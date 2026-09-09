/नया पावर गेम सेट करने की तैयारी या यूक्रेन जंग... ट्रंप-पुतिन के बीच फोन पर बातचीत से यूरोप तक क्यों बढ़ी हलचल?

Putin-Trump Telephonic Conversation: मंगलवार देर रात (भारतीय समयानुसार) अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर वार्ता हुई. सबसे खास बात है कि ये बातचीत करीब 1 घंटे तक चली, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किए जाने की जानकारी सामने आई है.
दरअसल, यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोप में इस बातचीत के बाद हड़कंप मचा गया. सबसे पहले जानिए कि पुतिन और ट्रंप के बीच ये वार्ता ऐसे समय पर हुई है, जब ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर पिछले रूस की यात्रा की थी.
ट्रंप और पुतिन की बात ने साफ कर दिया है कि बैकडोर से कूटनीति काफी तेजी से आगे बढ़ रही है. इस बीच सवाल खड़े होने लगे हैं कि पिछले कई सालों से यूक्रेन और रूस के बीच जंग अब समाप्त होने जा रही है या फिर ट्रंप और पुतिन अब दुनिया का नया पावर गेम सेट करने वाले हैं.
क्रेमलिन के एक वरिष्ठ सलाहकार यूरी उशाकोव ने बताया कि पुतिन और ट्रंप के बीच करीब 1 घंटे की वार्ता हुई है. उनकी मानें, तो दोनों नेताओं के बीच बातचीत का एक ही उद्देश्य था कि यूक्रेन जंग का शांतिपूर्ण हल निकाला जा सके. उन्होंने बताया कि यह बातचीत केवल नाम की खानापूर्ति नहीं थी. दोनों के बीच खुलकर और सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई.
क्रेमलिन के सलाहकार का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे की बातों को काफी ध्यान से समझा. उनका कहना है कि दोनों नेता आने वाले समय में सीधे फोन कॉल पर बात करने के लिए तैयार हो गए हैं. ऐसे में जानकारों का मानना है कि अगर दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों नेता आपस में सीधा संपर्क करने लगे, तो इसका संदेश साफ है कि पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है, जिसका बड़ा असर भी देखने को मिल सकता है.
रिपोर्ट्स के अनुसार, टेलिफोनिक वार्ता के दौरान पुतिन ने रूस की स्थिति को स्पष्ट किया और कहा कि मॉस्को की यूरोपीय देशों के खिलाफ कोई आक्रामक योजना नहीं है. ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है, जब यूरोपीय देश चिंता जता रहे हैं कि अगर वह यूक्रेन का समर्थन करते हैं, तो रूस उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है. हालांकि, पिछले दिनों मॉस्को की ओर से इस बात खंडन किया गया.
बता दें कि रूस काफी लंबे समय से यूरोप और पश्चिमी देशों के उन आरोपों को खारिज करता रहा है, जिसमें मॉस्को पर यूक्रेन के पड़ोसी देशों और नाटो सदस्यों के खिलाफ भविष्य में सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई जाती रही है. हालांकि, इन सबके बीच अमेरिका और रूस के नेताओं के बीच हुई इस वार्ता ने यूक्रेन युद्ध से जुडी कूटनीतिक गतिविधियों को बढ़ा दिया है.