कौन चिल्ला रहा है, चिल्लाइए मत... ट्रंप ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पत्रकार को लताड़ा, सवालों से भागते दिखे

Donald Trump Angry on Journalist: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 47वें आसियान सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया में हैं. इस दौरान उनके कई ऐसे वीडियो सामने आए जो वायरल हो गए. सबसे पहले उनका एयरपोर्ट पर डांस का वीडियो शामिल. इसी कड़ी में अब खबर आ रही है कि वो यहां पत्रकारों से भी नाराज दिखे.

कुआलालंपुर में चल रहे है सम्मेलन में ट्रंप ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से मुलाकात की. मीटिंग के बाद जब पत्रकारों ने सवाल पूछने शुरू किए तो ट्रंप का बर्ताव कुछ चिड़चिड़ा दिखाई दिया. इस दौरान देखा गया कि ट्रंप कई सवालों को नजरअंदाज कर रहे थे और कुछ सवालों का तो जवाब देने से साफ इनकार कर दिया.

इस दौरान एक लम्हा ऐसा आया कि ट्रंप को जोर से बोलते हुए सुना जा सकता है कि,'कौन चिल्ला रहा है? चिल्लाइए मत.' इसके बाद उन्होंने ब्राजील और उसके राष्ट्रपति की तारीफ करते हुए कहा,'ब्राजील एक बड़ा और खूबसूरत देश है.' इतना ही नहीं इसी प्रेस कांफ्रेंस के दौरान ट्रंप ने एक खास पत्रकार की तरफ देखते हुए कहा,'आप नहीं, प्लीज.' आखिर में भी ट्रंप ने मीडिया से कहा,'आज सवाल अच्छे नहीं हैं. बहुत बोरिंग सवाल हैं. चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद.'

दिलचस्प बात यह रही कि ट्रंप के ठीक पहले ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने मीडिया से बात जारी रखने की अपील की थी. उन्होंने कहा,'हमारे पास समय कम है लेकिन पत्रकारों से बात करना जरूरी है. अगर आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो मीटिंग के नतीजे खुद सामने आ जाएंगे.'

ट्रंप के इस व्यवहार को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचनाएं भी हुईं. कुछ लोगों ने इसे अहंकारी रवैया बताया, तो कुछ ने कहा कि उन्होंने महिला पत्रकार से सवाल न लेकर ‘मिसोजिनिस्टिक’ (महिला विरोधी) व्यवहार किया. एक यूजर ने लिखा,'उन पत्रकारों के लिए बुरा लगता है जिन्हें उनकी बेअदबी और बेकार जवाब झेलने पड़ते हैं.'