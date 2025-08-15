DNA: दोस्ती या दगा..दुनिया भर में 'रतजगा'! 2 महाशक्तियों का होगा मिलन, हाई सिक्योरिटी से लैस हुआ अलास्का, परिंदा भी नहीं मार सकता पर

DNA Analysis: दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला ने कहा था It always seems impossible until it’s done.यानि यह हमेशा असंभव लगता है जब तक यह पूरा नहीं हो जाता. आज ऐसे ही एक असंभव को संभव बनाने के लिए अब से सिर्फ चार घंटे बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होने वाली है. जिसमें दोनों नेता यूक्रेन वॉर को रोकने का फॉर्मूला तलाश करेंगे. इसे आप सदी की सबसे बड़ी मुलाकात भी कह सकते हैं और इस मुलाकात पर रूस-अमेरिका समेत पूरे विश्व की नजर है. यानी आज दुनिया भर में रतजगा है. अमेरिका के जिस राज्य अलास्का में ये मुलाकात होने जा रही है उसके गवर्नर ने कहा है कि अलास्का में इससे बड़ा आयोजन आज से पहले कभी नहीं हुआ. आज आपको भी जानना चाहिए सिर्फ एक हफ्ते पहले तय हुई इस बड़ी मुलाकात के लिए कितनी बड़ी तैयारियां की गई हैं.

दुनिया को असुरक्षित करने वाले युद्ध को रोकने के लिए जब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन मिल रहे हैं तो खुद उनकी सुरक्षा कितनी कड़ी है और क्यों दोनों नेता इस मुलाकात के वक्त एक दूसरे से उन्नीस नहीं दिखना चाहते. इस वार्ता में शामिल होने के​ लिए पुतिन और ट्रंप अपने सबसे खास रणनीतिकारों के साथ पहुंचे हैं. इस मुलाकात के परिणाम का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा हमारे देश भारत पर भी पड़ेगा, इसलिए आज आपको इस मुलाकात के संभावित परिणामों और दुनिया पर पड़ने वाले इसके असर के बारे में एक एक बात पता होनी चाहिए. इस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने खास विमान एयरफोर्स वन में मौजूद हैं और अलास्का की तरफ बढ़ रहे हैं जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लदिमीर पुतिन रूस के मगादान शहर से करीब 3 हजार किलोमीटर की यात्रा तय करके कुछ ही देर में अलास्का पहुंचने वाले हैं.

लेकिन उनके सहयोगी नेता अलास्का पहुंच चुके हैं. इस वक्त पुतिन के अलास्का पहुंचने से ठीक पहले उनकी टीम आखिरी दौर की रणनीति बना रही होगी. इस मुलाकात के लिए अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं और जिस जगह ये मुलाकात होनी है यानि एलमेंडॉर्फ-रिचर्डसन मिलिट्री बेस में रूस और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने अपने अपने नेताओं ​की सुरक्षा की तैयारियों को परख लिया है. आज सबसे पहले आपको इस सुरक्षा घेरे के बारे में जानना चाहिए क्योंकि पुतिन और ट्रंप दोनों ही दुनिया के सबसे ज्यादा मजबूत सुरक्षा घेरे वाले नेता हैं.

अलास्का में मीटिंग के दौरान डुअल सिक्योरिटी सिस्टम होगा यानि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा US Secret Service संभालेगी और पुतिन की सुरक्षा रूसी सिक्योरिटी सर्विस संभालेगी. जिसमें रूस की कई एजेंसियां शा​मिल हैं, दोनों नेताओं की सुरक्षा लेयर अलग अलग रहेंगी. पुतिन के बिल्कुल करीब रशियन गार्ड रहेंगे जब आउटर लेयर में सुरक्षा की कमान अमेरिकी एजेंट संभालेंगे. इस बैठक के दौरान सुरक्षा इंतजामों की गंभीरता को आप इस तरह समझ सकते हैं कि कोई भी टीम दूसरी टीम के वाहनों या उनके दरवाजों तक को नहीं छुएगी. ये मीटिंग भले ही अमेरिका के अलास्का में हो रही है लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुतिन और ट्रंप दोनों के लिए बराबरी के नियम लागू होंगे. यानि जितनी सुविधाएं और सुरक्षा एक नेता को मिलेगी. इतनी ही, दूसरी तरफ भी देनी होगी.

जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 5 अमेरिकी एजेंट हथियारों के साथ मौजूद रहेंगे तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के साथ भी उसी वक्त 5 रूसी एजेंट वैसे ही हथियारों के साथ मौजूद रहेंगे. अगर मीटिंग रूम के बाहर 10 अमेरिकी एजेंट खड़े होंगे तो दूसरी तरफ यानि उनके ठीक सामने 10 रूसी एजेंट भी खड़े होंगे. पुतिन अगर मीटिंग करने के लिए चार गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप का काफिला भी उतना ही बड़ा होगा. यहीं नहीं दोनों के ट्रांसलेटर की संख्या भी एक जैसी होगी, अगर पुतिन के साथ दो ट्रांसलेटर होंगे तो ट्रंप के साथ भी इनकी संख्या सिर्फ दो ही रह सकती है, इसे आप Body for body, gun for gun यानी हर सुरक्षा संसाधन की बराबरी का मामला भी कह सकते हैं.

अलास्का में मीटिंग तय होने के बाद रूस ने सबसे पहले पुतिन की सुरक्षा को लेकर ही बातचीत की और आश्वस्त होने के बाद ही अलास्का में मिलने की बात तय हुई. पुतिन के अलास्का पहुंचने से पहले उनकी आर्मर्ड लिमोजिन, जिसे ऑरस सेनट कहा जाता है रूसी कार्गो विमान से पहले ही बेस पर पहुंच गई है और थोड़ी देर बाद इसी लिमोज़ीन से पुतिन वार्ता स्थल पर पहुंचेंगे. पुतिन की सुरक्षा को लेकर रूसी एजेंसी फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस इतनी ज्यादा सतर्क है कि मीटिंग में इस्तेमाल होने वाली पानी की बोतल और कप भी पुतिन की टीम ने सील कर ​लिए हैं. यानि पुतिन जो पानी पिएंगे जिस बोतल और ग्लास से पानी पिएंगे उसकी जांच भी रूस की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस अच्छी तरह से करेगी.

पुतिन की सुरक्षा कितनी ज्यादा कड़ी है. उसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि पुतिन की सिक्योरिटी में शामिल बॉडीगार्ड्स एक खास सूटकेस लेकर आए हैं. जिसे पू सूटकेस कहा जाता है, इस सूटकेस में पुतिन की यूरीन कलेक्ट की जाएगी और उसे मास्को ले जाया जाएगा यानि पुतिन का कोई भी अवशेष अमेरिका में नहीं छूटेगा मतलब पुतिन किसी भी स्थिति में अपने शारीरिक अवशेषों को सुरक्षा के खतरे के रूप में नहीं देखना चाहते. वो चाहते हैं इसके जरिए उनका DNA या किसी प्रकार की बीमारी की जानकारी भी अमेरिका को ना मिले.

जिस मिलिट्री बेस में ये मीटिंग 4 घंटे बाद शुरू होने वाली है. वहां पर अमेरिका के सबसे घातक फाइटर प्लेन F-22 रैप्टर और यूएस आर्मी के लगभग 32 हजार सैनिक तैनात हैं लेकिन इस मीटिंग से पहले अलास्का से सिर्फ 88 किलोमीटर दूर आनादिर में रूसी फाइटर जेट SU 57 भी तैनात किए गए हैं और मीटिंग के दौरान ये फाइटर जेट पेट्रोलिंग करते रहेंगे. यानि आप कह सकते हैं कि इस मुलाकात के दौरान दोनों देशों के सबसे घातक फाइटर जेट्स के बीच भी एक मुकाबला चलता रहेगा. अमेरिका के F-22 रैप्टर की तकनीक इतनी गोपनीय है कि अमेरिका ने अब तक अपने किसी भी सहयोगी को ये प्लेन नहीं दिया जबकि सुखोई 57 रूस का सबसे आधुनिक फाइटर जेट है.

इधर ट्रंप की सुरक्षा को लेकर भी अमेरिकी एजेंसियां काफी ज्यादा सतर्क हैं. ट्रंप के अलास्का पहुंचने से पहले ही अमेरिका की कीहोल रीकॉन सैटेलाइट्स KH-11 एक्टिव हो चुकी है. KH-11 अमेरिका की सबसे उन्नत सैटेलाइट है, जो सुपर हाई-रिजॉल्यूशन पिक्चर लेने में सक्षम है. इसका उपयोग ट्रम्प की सुरक्षा के दौरान नज़दीकी निगरानी के लिए किया जाएगा, ताकि हर स्थिति को अमेरिकी एजेंसियां सही तरीके से मॉनिटर कर सकें और ट्रंप को किसी संभावित हमले से बचाया जा सके. इसके अलावा साइबर सुरक्षा के लिए इस मिलिट्री बेस का पूरा नेटवर्क एयर-गैप्ड यानि इंटरनेट से कट कर दिया गया है.

इसका मतलब इस नेटवर्क को अब इंटरनेट से नहीं जोड़ा जा सकता है, ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बाहरी हैकिंग या नेटवर्क के माध्यम से कोई खतरा पैदा नहीं हो. आज आप ये भी सोच रहे होंगे कि किसी भी देश या सिक्योरिटी एजेंसी के लिए इतने कम वक्त में सुरक्षा के ऐसे इंतजाम करना कितना मुश्किल काम होगा क्योंकि किसी भी शहर में इतनी बड़ी मुलाकात के लिए अचानक संसाधनों को नहीं जुटाया जा सकता क्योंकि वीवीआईपी नेताओं के साथ उनका स्टाफ उनकी सुरक्षा से जुड़े लोग अपने सामान के साथ यहां पर पहुंचे हैं. आज आपको इस इंतजाम की इनसाइड स्टोरी भी जाननी चाहिए.

ये मीटिंग तय होने के फौरन बाद अलास्का के शहर ऐन्करेज के एक रियल-एस्टेट एजेंट के पास पहले अमेरिका की सीक्रेट सर्विस ने फोन किया. इसके थोड़ी देर बाद रूसी कॉन्सुलेट ने उससे संपर्क किया क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों को अपने-अपने सुरक्षा दल और अधिकारियों के लिए घर चाहिए थे लेकिन इस वक्त एन्करेज में टूरिस्ट सीज़न चल रहा है. इसलिए होटल और गाड़ियां पहले से ही फुल थीं. इसलिए खाली घरों और गाड़ियों की तलाश करना भी काफी मुश्किल साबित हुआ, जिसके बाद गाड़ियों को अमेरिका के दूसरे राज्यों से मंगवाया गया है, जल्दी डिलीवरी के लिए गाड़ियों को एयर कार्गो से भेजा गया है. इसके अलावा रूस के हथियार, कम्युनिकेशन उपकरण, और मेडिकल गियर बिना किसी रोक-टोक के सीधे अलास्का पहुंचाए गए जबकि अन्य किसी मौके पर ये लगभग असंभव था.