Hindi Newsदुनिया

टिकटॉक डील, रूस-यूक्रेन जंग...अचानक ट्रंप ने मिला दिया शी जिनपिंग को फोन; दोनों के बीच क्या बात हुई?

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच वार्ता हुई, इसे लेकर ट्रंप ने लिखा कि मैंने अभी-अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बहुत ही उपयोगी बातचीत की.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 19, 2025, 09:43 PM IST
Xi Jinping: चीन और अमेरिका के बीच तनातनी जग जाहिर है. दोनों देश लंबे समय से एक दूसरे के आलोचक रहे हैं. इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक लोगों को चौंकाने वाला पोस्ट करते हुए लिखा कि "मैंने अभी-अभी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक बहुत ही उपयोगी बातचीत की. हमने व्यापार, फेंटेनाइल, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त करने की आवश्यकता और टिकटॉक सौदे को मंजूरी सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात की. मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस बात पर भी सहमत हूं कि हम दक्षिण कोरिया में APEC शिखर सम्मेलन में मिलेंगे, मैं अगले साल की शुरुआत में चीन जाऊंगा और राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी उचित समय पर अमेरिका आएंगे.

इसके अलावा लिखा कि बातचीत बहुत अच्छी रही, हम फिर से फोन पर बात करेंगे, टिकटॉक की मंजूरी की सराहना करते हैं और हम दोनों APEC में मिलने के लिए उत्सुक हैं.

कितने हैं यूजर्स
बता दें कि अमेरिका में टिकटॅाक के करीब 170 मिलियन यूजर्स है. ट्रंप सरकार टिकटॅाक की चार बार डेडलाइन बढ़ा चुकी है, अमेरिकी कानून ये कहता है कि ये ऐप अमेरिकी कंपनी के हाथों में नहीं गया तो इसे राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से बैन कर दिया जाएगा. हालांकि अभी यह साफ नहीं है टिकटॅाक का खरीददार कौन होगा और इसपर किसका नियंत्रण होगा, जबकि चीन का कहना है कि व्यापार को राजनीतिक हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए.

ऐसा कहा जा रहा है कि अगर यह समझौता होता है तो न केवल अमेरिका और चीन के रिश्तों में सुधार आएगा बल्कि विश्व स्तर भी काफी ज्यादा स्थिरता आएगी. टिकटॅाक पर राहत मिलने से लाखों अमेरिकी यूजर्स काफी ज्यादा खुश होंगे. इसके अलावा दोनों नेताओं में रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बारे में भी बातचीत की, वहीं पर दोनों के बीच टैरिफ को लेकर भी चर्चा हुई.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन.

