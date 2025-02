ट्रंप ने रेडियो होस्ट को बनाया FBI का डिप्टी डायरेक्टर, कहा- देश में जल्द वापस लौटेगा न्याय और कानून

America New FBI Deputy Director: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रेडियो टॉक शो होस्ट डैन बोंगीनो को FBI के डिप्टी डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है. डैन बोंगीनो अब FBI डायरेक्टर काश पटेल के साथ काम करेंगे. उन्हें हाल ही में सीनेट की ओर से यह पद दिया गया था. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर डैन बोंगीनो की नियुक्ति की जानकारी देते हुए उन्हें बधाई दी है.

ट्रंप ने दी बधाई

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'X' पर बोंगिनो की नियुक्ति को लेकर कहा, ' कानून प्रवर्तन और अमेरिकी न्याय के लिए बेहद अच्छी खबर है, डैन बोंगिनो को अभी-अभी FBI का अगला उपनिदेशक नियुक्त किया गया है. इनकी नियुक्ति अब तक के सबसे बेहतरीन डायरेक्टर काश पटेल की ओर से की गई है. डैन के पास CUNY से साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री और पेन स्टेट से MBA की डिग्री है.'

US President Donald Trump posts, "Great news for Law Enforcement and American Justice! Dan Bongino, a man of incredible love and passion for our Country, has just been named the next DEPUTY DIRECTOR OF THE FBI, by the man who will be the best ever Director, Kash Patel. Dan has a… pic.twitter.com/hhwbqH87uV

— ANI (@ANI) February 24, 2025