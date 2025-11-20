Advertisement
तीखे हमलों के बाद अब गले मिलेंगे ट्रंप और ममदानी! कल व्हाइट हाउस में आमने-सामने मुलाकात

Zohran Mamdani: न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के दौरान एक दूसरे पर तीखे हमले करने वाले जोहरान ममदानी और डोनाल्ड ट्रंप शुक्रवार को व्हाइट हाउस में मिलने वाले हैं. इसकी जानकारी खुद ट्रंप ने दी है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Nov 20, 2025, 09:56 AM IST
न्यूयॉर्क के नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी ने कल डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे. इसकी जानकारी खुद अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने दी है. ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप ने कहा है कि न्यूयॉर्क सिटी के मेयर-इलेक्ट जोहरन ममदानी शुक्रवार को व्हाइट हाउस में उनसे मुलाकात करेंगे. ट्रंप लगातार ममदानी की नीतियों की आलोचना करते रहे हैं. उन्होंने 4 नवंबर के चुनाव से ठीक पहले चेतावनी दी थी कि अगर ममदानी जीतते हैं तो यह न्यूयॉर्क सिटी के लिए पूरी तरह आर्थिक और सामाजिक तबाही होगी.

बुधवार को ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा,'न्यूयॉर्क के कम्युनिस्ट मेयर, जोहरन ‘क्वामे’ ममदानी ने मुलाकात की मांग की है. हमने सहमति दे दी है. यह मुलाकात शुक्रवार 21 नवंबर को ओवल ऑफिस में होगी.'

जीत के बाद ममदानी ने ट्रंप को दी चुनौती

अपनी जीत के भाषण में ममदानी ने ट्रंप को कड़ी चुनौती दी थी. उन्होंने कहा था कि ट्रंप चाहे जितनी भी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी बना लें, न्यूयॉर्क को प्रवासी मजबूती देंगे और अब शहर को एक प्रवासी ही लीड करेगा. ममदानी ने आगे कहा था,'अगर इस देश को ट्रंप के धोखे से बचाना है, तो न्यूयॉर्क से बेहतर कोई नहीं दिखा सकता. तानाशाह को डराने का सबसे अच्छा तरीका है उन हालात को खत्म करना जिनसे उसे ताकत मिली.' उन्होंने ट्रंप को संदेश देते हुए कहा था कि 'टर्न द वॉल्यूम अप' यानी आवाज तेज कर लो. उन्होंने यह बात भाषण के दौरान तब कही थी, जब वो ट्रंप की आलोचना कर रहे थे और कहा था मैं जानता हूं कि आप मुझे सुन रहे हैं और मेरे पास आपके लिए 4 शब्द हैं, 'टर्न द वॉल्यूम अप'.

ममदानी के भाषण पर क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने ममदानी के इस भाषण को 'बहुत गुस्से वाला' बताया और कहा कि वह सही शुरुआत नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अगर ममदानी सफल होना चाहते हैं तो उन्हें वॉशिंगटन के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए. जब मीडिया ने पूछा कि क्या ट्रंप पहले उनसे संपर्क करेंगे? ट्रंप ने जवाब दिया कि 'उन्हें ही हमसे संपर्क करना चाहिए' लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वो न्यूयॉर्क को पसंद करते हैं और चाहेंगे कि नया मेयर अच्छा काम करे. ट्रंप ने ममदानी को 'कम्युनिस्ट' कहा और दावा किया कि इतिहास में कम्युनिज्म कभी कामयाब नहीं हुआ.

न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर

ममदानी ने इस बार के चुनाव में बड़ा इतिहास रचा है. वे न्यूयॉर्क के पहले दक्षिण एशियाई और पहले मुस्लिम मेयर बने हैं. उन्होंने रिपब्लिकन कर्टिस स्लिवा को हराया, साथ ही पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को भी, जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर मैदान में थे और जिन्हें चुनाव से कुछ घंटे पहले ट्रंप का समर्थन मिला था.

