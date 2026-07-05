'उन्हें पता है बॉस कौन है?', नेतन्याहू के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ट्रंप ने याद दिलाई 'हैसियत'!

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रस्तावित व्हाइट हाउस बैठक से पहले बड़ा बयान देकर राजनीतिक हलकों में नई चर्चा छेड़ दी है. ट्रंप ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन साथ ही यह भी जोड़ दिया कि 'उसे पता है कि बॉस कौन है.' इस टिप्पणी को ऐसे समय में देखा जा रहा है जब दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच कई अहम मुद्दों पर मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं.
शुक्रवार को नेतन्याहू ने अमेरिका की आजादी की 250वीं वर्षगांठ के अवसर पर ट्रंप को फोन कर बधाई दी. बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने निकट भविष्य में वॉशिंगटन में मुलाकात करने पर सहमति जताई. हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप के व्यस्त कार्यक्रम के कारण यह दौरा शुरुआती योजना से कुछ देर बाद हो सकता है. यदि यह बैठक तय कार्यक्रम के अनुसार होती है तो फरवरी में व्हाइट हाउस में हुई पिछली मुलाकात के बाद दोनों नेताओं की यह पहली आमने-सामने की बैठक होगी.
अमेरिकी मीडिया संस्थान Axios से फोन पर बातचीत में डोनाल्ड ट्रंप ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ अपने संबंधों को लेकर भरोसा जताया. उन्होंने कहा कि दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन साथ ही यह भी कहा, 'वह जानता है कि बॉस कौन है.' ट्रंप की इस टिप्पणी को उनकी नेतृत्व शैली और अमेरिका की वैश्विक भूमिका के संदेश के रूप में देखा जा रहा है.
संभावित बैठक ऐसे समय होने जा रही है जब ईरान, लेबनान और पश्चिम एशिया की रणनीति को लेकर दोनों नेताओं की सोच में अंतर दिखाई दे रहा है. रिपोर्टों के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि नेतन्याहू ने हाल के कई रणनीतिक फैसलों में गलत आकलन किया. बताया जा रहा है कि लेबनान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई तेज होने के बाद ट्रंप ने निजी तौर पर नाराजगी भी जताई थी. उनका मानना था कि इससे क्षेत्र में अमेरिका की कूटनीतिक कोशिशों पर असर पड़ सकता है.
सूत्रों के अनुसार, ट्रंप प्रशासन अब भी ईरान के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना चाहता है. युद्धविराम व्यवस्था को आगे बढ़ाने और परमाणु वार्ता दोबारा शुरू करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं. इसी वजह से ट्रंप ने कथित तौर पर नेतन्याहू से लेबनान में सैन्य अभियान सीमित रखने का आग्रह किया, ताकि तेहरान के साथ चल रही बातचीत पर नकारात्मक असर न पड़े.
यह मामला केवल अमेरिका और इजरायल के रिश्तों तक सीमित नहीं है. ट्रंप के राजनीतिक समर्थन आधार यानी MAGA खेमे के भीतर भी इस मुद्दे पर अलग-अलग राय सामने आ रही है. कई प्रभावशाली समर्थकों का मानना है कि अमेरिका को पश्चिम एशिया के संघर्षों में और अधिक उलझने से बचना चाहिए तथा इजरायल के साथ संबंधों को लेकर संतुलित नीति अपनानी चाहिए.
नेतन्याहू के लिए व्हाइट हाउस का दौरा घरेलू राजनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अक्टूबर में प्रस्तावित इजरायली चुनाव से पहले अमेरिकी नेतृत्व के साथ उनकी तस्वीरें और समर्थन उनके चुनाव अभियान को मजबूत कर सकते हैं, जबकि सर्वेक्षणों में इस बार उनके सामने पहले की तुलना में अधिक कठिन मुकाबले के संकेत मिल रहे हैं. वहीं ट्रंप के लिए यह बैठक यह दिखाने का अवसर होगी कि नीतिगत मतभेदों के बावजूद अमेरिका अब भी पश्चिम एशिया में अपने प्रमुख सहयोगी इजरायल की रणनीतिक दिशा तय करने में प्रभावशाली भूमिका निभा रहा है.