नामित सर्जियो गोर की मोदी से हुई हालिया मुलाकात के नतीजों की भी तारीफ की. ओवल ऑफिस में एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने भारत की नेतृत्व क्षमता और रूस से तेल व्यापार पर उसके रुख की चर्चा की.

मैं कई सालों से भारत को देख रहा हूं

न्यूज एजेंसी ANI के सवाल पर ट्रंप ने कहा,'मुझे लगता है मुलाकात बहुत अच्छी रही, मोदी एक महान व्यक्ति हैं. सर्जियो गोर ने बताया कि मोदी मुझे बहुत पसंद करते हैं.' ट्रंप ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत राजनीतिक तौर पर स्थिर हुआ है. उन्होंने आगे कहा,'मैं कई सालों से भारत को देख रहा हूं. पहले हर साल वहां नया नेता बनता था, कुछ तो कुछ महीनों में ही बदल जाते थे लेकिन अब मेरे दोस्त (मोदी) लंबे समय से देश चला रहे हैं.'

भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा- ट्रंप

ऊर्जा क्षेत्र में भारत-अमेरिका सहयोग पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत जल्द ही रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा. उन्होंने कहा,'उन्होंने मुझसे कहा कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा तुरंत नहीं हो सकता लेकिन प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द पूरी हो जाएगी.' उन्होंने कहा,'अगर भारत तेल नहीं खरीदेगा तो सब आसान हो जाएगा, युद्ध खत्म होने के बाद वे फिर रूस से खरीद सकते हैं.'

'भारत की वजह से स्थिति सुधरेगी'

ट्रंप ने कहा कि भारत का रूस से तेल व्यापार बंद करना यूक्रेन में जंग खत्म करने की अंतरराष्ट्रीय कोशिशों को मजबूत करेगा. उन्होंने कहा,'हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन ये सब बंद करें, यूक्रेनियों को मारना और रूसियों को मारना भी बंद करें.' ट्रंप ने कहा कि पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच की दुश्मनी सबसे बड़ी रुकावट है लेकिन उन्हें उम्मीद है कि भारत की भूमिका से स्थिति सुधरेगी.

भारत-पाकिस्तान तनाव में गिरे 7 फाइटर जेट्स- ट्रंप

इस मौके पर ट्रंप ने शहबाज शरीफ के उस बयान को भी दोहराया जो उन्होंने गाजा सीजफायर समझौते के दौरान शर्म अल-शेख में कहा था. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि आपने (ट्रंप) लाखों को जिंदगियां बचाई हैं. ट्रंप ने कहा कि संभवत: शहबाज शरीफ का इशारा भारत-पाकिस्तान तनाव को लेकर था. इसके अलावा ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत-पाकिस्तान तनाव के दौरान 7 फाइटर जैट्स गिरने का दावा किया जाता है. हालांकि उन्होंने यह जिक्र नहीं किया कि जैट्स किसके गिरे हैं.