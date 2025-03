एक्ट्रेस जैसी खूबसूरती, तेज दिमाग, पर्सनल लॉयर की ट्रंप ने कर दी बल्ले-बल्ले, इतनी है संपत्ति

Who Is Alina Habba: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पर्सनल लॉयर एलीना हब्बा को न्यू जर्सी का अंतरिम US अटॉर्नी बनाया है. इसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ' पर जानकारी शेयर की है. एलीना ने ट्रंप के इस पोस्ट पर रिप्लाई भी किया है. बता दें कि एलीना को पहले प्रेस सेक्रेटरी का ऑफर मिला था, जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था.

ट्रंप ने की घोषणा

ट्रंप ने एलीना के इस नए पद को लेकर जानकारी देते हुए लिखा,' मुझे यह घोषणा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि एलिना हब्बा, जो वर्तमान में राष्ट्रपति की सलाहकार के रूप में काम कर रही हैं और जिन्होंने लंबे समय तक मेरा प्रतिनिधित्व किया है वह तत्काल प्रभाव से अपने गृह राज्य, न्यू जर्सी जिले के लिए हमारी अंतरिम US अटॉर्नी होंगी.'

उन्होंने आगे कहा,' एलिना उसी मेहनत और विश्वास के साथ नेतृत्व करेंगी, जिसने उनके करियर को परिभाषित किया है. साथ ही वह न्यू जर्सी के लोगों के लिए एक ऐसी कानूनी प्रणाली को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष करेंगी, जो निष्पक्ष और न्यायपूर्ण दोनों हो.'

निजी सलाहकार हैं एलीना

राष्ट्रपति की निजी सलाहकार के रूप में काम कर रही एलीना हब्बा ने अपने नए पद को लेकर 'X' पर एक पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा कि वह न्यू जर्सी के लिए अंतरिम अमेरिकी अटॉर्नी के रूप में काम करने के लिए बेहद सम्मानित महसूस कर रही हैं.

I am honored to serve my home state of New Jersey as Interim U.S. Attorney and I am grateful to President Trump for entrusting me with this tremendous responsibility. Just like I did during my time as President Trump’s personal attorney, I will continue to fight for truth and…

— Alina Habba (@AlinaHabba) March 24, 2025