'मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा...', पुतिन से मुलाकात पर ट्रंप का जवाब? रूस-यूक्रेन समझौते पर क्या है राष्ट्रपति की मांग

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 26, 2025, 07:07 AM IST
Russia-Ukraine War: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस-यूक्रेन के बीच चलते संघर्ष को विराम देने की कोशिशों पर जुटे हैं, हालांकि उनकी ये कोशिशें नाकाम होती दिख रही है. अब ट्रंप का कहना है कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से तब तक मिलने की योजना नहीं बना रहे हैं, जब तक कि उन्हें संतुष्टि नहीं होति कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति सुनिश्चित करने के लिए कोई समझौता हो गया है, जिससे युद्ध समाप्त हो जाए.  

इससे पहले घोषणा हुई थी कि ट्रंप क्रेन में शांति समझौते पर वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए बुडापेस्ट में पुतिन से मिलेंगे, हाालांकि यह बैठक आजतक नहीं हो पाई. एशिया की यात्रा के लिए निकलते समय ट्रंप ने कहा,' मुझे पता होना चाहिए कि हम समझौता करने जा रहे हैं. मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा.' उन्होंने कहा,' मेरे व्लादिमीर पुतिन के साथ हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन यह बेहद निराशाजनक रहा है. बता दें कि ट्रंप और पुतिन की आखिरी मुलाकात 15 अगस्त 2025 को अलास्का में हुई थी.   

कब खत्म होगा युद्ध? 

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के जल्दी समाप्त करने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है. शनिवार 25 अक्टूबर 2025 की रात रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 4 लोग मारे गए और 20 घायल हो गए. कीव के कार्यवाहक क्षेत्रीय गवर्नर व्लादिस्लाव हैवानेंको ने बताया कि द्निप्रोपेत्रोव्स्क इलाके में 2 लोग मारे गए और 7 घायल हुए. गवर्नर ने आगे बताया कि हमलों में अपार्टमेंट इमारतों और प्राइवेट घरों को नुकसान पहुंचा है.   

जेलेंस्की की मांग 

बता दें कि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार 26 अक्टूबर 2025 को अमेरिका से रूसी तेल पर अपने प्रतिबंधों को 2 कंपनियों से बढ़ाकर पूरे इलाके तक बढ़ाने का आग्रह किया. इसके साथ ही उन्होंने रूस पर जवाबी हमला करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस वाली मिसाइलों की मांग की. जेलेंस्की 2 दर्जन यूरोपीय नेताओं के साथ बातचीत के लिए लंदन में थे, जिन्होंने 3 साल से अधिक समय से चल रहे युद्ध को रोकने के लिए युद्ध विराम की स्थिति में अपने देश को भविष्य में रूसी आक्रमण से बचाने के लिए सैन्य सहायता देने का वादा किया है.  

FAQ 

क्यों रद्द हुई ट्रंप और पुतिन की मुलाकात?

ट्रंप ने कहा कि वह अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, जब तक कि उन्हें पता न हो कि समझौता होने वाला है. 

क्या है रूस-यूक्रेन युद्ध की स्थिति? 

रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है. शनिवार 25 अक्टूबर 2025 की रात रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 4 लोग मारे गए और 20 घायल हो गए. 

 

 

 

