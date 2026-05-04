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Hindi Newsदुनियाडोनाल्‍ड ट्रंप ने ईरान के प्रपोजल को कहा- NO, प्रोजेक्‍ट फ्रीडम का ऐलान कर चला नया पैंतरा

डोनाल्‍ड ट्रंप ने ईरान के प्रपोजल को कहा- NO, प्रोजेक्‍ट फ्रीडम का ऐलान कर चला नया पैंतरा

Project Freedom: ईरान के समझौते के प्रस्‍ताव को अस्‍वीकार करने के साथ ही अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने होर्मुज स्‍ट्रेट को लेकर नया ऐलान किया है. 

Written By  Atul Chaturvedi|Last Updated: May 04, 2026, 07:06 AM IST
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डोनाल्‍ड ट्रंप ने ईरान के प्रपोजल को कहा- NO, प्रोजेक्‍ट फ्रीडम का ऐलान कर चला नया पैंतरा

ईरान के समझौते के प्रस्‍ताव को अस्‍वीकार करने के साथ ही अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने होर्मुज स्‍ट्रेट को लेकर नया ऐलान किया है. उन्‍होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा की है. यह एक ऐसी पहल है जिसका मकसद खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच होर्मुज़ जलडमरूमध्य में फंसे कमर्शियल जहाजों की मदद करना है. रविवार (स्थानीय समय) को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के देशों ने इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जलमार्ग से अपने जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अमेरिका से मदद का अनुरोध किया है.

ट्रंप ने कहा, 'दुनिया भर के देशों ने जिनका मध्य-पूर्व में चल रहे उस विवाद से कोई लेना-देना नहीं है, अमेरिका से पूछा है कि क्या हम उनके उन जहाजों को मुक्त कराने में मदद कर सकते हैं, जो होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे हुए हैं?'

उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका प्रभावित जहाजों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा. उन्होंने कहा, 'ईरान, मध्य-पूर्व और अमेरिका की भलाई के लिए हमने इन देशों से कहा है कि हम उनके जहाजों को प्रतिबंधित जलमार्गों से सुरक्षित बाहर निकालेंगे ताकि वे आजादी और कुशलता से अपना व्यापार जारी रख सकें. ये जहाज दुनिया के उन क्षेत्रों से हैं जिनका मध्य-पूर्व में वर्तमान में चल रही घटनाओं से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं है. मैंने अपने प्रतिनिधियों से कहा है कि वे उन्हें सूचित करें कि हम उनके जहाजों और चालक दल को जलडमरूमध्य से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे. यह अभियान सोमवार सुबह (मध्य-पूर्व के समय के अनुसार) शुरू होगा.

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ट्रंप ने कहा कि इन जहाजों की आवाजाही का मकसद उन लोगों, कंपनियों और देशों को मुक्त कराना है जिन्होंने बिल्कुल भी कुछ गलत नहीं किया है. न्होंने इस पहल को एक मानवीय प्रयास बताया, जिसका मकसद आम नागरिकों के क्रू और कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा करना है.

उन्होंने इस ऑपरेशन में किसी भी तरह की दखलअंदाजी के खिलाफ चेतावनी भी दी. उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह से इस मानवीय प्रक्रिया में दखलअंदाजी की गई, तो सख्ती से निपटना होगा.

ईरान के प्रस्‍ताव पर जवाब

इस बीच, 'द टाइम्स ऑफ़ इजरायल' की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को सुलझाने के मकसद से ईरान के ताजा प्रस्ताव को खारिज कर दिया है. उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव मंज़ूर नहीं है.

इजरायली न्यूज प्लेटफॉर्म के अनुसार, ट्रंप ने यह बयान 'कान न्यूज' के संवाददाता नाथन गुटमैन के साथ एक छोटी सी फोन बातचीत के दौरान दिया. X पर एक पोस्ट में गुटमैन ने ट्रंप के हवाले से कहा, ' यह मुझे मंजूर नहीं है. मैंने इसका अध्ययन किया है, मैंने हर चीज का अध्ययन किया है - यह मंजूर नहीं है.'

उन्होंने आगे कहा, 'ईरानी लोग कोई समझौता करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रस्ताव दिया है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं. ट्रंप ने कहा, 'कुछ ऐसी बातें हैं, जिनसे मैं सहमत नहीं हो सकता, हालांकि उन्‍होंने तेहरान के प्रस्ताव पर अपनी खास आपत्तियों के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया.

 

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Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनला...और पढ़ें

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