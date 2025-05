Biden diagnosed with aggressive prostate cancer: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन को प्रोस्टेट कैंसर हो गया है. ये कैंसर 82 वर्षीय बाइडन की हड्डियों तक फैल चुका है. बाइडन के ऑफिस ने रविवार को बयान जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है. बाइडन ने पिछले हफ्ते पेशाब की समस्या होने पर डॉक्टर को दिखाया था, जांच के दौरान उनको इस खतरनाक बीमारी के होने का पता चला. बाइडन के कैंसर का ग्लेसन स्कोर 10 में से 9 1 इसका मतलब है कि यह हाई-ग्रेड का कैंसर है. फिलहाल बाइडन के इलाज के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है.

ट्रंप की समर्थक लॉरा लूमर का बड़ा दावा

हिंदूस्तान टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक,डोनाल्ड ट्रंप की करीबी और MAGA(Make America Great Again) समर्थक लॉरा लूमर ने इस मामले में बड़ा दावा किया है. लूमर ने कहा कि उन्होंने पिछले साल ही बाइडेन की ‘गंभीर बीमारी’ के बारे में बता दिया था और अब उनकी हालत ऐसी है कि वो अगले दो महीने में मर सकते हैं.

2 महीने में मर सकते हैं बाइडेन

लॉरा लूमर, जो ट्रंप की बड़ी समर्थक और एक जानी-मानी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने रविवार को ट्विटर (अब X) पर लिखा, “मैंने तो जुलाई में ही बता दिया था कि बाइडेन को जानलेवा बीमारी है. टर्मिनल का मतलब होता है 6 महीने से एक साल तक जिंदा रहना. अब ज्यादा वक्त नहीं बचा.” लूमर ने ये भी कहा कि बाइडेन का ये डायग्नोसिस एक ‘पीआर स्ट्रैटेजी’ है. उन्होंने दावा किया, “मैंने एक साल पहले बाइडेन की हालत के बारे में बताया था. अब उनका इलाज काम नहीं कर रहा, इसलिए परिवार ने इसे अब जाहिर किया. वो दो महीने में मर सकते हैं. मेरी रिपोर्टिंग फॉलो करने वालों को ये पहले से पता था.” लूमर ने ये भी कहा कि ये खुलासा डेमोक्रेट्स को शर्मिंदा करने की रणनीति है, जो बाइडेन की सेहत को लेकर एक किताब लिख रहे हैं. उनका कहना है कि बाइडेन की सेहत को छुपाने की कोशिश की जा रही थी, और अब ये बात सामने आ रही है.

Joe Biden has had cancer for a while. He has had it for most of his presidency and the White House physicians have long been suspected of fabricating his medical records. As I reported last year, White House physicians had many late night visits with Biden that went past… https://t.co/ZoI1aKSmun pic.twitter.com/gZNeP1oGU7

— Laura Loomer (@LauraLoomer) May 18, 2025