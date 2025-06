Iran Israel War: '24 घंटे बाद खत्म हो जाएगी इजरायल-ईरान की जंग', ट्रंप का बड़ा दावा; कहा- आपसी सहमति से दोनों देश राजी

Iran Israel Ceasefire Announcement: अपने परमाणु ठिकानों पर हमले का बदला लेने के लिए ईरान ने सोमवार रात खाड़ी के देशों में बने अमेरिका के एयर बेसों पर धावा बोला और बहरीन, कतर, इराक और कुवैत के ठिकानों को निशाना बनाया. हमले की आशंका को देखते हुए इन देशों ने अपने एयरस्पेस पहले ही बंद कर दिए थे, जिससे वहां पर खास नुकसान नहीं पहुंचा. अटैक के बाद ईरान ने कहा कि उसका बदला पूरा हुआ है. अगर अमेरिका जंग को और आगे बढ़ाता है तो वह फिर से ऐसे ही पलटवार करेगा. वहीं अमेरिका ने कहा कि ईरानी अटैक अपनी जनता को दिखावे वाला था और इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है. इसलिए वह ईरान को कोई जवाब नहीं देगा. अब जंग के इन हालात में सुकून देने वाली खबर सामने आई है.

'इज़राइल और ईरान दोनों पूर्ण युद्धविराम' पर सहमत'

इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा किया. उन्होंने कहा कि इज़राइल और ईरान दोनों पूर्ण युद्धविराम' पर सहमत हैं. अपने ट्रुथ सोशल पर ट्रंप ने पोस्ट किया, 'सभी को बधाई! इजरायल और ईरान के बीच इस बात पर पूरी तरह से सहमति बन गई है कि पहले ईरान और उसके 12 घंटे बाद इजरायल युद्धविराम शुरू करेगा. इसके साथ ही यह 12 दिवसीय युद्ध भी बंद हो जाएगा. प्रत्येक युद्धविराम के दौरान, दूसरा पक्ष शांतिपूर्ण और सम्मानजनक रहेगा. यह 12 दिन का युद्ध एक ऐसा युद्ध है, जो सालों तक चल सकता था, और पूरे मध्य पूर्व को नष्ट कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कभी नहीं होगा! भगवान इजरायल को आशीर्वाद दें, भगवान ईरान को आशीर्वाद दें, भगवान मध्य पूर्व को आशीर्वाद दें, भगवान संयुक्त राज्य अमेरिका को आशीर्वाद दें, और भगवान दुनिया को आशीर्वाद दें!'

Destroyed nuclear facilities, no dead Americans and no forever war with Iran seems like a big win to me. My father was never looking to plunge us into a prolonged conflict and those of us who know him best knew all along that his endgame was peace. America First! pic.twitter.com/SUBpJ81GdS

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) June 23, 2025