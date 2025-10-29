DNA: 'तेरी शर्त Vs मेरी शर्त', ट्रंप-जिनपिंग के बीच बात कहां अटकी है? ये है अंदर की कहानी

US-China Relations: अमेरिका और चीन के बीच भी तनाव लगातार बढ़ रहा है और इस बार तनाव बढ़ने की वजह है- शर्त. ट्रंप और जिनपिंग में इस समय तेरी शर्त बनाम मेरी शर्त का संघर्ष चल रहा है. बातचीत के टेबल पर पहुंचने के लिए जिनपिंग ने ट्रंप के सामने नई शर्त क्या रखी है. ये अब आपको बताते हैं. जिनपिंग और ट्रंप के बीच तेरी शर्त-मेरी शर्त के इस सिलसिले को समझने के लिए आपको अमेरिका के मशहूर अखबार NEW YORK TIMES की एक रिपोर्ट बेहद गौर से समझनी चाहिए.

NEWYORK TIMES का दावा है कि मुलाकात के दौरान ट्रंप के साथ जिनपिंग ताइवान पर बातचीत करना चाहते हैं. अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि ताइवान को अमेरिकी समर्थन जिनपिंग को कबूल नहीं है. इसी वजह से चीन का पक्ष मुलाकात में ताइवान का मुद्दा शामिल करना चाहता है. चीन चाहता है कि ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका अपना रुख द्विपक्षीय मुलाकात में साफ करे.

दोनों नेता 30 को मिलेंगे

ट्रंप और जिनपिंग 30 अक्टूबर को दक्षिण कोरिया की राजधानी बुसान में मिलेंगे. इस मीटिंग को लेकर दोनों ही देशों के राजनयिक तैयारी कर रहे हैं. अगर वाकई चीन ने ताइवान का मुद्दा उठाया तो ये मीटिंग में दोनों पक्षों के बीच एक दीवार खड़ा कर सकता है. इस कयास की वजह है ट्रंप का वो बयान जो उन्होंने मीटिंग से पहले दिया है. ताइवान और जिनपिंग से मुलाकात को लेकर ट्रंप ने क्या कहा है. चलिए ये भी जान लेते हैं.

जिनपिंग की शर्त है कि ताइवान के मुद्दे पर बात होनी चाहिए. अमेरिकी मीडिया के सामने ट्रंप कह चुके हैं कि ताइवान के मुद्दे पर बातचीत नहीं होगी. इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कहीं ये शर्त मुलाकात को गर्त में ना धकेल दे. आखिर चीन क्यों ताइवान को मीटिंग का मुद्दा बनाना चाहता है. इस सवाल का एक ही जवाब है ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में ताइवान को मदद में बढ़ोतरी.

ट्रंप ने ताइवान को दी खुलकर मदद

अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप सरकार ने ताइवान को कुल 18.3 बिलियन डॉलर की मदद की थी. जबकि दूसरे कार्यकाल में पहले 10 महीनों के अंदर ही ट्रंप सरकार 18.3 बिलियन डॉलर ताइवान को दे चुकी है. ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका से ताइवान को हथियारों की सीधी बिक्री नहीं की गई थी. जबकि दूसरे कार्यकाल में ट्रंप सरकार ने अब तक ताइवान के साथ 400 मिलियन डॉलर के हथियारों की डील कर ली है. ट्रंप के पहले कार्यकाल में ताइवान ने अपने रक्षा बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं की थी. लेकिन दूसरे कार्यकाल में ताइवान ने अमेरिकी मदद के भरोसे के चलते अपने डिफेंस बजट को जीडीपी का 3 प्रतिशत तक पहुंचा दिया है.

यानी चीन को ये समझ आ चुका है कि ट्रंप की एंटी चाइना नीति को ताइवान भुना रहा है. इसी वजह से जिनपिंग आगामी मुलाकात में ताइवान का मुद्दा शामिल करना चाहते हैं. ट्रंप 2.0 में अमेरिका ने ताइवान के प्रति जो रुख अपनाया है, वो संकेत देता है कि ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप कुछ हद तक आक्रामक हुए हैं लेकिन अमेरिका की नीतियों में एक ऐसा पेच फंसा है, जिसकी वजह से ताइवान के मुद्दे पर ट्रंप खामोश भी नहीं रह सकते. अब हम आपको ताइवान को लेकर उन अमेरिकी नीतियों की जानकारी देने जा रहे हैं जिन्हें दुनिया का एक तबका सुपरपावर का DOUBLE STANDARD भी कहता है.

अमेरिका हमेशा वन चाइना पॉलिसी यानी ताइवान और चीन के एकीकरण का सम्मान करता नजर आया है. इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि अमेरिका ने कभी वन चाइना पॉलिसी को पूर्ण मान्यता भी नहीं दी है. अमेरिका ने चीन की सरकार को ही वन चाइना की सरकार माना है. दूसरी तरफ अमेरिका और ताइवान के बीच सालों से संबंध मजबूत होते रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अमेरिका कहता आया है कि चीन और ताइवान के बीच विवाद का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए तो दूसरी तरफ अमेरिका ने कई मौकों पर ताइवान की संप्रुभता का भी जिक्र किया है.

क्या ट्रंप के लिए बन जाएंगीा मुसीबत

यानी जिन दोहरी नीतियों के आधार पर अमेरिका सालों से ताइवान के मुद्दे पर चीन को गोल-गोल घुमा रहा था. वही नीतियां अब ट्रंप के लिए गले की हड्डी भी साबित हो सकती हैं. जब ट्रंप और जिनपिंग आमने-सामने बैठे होंगे तो भले ही ताइवान पर बात हो या ना हो लेकिन ताइवान का नाम ट्रंप के जहन में बार-बार गूंजता रहेगा. इसकी सिर्फ एक वजह है. ताइवान को लेकर जिनपिंग की वो नीति जो पिछले ढाई सालों में लगातार आक्रामक होती गई है. फरवरी 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द सामरिक तैनाती और सक्रियता बढ़ा दी थी जो अब तक जारी है.

वर्ष 2022 से लेकर अब तक चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द 6 बड़े युद्धाभ्यास किए हैं. 2022 से पहले चीन की सैन्य गतिविधियां ताइवान के प्रातास द्वीपसमूह तक सीमित रहती थीं लेकिन अब चीन की फौज ताइवान के चारों तरफ सक्रिय रहती है. पिछले तीन सालों में तकरीबन रोजाना चीन ने ताइवान की हवाई सीमा या फिर समंदरी सीमा का उल्लंघन किया है. अगर महीने के औसत से देखें तो हर महीने चीन के विमान या फिर जहाज कम से कम 150 बार ताइवान की समंदरी सीमा का उल्लंघन करते हैं. सितंबर 2025 में ये आंकड़ा रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था. चीन की नेवी ने 300 मौकों पर ताइवान की समंदरी सीमा में घुसपैठ की थी.

ताइवान के प्रति ये आक्रामक बर्ताव सिर्फ चीन की फौज की तरफ से ही नहीं नजर आ रहा. बल्कि चीन की लीडरशिप भी लगातार ताइवान को लेकर आक्रामक बयान दे रही है. 23 अक्टूबर को चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की महासभा हुई थी. इस महासभा में ताइवान के मुद्दे पर जिनपिंग ने क्या कहा था, ये भी आपको गौर से देखना चाहिए.

ताइवान को अपना हिस्सा बताता है चीन

इस बैठक में शी जिनपिंग ने कहा था कि ताइवान का मुद्दा सुलझाना और चीन का एकीकरण करना हमारे संघर्षों में सबसे बड़ी प्राथमिकता है. अगर चीन के राष्ट्रवाद का पुर्नउद्धार करना है तो ताइवान को चीन का हिस्सा बनाना आवश्यक है. हम चाहते हैं कि इस मुद्दे का समाधान शांति से हो जाए लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम हर वो जरूरी कदम उठाएंगे जिससे चीन का राष्ट्रवाद पूर्ण हो सके.

आक्रामक बर्ताव और आक्रामक संवाद ये दोनों पहलू बताते हैं कि ताइवान के मुद्दे पर जिनपिंग कोई समझौता नहीं करना चाहते. इसी वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ट्रंप चाहे या ना चाहें जिनपिंग के साथ मुलाकात में ताइवान का मुद्दा जरूर उठेगा.