DNA: रूसी तेल पर ट्रंप का बैन... क्या बीच में फंस गया भारत? समझिए क्या है पूरा माजरा

US Sanction Russia Oil: अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर नए सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए हैं. इन प्रतिबंधों के तहत न केवल अमेरिकी कंपनियों बल्कि गैर-अमेरिकी कंपनियों को भी इन रूसी कंपनियों से व्यापार करने की अनुमति नहीं होगी. विश्लेषकों के अनुसार, इन प्रतिबंधों से रूस को हर साल करीब 109 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 23, 2025, 11:52 PM IST
DNA: अमेरिका ने रूस की दो सबसे बड़ी तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाया है. रोसनेफ्ट रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी है जिसने वर्ष 2024 में लगभग 184 मिलियन मीट्रिक टन तेल का उत्पादन किया और ये 3.7 मिलियन बैरल प्रति दिन तेल का उत्पादन करती है. यह रूस के कुल तेल निर्यात का लगभग 50% हिस्सा रखती है. ये तेल कितना ज्यादा है इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि इससे जापान जैसे देश की सालाना तेल जरूरत पूरी हो सकती है और इतना तेल मिल जाए तो पाकिस्तान की साढ़े सात साल की तेल जरूरत पूरी हो जाएगी. सोचिए ये तेल कंपनी कितने तेल का उत्पादन करती है. इसके अलावा लुकोइल निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रूसी तेल कंपनी है जिसका उत्पादन लगभग 1.6 मिलियन बैरल प्रति दिन है. दोनों मिलकर रूस के कुल तेल उत्पादन का लगभग 60% नियंत्रण करती हैं. अमेरिकी ट्रेज़री विभाग ने इन रूसी कंपनियों पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाए हैं यानि गैर-अमेरिकी कंपनियां भी इनसे व्यापार नहीं कर सकतीं. इससे रूस को लगभग 109 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष का नुकसान होगा जो रूस के सैन्य बजट के बराबर है और सरकारी खर्च का 32 प्रतिशत है. इस प्रतिबंधों की घोषणा के तुरंत बाद दुनिया में तेल की कीमतों में 3-4% तक की वृद्धि दर्ज की गई.

 

मेदवेदेव ट्रंप की इस हरकत को बताया एक्ट ऑफ वॉर

दुनिया के साथ साथ रूस के लिए ट्रंप के ये प्रतिबंध कितना बड़ा झटका है आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव इसे एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है. रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप ने बुडापेस्ट शिखर सम्मेलन रद्द कर दिया. अमेरिका की ओर से हमारे देश पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं. अब और क्या बाकी है? क्या टॉमहॉक मिसाइलों के अलावा कुछ और नए हथियार भी ​​इस्तेमाल होंगे? जो निर्णय लिए गए हैं वे रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा के समान हैं.

ये बयान बताता है कि रूस ट्रंप के इस फैसले से बहुत नाराज है. इसीलिए परमाणु युद्धाभ्यास करके सबसे खतरनाक युद्ध की तैयारी कर रहा है. वैसे अगर वैश्विक तेल के दाम में 3 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है तो हर देश को तेल के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा और भारत जैसे देशों की जो कंपनियां रूस की इन कंपनियों से तेल खरीद रही थीं खरीदारी जारी रखने पर उन पर भी अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा मंडराने लगेगा. इसका मतलब रूसी तेल की खरीदारी में कमी आ सकती है जिसका नुकसान भारत को भी होगा. अगर अमेरिकी प्रतिबंध काम कर गए और बीच का रास्ता नहीं निकला तो रूस को लंबा युद्ध लड़ने में दिक्कत हो सकती है और जल्दी युद्ध खत्म करने की ताकत को दिखाने के लिए ही पुतिन परमाणु युद्धाभ्यास कर रहे हैं यानि पुतिन पश्चिमी देशों को चेतावनी दे रहे हैं कि दूसरे देश यूक्रेन में सीधे हस्तक्षेप न करें. रूस ने अब दुनिया को ये भी जता दिया है अब वो First Use  न्यूक्लियर नीति की ओर झुक रहा है. इससे पहले 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण से ठीक पांच दिन पहले रूस ने इसी तरह का परमाणु युद्धाभ्यास किया था. 2025 में जापाद अभ्यास के बाद बेलारूस से संयुक्त सैन्य हमलों में तेजी आई. अब तक ऐसे परमाणु अभ्यासों के बाद रूस की 20–30% तक सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है.

इस बार भी रूस ने यूक्रेन पर हमलों को अचानक तेज कर दिया है. जिससे यूक्रेन और सहयोगी देश टेंशन में हैं. रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है. यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों में यूक्रेन में 6 लोगों की मौत हो गई है. रूसी हमले में यूक्रेन के कई इलाकों में बिजली गुल हो गई है. रूसी हथियारों के मलबे से यूक्रेन की राजधानी कीव में आग लग गई और शहर के आधे जिलों में आग फैल गई. रूस के रक्षा विभाग ने भी इस हमलों की कुछ तस्वीरें जारी की हैं जिसमें भारी हथियारों से हमला दिखाया गया है यानि पुतिन इन प्रतिबंधों की वजह से डोनॉल्ड ट्रंप से काफी नाराज हैं. इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी एक बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का मलेशिया दौरा टल गया है. माना जा रहा था मलेशिया में होने वाली आशियान समिट के दौरान पीएम मोदी की ट्रंप से मुलाकात हो सकती है लेकिन अब पीएम मोदी मलेशिया नहीं जा रहे हैं यानि डोनॉल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात भी नहीं होगी.

आसियान समिट में शामिल नहीं होंगे पीएम मोदी

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने एक्स पर पोस्ट कर खुद इसकी जानकारी दी. पीएम इब्राहिम ने लिखा कि आज पीएम मोदी का फोन आया. हमने भारत-मलेशिया के संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा की. हमने इस दौरान आसियान समिट पर भी बात की. मोदी ने मुझे बताया कि वे इस समिट में ऑनलाइन हिस्सा लेंगे. पीएम मोदी की जगह इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समिट में हिस्सा लेंगे. इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनॉल्ड ट्रंप सहित कई देशों के नेता शामिल होने वाले हैं. ये आसियान के संवाद साझेदार हैं. ट्रंप 26 अक्टूबर को दो दिन की यात्रा पर कुआलालंपुर पहुंचेंगे. भारत-अमेरिका टैरिफ विवाद के बीच यहां पर मोदी-ट्रंप की संभावित मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर टिकी थी. हालांकि इससे पहले चीन के राष्टपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने से इनकार करने वाले ट्रंप मलेशिया के बाद साउथ कोरिया दौरे में उनसे मिलने को तैयार हो गए हैं लेकिन अभी इस मुलाकात का रोडमैप तैयार नहीं हुआ है अगर ये मुलाकात भी टली तो ट्रंप के लिए स्थितियां काफी असहज हो जाएंगी.

Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है.

US Sanction Russia Oil

