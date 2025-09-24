ट्रंप का एक बार फिर यूएन पर बड़ा हमला, EU चीफ के सामने बैठकर गिना दी खामियां
ट्रंप का एक बार फिर यूएन पर बड़ा हमला, EU चीफ के सामने बैठकर गिना दी खामियां

  संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर दुनियाभर के नेताओं का जमावड़ा न्यूयॉर्क में लगा. युद्ध और अशांति से जूझ रहे देशों जैसे यूक्रेन और सीरिया के नेता भी यहां नजर आए. इस दौरान यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी सबको संबोधित किया.

Sep 24, 2025
UNGA 80th edition:  संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की 80वीं वर्षगांठ के मौके पर दुनियाभर के नेताओं का जमावड़ा न्यूयॉर्क में लगा. युद्ध और अशांति से जूझ रहे देशों जैसे यूक्रेन और सीरिया के नेता भी यहां नजर आए. इस दौरान यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी सबको संबोधित किया. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अक्सर यूएन की तीखी आलोचना करते हैं. दुनिया के कई नेता यूएन के काम करने के तौर तरीकों पर सवाल उठा चुके हैं. ऐसे में UN की सालगिरह के मौके पर उन्होंने भी अपना दुखड़ा रोते हुए तमाम परेशानियों को बयान किया. बिना किसी का नाम लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा. गुटेरस ने कहा, हमारी (यूएन) ताकत हमसे छीनी जा रही है. 

ट्रंप ने फिर साधा निशाना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन के साथ हुई मीटिंग में UN पर एक बार फिर जमकर निशाना साधा. ट्रंप ने कहा, 'संयुक्त राष्ट्र अबतक कभी भी अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाया. मैंने 7 युद्ध में दखल दिया और संयुक्त राष्ट्र ने मेरी कोई मदद नहीं की. मुझे कभी फोन तक नहीं किया गया. किसी दिन UN वही सब करेगा जो मैं कर रहा हूं.'

ये भी पढ़ें-रूसी फाइटर जेट दिखे तो गिरा... जेलेंस्की से सामने ट्रंप ने पुतिन को ललकारा? जानिए यूक्रेन युद्ध पर और क्या कहा 

ट्रंप ने कहा, अगर संयुक्त राष्ट्र वाकई अपना काम कर रहा है, तो हमें कोई युद्ध नहीं करना चाहिए. आपके पास एक बेहतरीन अवधारणा हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास (सही) लोग नहीं हैं तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे. मैंने इन सभी युद्धों को रुकवाया (समाधान किया) लेकिन यूएन ने हमारी मदद नहीं की. उन्होंने कुछ नहीं किया, जबकि UN को उन समस्याओं को पहले एड्रेस करते हुए उनका समाधान कराना चाहिए था.

ये भी पढ़ें-  'हमारी ताकत हमसे छीनी जा रही...', फिलिस्तीन पर बोलते हुए क्यों मजबूर नजर आए संयुक्त राष्ट्र चीफ?

