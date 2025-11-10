पीएम किसान निधि के मॉडल को अपनाएंगे ट्रंप, टैरिफ का फायदा बताकर अमेरिकी लोगों को देंगे 2000 डॉलर

US 2000 Dollar Divident: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को अपनी टैरिफ नीति को और सख्त बनाते हुए कहा कि हर अमेरिकी को (अमीरों को छोड़कर) जल्द ही उनके प्रशासन के जरिए वसूले गए टैरिफ में से कम से कम 2000 डॉलर देंगे. ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा,'जो लोग टैरिफ के खिलाफ हैं वे मूर्ख हैं!'

सबसे अमीर और सम्मानित देश अमेरिका- ट्रंप

उन्होंने दावा किया कि उनके प्रशासन ने अमेरिका को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे सम्मानित देश बना दिया है, जहां लगभग कोई महंगाई नहीं और शेयर बाजार के रिकॉर्ड स्तर पर हैं. ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ट्रिलियन्स डॉलर टैरिफ से कमा रहा है और इस रकम का इस्तेमाल 37 ट्रिलियन डॉलर का देश का कर्ज को चुकाने में किया जाएगा. इससे पहले अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने अगस्त में CNBC को बताया था कि प्रशासन का फोकस टैरिफ राजस्व से राष्ट्रीय कर्ज को घटाने पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

2000 डॉलर टैरिफ डिविडेंड

अब ट्रंप ने ऐलान किया कि जनता को कम से कम 2000 डॉलर का 'टैरिफ डिविडेंड' मिलेगा. हालांकि अमीर लोग इससे बाहर रहेंगे. यह रकम सिर्फ जरूरतमंदों को मिलेगी. ट्रंप ने यह नहीं बताया कि लोगों को मिलने वाले 2000 डॉलर कब और किन शर्तों की बुनियाद पर जाएंगे. ट्रंप ने अपने पोस्ट में अमेरिका की रिकॉर्ड ब्रेकिंग आर्थिक उपलब्धियों का भी जिक्र किया. उन्होंने लिखा,'401k निवेश अब तक के सबसे ऊंचे हैं और कारखाने व इंडस्ट्रीज पूरे देश में बढ़ रहे हैं.'

यह भी पढ़ें: खत्म होने वाला है इतिहास का सबसे शटडाउन... ट्रंप ने दी राहत की खबर; जानिए क्या है प्रोसेस?

भारत की तर्ज पर लिया फैसला?

ट्रंप के इस कदम को भारत की 'पीएम किसान सम्मान निधि योजना' की तर्ज पर देखा जा रहा है. भारत सरकार पीएण किसान सम्मान निधि योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद मुहैया कराती है. सरकार हर साल 6000 रुपये प्रति किसान का आवंटन 3 किस्तों में करती है. भारत सरकार 2000 रुपये हर 4 महीने में सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है.