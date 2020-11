US Election: हार नहीं मान रहे ट्रंप; कहा – वो जो चाहते थे, उन्होंने चुरा लिया

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव (US Election) में जो बाइडेन (Joe Biden) की जीत को डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पचा नहीं पा रहे हैं. उन्होंने एक बार फिर चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है. ट्रंप ने रविवार को एक के बाद एक कई ट्वीट किये. उन्होंने कहा कि वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी की गई थी और चुनाव धोखे से जीता गया. हालांकि, इस बार भी वह अपने दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं कर सके.

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020