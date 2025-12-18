Advertisement
Hindi Newsदुनियाक्या है वॉरियर डिविडेंड? ट्रंप 14 लाख से अधिक सैनिकों को देंगे 1 लाख 60 हजार रुपए का बोनस, क्रिसमस तक आ जाएंगे पैसे

क्या है 'वॉरियर डिविडेंड'? ट्रंप 14 लाख से अधिक सैनिकों को देंगे 1 लाख 60 हजार रुपए का बोनस, क्रिसमस तक आ जाएंगे पैसे

Trump announces $1,776 bonus for US troops: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए बड़ी घोषणा की है. 14 लाख से ज्यादा सैनिकों को क्रिसमस से पहले स्पेशल 'वॉरियर डिविडेंड' मिलेगा. अमेरिका की स्थापना वर्ष 1776 के सम्मान में हर सैनिक को 1776 डॉलर दिए जाएंगे. जानते हैं इस मौके पर ट्रंप ने क्या कहा?

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 18, 2025, 09:54 AM IST
Donald Trump address to Nation Speech: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक ऐसी घोषणा की, जो सैनिकों के चेहरे पर मुस्कान ला देगी. उन्होंने कहा कि क्रिसमस से पहले देश के बहादुर सैनिकों को एक स्पेशल गिफ्ट मिलेगा. यह खबर सुनकर हर अमेरिकी गर्व महसूस कर रहा है. ट्रंप ने अपने भाषण में सैनिकों की मेहनत और त्याग की तारीफ की, और बताया कि यह कदम उनके लिए एक छोटा सा धन्यवाद है. जानते हैं आखिर क्या है ट्रंप का नया ऐलान.

ट्रंप का सैनिकों के लिए धमाकेदार ऐलान
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 17 दिसंबर 2025 को व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित करते हुए एक धमाकेदार ऐलान किया. उन्होंने अमेरिकी सेना के जवानों के लिए 'वारियर डिविडेंड' नाम का स्पेशल कैश बोनस की घोषणा की. जिसमें हर एलिजिबल अमेरिकी सैनिक को 1,776 डॉलर मिलेंगे, और यह पैसा क्रिसमस से पहले उनके खाते में आएगा. यह रकम अमेरिका की आजादी के साल 1776 से जोड़ी गई है. ट्रंप ने कहा कि यह सेना के बलिदान और सेवा का सम्मान है.

क्या है यह 'वारियर डिविडेंड'?
ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा, "हमारी सेना के 14 लाख 50 हजार से ज्यादा मेंबर्स को क्रिसमस से पहले स्पेशल 'वारियर डिविडेंड' मिलेगा. 1776 में हमारे देश की स्थापना के सम्मान में हर सैनिक को 1,776 डॉलर भेजे जा रहे हैं. चेक पहले से ही रास्ते में हैं!"

यह भी पढ़ें:- देश के नाम संबोधन में क्या-क्या बोले ट्रंप? कौन रहा निशाने पर, किसकी जमकर की बुराई, 2026 का क्या बताया प्लान; जानें सारी बातें

कहां से देंगे सैनिकों को इतना पैसा?
यह पैसा टैरिफ से आए राजस्व और हाल ही में पास हुए बड़े बिल से फंड किया जा रहा है. ट्रंप का कहना है कि टैरिफ से इतना पैसा आया कि यह संभव हुआ. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इन्फ्लेशन और इकोनॉमी की चिंताओं के बीच यह ऐलान सेना का सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश भी है.

सैनिकों को ट्रंप 1776 डॉलर की क्यों की घोषणा?
1776 अमेरिका की इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन का साल है. 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन ने मुख्य रूप से ड्राफ्ट किया यह डॉक्यूमेंट अपनाया गया, जिसमें 13 कॉलोनियों ने ब्रिटिश राज से आजादी का ऐलान किया. ट्रंप ने इसी को याद करते हुए रकम 1,776 डॉलर रखी, ताकि सेना को पैट्रियॉटिक ट्रिब्यूट मिले.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

