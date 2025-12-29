Advertisement
95% सहमति के बावजूद 0% समाधान! जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप बोले- शांति समझौते के बेहद करीब हैं लेकिन...

95% सहमति के बावजूद 0% समाधान! जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप बोले- शांति समझौते के बेहद करीब हैं लेकिन...

Donald Trump: रूस और यूक्रेन में कई साल से जंग छिड़ी है, एक बार फिर इस जंग को खत्म करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने फ्लोरिडा में मुलाकात की. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Dec 29, 2025, 06:43 AM IST
95% सहमति के बावजूद 0% समाधान! जेलेंस्की से मुलाकात के बाद ट्रंप बोले- शांति समझौते के बेहद करीब हैं लेकिन...

Volodymyr Zelensky: रूस और यूक्रेन में कई साल से जंग छिड़ी है, दोनों देश एक दूसरे पर गोला-बारूद बरसा रहे हैं, इस जंग से भारी तबाही मची हुई है, युद्ध खत्म करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही है इसके बावजूद भी नाकामी हाथ लग रही है, दोनों देशों में जंग खत्म करने और शांति स्थापित करने के लिए एक बार फिर यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने फ्लोरिडा में मुलाकात की. साथ ही पुतिन से फोन पर बात की, मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के राजनयिक प्रयास अंतिम चरण में हैं. 

ट्रंप ने की जेलेंस्की से मुलाकात
ट्रंप ने शांति बातचीत के लिए फ्लोरिडा में जेलेंस्की से मुलाकात की और कहा, मुझे लगता है (कि रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इस बार शांति को लेकर सीरियस हैं), मुझे लगता है कि उन्हें एक डील करनी होगी. बहुत सारे लोग मारे गए और दोनों प्रेसिडेंट एक डील करना चाहते हैं. मैंने आठ युद्ध सुलझाए हैं और यह सबसे मुश्किल है. आज हमारी एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई और इस आदमी ने बहुत मेहनत की है और वह और उनके लोग बहुत बहादुर हैं. मैं मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट पुतिन को भी वापस बुला रहा हूं और हम बातचीत जारी रखेंगे. ये बातचीत आखिरी स्टेज में है, हम देखेंगे नहीं तो, यह बहुत लंबा चलेगा, यह या तो खत्म हो जाएगा, या यह लंबे समय तक चलेगा, और लाखों और लोग मारे जाएंगे और कोई ऐसा नहीं चाहता.

 

पुतिन से भी की बातचीत
इसके अलावा ट्रंप ने कहा कि हमारी मीटिंग बहुत अच्छी रही, हमने बहुत सी बातों पर बात की, जैसा कि आप जानते हैं, प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मेरी बहुत अच्छी फोन कॉल हुई, यह दो घंटे से ज्यादा चली, हमने कई बातों पर बात की, मुझे लगता है कि हम बहुत करीब आ रहे हैं, शायद बहुत करीब. प्रेसिडेंट और मैंने अभी यूरोपियन लीडर्स से बात की. हमने उस युद्ध को खत्म करने में काफी प्रोग्रेस की है, जो शायद वर्ल्ड वॉर II के बाद का सबसे खतरनाक युद्ध है.

जेलेंस्की ने प्रयासों की तारीफ की
वहीं यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कहा कि हमने सभी टॉपिक्स पर बहुत अच्छी बातचीत की, और हम हाल के हफ्तों में अमेरिकियों और यूक्रेनी टीमों की प्रोग्रेस की तारीफ करते हैं. हमने पीस फ्रेमवर्क के सभी पहलुओं पर चर्चा की. 20-पॉइंट पीस प्लान पर 90 परसेंट सहमति हो गई है, US-यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी पर 100 परसेंट सहमति हो गई है, और U.S.-यूरोप-यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी पर लगभग सहमति हो गई है. मिलिट्री डाइमेंशन पर 100 परसेंट सहमति हो गई है, प्रॉस्पेरिटी प्लान को फाइनल किया जा रहा है और हमने आगे के एक्शन के सीक्वेंस पर भी चर्चा की. हम इस बात पर सहमत हुए कि सिक्योरिटी गारंटी पक्की शांति पाने में एक अहम पड़ाव है और हमारी टीमें सभी पहलुओं पर काम करना जारी रखेंगी. यूक्रेन शांति के लिए तैयार है.

मुसीबत का सबब बना ये इलाका
US प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन और रूस विवादित स्थिति को सुलझाने के करीब पहुंच रहे हैं. डोनबास का इलाका यह अभी भी मुश्किल बना हुआ है,  यह अभी तक सुलझा नहीं है, लेकिन यह बहुत करीब आ रहा है. यह एक बहुत मुश्किल मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सुलझ जाएगा. अगर चीजें नहीं होती हैं, तो वे लड़ते रहेंगे और मरते रहेंगे. जेलेंस्की नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, पुतिन नहीं चाहते कि ऐसा हो, डाउनिंग स्ट्रीट के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि UK के PM स्टारमर ने यूक्रेन और उसके कॉम के लिए पक्के सपोर्ट की बात दोहराई है.

