Advertisement
trendingNow13073670
Hindi Newsदुनियामैं उन्हें जानता ही नहीं...! डेनमार्क के साथ जाने की बात कहने पर गुस्साए ट्रंप; कहा- यह फैसला तुम्हें भारी पड़ेगा

'मैं उन्हें जानता ही नहीं...!' डेनमार्क के साथ जाने की बात कहने पर गुस्साए ट्रंप; कहा- 'यह फैसला तुम्हें भारी पड़ेगा'

Donald trump angry on greenland: ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने अमेरिका को लेकर बयान दिया था, जिसमें उन्होंने डेनमार्क के साथ रहने की बात की थी. इस बयान को खारिज करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jan 14, 2026, 06:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'मैं उन्हें जानता ही नहीं...!' डेनमार्क के साथ जाने की बात कहने पर गुस्साए ट्रंप; कहा- 'यह फैसला तुम्हें भारी पड़ेगा'

Donald trump angry on greenland: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने अमेरिका की बजाय डेनमार्क के साथ बने रहने की बात कही थी. ट्रंप ने इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि ये ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वह इस राय से सहमत नहीं हैं और उन्हें उस नेता के बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है.

अमेरिका और डेनमार्क में से किसको चुनेगा ग्रीनलैंड 
यह विवाद तब सामने आया, जब ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स-फ्रेडरिक नील्सन ने कोपेनहेगन में डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी. इस दौरान नील्सन ने कहा कि मौजूदा हालात में अगर ग्रीनलैंड को अमेरिका और डेनमार्क में से किसी एक को चुनना पड़े, तो उनकी पसंद डेनमार्क ही होगी. उन्होंने यह भी साफ किया कि ग्रीनलैंड की मौजूदा सरकार अमेरिका के अधिग्रहण के विचार को किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकती है.

डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से ग्रीनलैंड को लेकर बयान देते रहे हैं. उन्होंने एक बार फिर कहा कि अमेरिका को ग्रीनलैंड के बारे में कुछ न कुछ करना ही होगा. ट्रंप का तर्क है कि अगर अमेरिका ने कदम नहीं उठाया, तो रूस या चीन इस क्षेत्र में दखल दे सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि वह समझौते का रास्ता अपनाना चाहते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो सख्त कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

ग्रीनलैंड का भविष्य वहां की जनता खुद तय करेगी
ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यह डेनमार्क के अधीन एक स्वशासित क्षेत्र है. यह नाटो का हिस्सा है और रणनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है. ग्रीनलैंड और डेनमार्क के नेताओं ने कई बार साफ किया है कि इस द्वीप को न तो बेचा जा सकता है और न ही किसी देश में मिलाया जा सकता है. उनका कहना है कि ग्रीनलैंड का भविष्य वहां की जनता खुद तय करेगी.

इस पूरे मामले ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल पैदा कर दी है. एक तरफ अमेरिका अपने सुरक्षा हितों का हवाला दे रहा है, तो दूसरी तरफ ग्रीनलैंड अपनी पहचान और स्वायत्तता को बचाने की बात कर रहा है. डेनमार्क भी ग्रीनलैंड के समर्थन में खड़ा है. आने वाले समय में यह मुद्दा अमेरिका और यूरोप के रिश्तों पर असर डाल सकता है.
ये भी पढ़ें: भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और टेक्नोलॉजी पर होगी बात

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
Rahul Gandhi
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
hindi Jammu and Kashmir news
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
DNA Analysis
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
Sir
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?
Rocket Force
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?
खेलो इंडिया ने गैर जरूरी खेलों को लिस्ट में शामिल कर पंजाब यूनिवर्सिटी को किया पीछे?
Khelo India
खेलो इंडिया ने गैर जरूरी खेलों को लिस्ट में शामिल कर पंजाब यूनिवर्सिटी को किया पीछे?
प्यार, नौकरी और धोखा.... जॉब मिलने पर प्रेमी ने छोड़ा, प्रेमिका टीचर ने की आत्महत्या
telangana news hindi
प्यार, नौकरी और धोखा.... जॉब मिलने पर प्रेमी ने छोड़ा, प्रेमिका टीचर ने की आत्महत्या
मकर संक्रांति पर बरसेंगे बदरा? यहां ठंड से मिलेगी राहत तो पहाड़ों में होगी बर्फबारी
Weather
मकर संक्रांति पर बरसेंगे बदरा? यहां ठंड से मिलेगी राहत तो पहाड़ों में होगी बर्फबारी
इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा
Viral News
इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला
Punjab
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला