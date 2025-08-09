ट्रंप-पुतिन के बीच कब और कहां होगी मुलाकात? तारीख हो गई तय, जंग खत्म करने पर होगी बातचीत
Trump-Putin Meeting: डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए व्लादिमीर पुतिन के साथ अपनी मुलाकात की तारीख और स्थान का खुलासा कर दिया है. ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि पुतिन के साथ मिलकर यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर बातचीत करना चाहते हैं.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Aug 09, 2025, 07:13 AM IST
Donald Trump will meet Vladimir Putin: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को अलास्का में अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे. इस दौरान ट्रंप और पुतिन यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए सीजफायर पर बातचीत कर सकते हैं. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट के जरिए पुतिन के साथ अपनी बैठक की तारीख और जगह का खुलासा किया है. ट्रंप ने बताया कि बैठक से जुड़ी जानकारियां जल्द बताई जाएंगी. बता दें कि ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि पुतिन के साथ मिलकर यूक्रेन युद्ध खत्म करने पर बातचीत करना चाहते हैं.

पुतिन-ट्रंप की मोस्ट अवेटेड मीटिंग

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रूथ अकाउंट पर लिखा, 'संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में मेरी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मोस्ट अवेटेड मुलाकात अगले शुक्रवार, 15 अगस्त 2025 को ग्रेट स्टेट ऑफ अलास्का में होगी. आगे की जानकारी बाद में दी जाएगी. इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद!'

तो क्या रुक जाएगी रूस-यूकेन के बीच युद्ध?

डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच यह मुलाकात साल 2021 के बाद पहली अमेरिका-रूस शिखर बैठक होगी. तब, तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जिनेवा में पुतिन से मुलाकात की थी. यह मुलाकात रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के ट्रंप के प्रयासों में एक सफलता हो सकती है. हालांकि, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इससे लड़ाई रुक जाएगी, क्योंकि मास्को और कीव शांति की अपनी शर्तों को लेकर अभी भी बहुत अलग हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते के कुछ संकेत दिए हैं. उन्होंने कहा कि शांति समझौते का मतलब संभवतः यूक्रेन और रूस के बीच 'कुछ क्षेत्रों की अदला-बदली' होगी, लेकिन उन्होंने इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी. ट्रंप ने सामान्य तौर पर क्षेत्रों के बारे में कहा, 'हम कुछ वापस पाने और कुछ की अदला-बदली करने की कोशिश कर रहे हैं. यह जटिल है.' अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कहा, 'कुछ भी आसान नहीं है. लेकिन, हम कुछ वापस पा लेंगे. हम कुछ क्षेत्रों की अदला-बदली कर लेंगे. दोनों के हित में कुछ क्षेत्रों की अदला-बदली होगी.'

रूस-यूक्रेन के बीच क्या हो सकती है डील?

क्रेमलिन के कुछ करीबी विश्लेषकों ने सुझाव दिया है कि रूस उन चार क्षेत्रों के बाहर अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को छोड़ने की पेशकश कर सकता है, जिन पर उसने कब्जा करने का दावा किया है. यह पूछे जाने पर कि क्या यह एक बड़ा शांति समझौता करने का आखिरी मौका है? इस पर ट्रंप ने कहा, 'मुझे आखिरी मौका शब्द का इस्तेमाल करना पसंद नहीं है. जब बंदूकें चलने लगती हैं, तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है.'

सुमित राय

माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्र

