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'उन्हें पता है बॉस कौन है?', नेतन्याहू के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ट्रंप ने याद दिलाई 'हैसियत'!

व्हाइट हाउस में बेंजामिन नेतन्याहू की प्रस्तावित मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी सुर्खियों में है. जानिए ट्रंप ने क्या कहा, इसका अमेरिका-इजरायल संबंधों और मौजूदा कूटनीतिक माहौल पर क्या असर पड़ सकता है.

Written ByRavindra Singh
Published: Jul 05, 2026, 09:01 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:19 AM IST
'उन्हें पता है बॉस कौन है?', नेतन्याहू के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ट्रंप ने याद दिलाई 'हैसियत'!
Image Credit: APSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ravindra Singh

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रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनिया की खबरों के अलावा खेलों में क्रिकेट जगत और क्राइम की खबरों पर बेहतरीन पकड़ रखते हैं. इसके पहले रवींद्र रिपब्लिक भारत में इवनिंग शिफ्ट के इंचार्ज रहे और शाम की शिफ्ट संभालते हुए होम पेज की जिम्मेदारी रवींद्र के ऊपर थी. उससे पहले रवींद्र ने जनसत्ता और न्यूज नेशन में भी शाम की शिफ्ट और होम पेज की जिम्मेदारी बखूबी निभाई. इसके पहले रवींद्र ने 5 सालों तक पी7 और लाइव इंडिया जैसे न्यूज चैनलों में काम किया था. रवींद्र आकाशवाणी में काम करने का अनुभव रखते. अवध यूनिवर्सिटी से मॉस कम्युनिकेशन से पोस्ट ग्रेजुएट रवींद्र पिछले डेढ़ दशक से सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं. आप रवींद्र से जुड़ने के लिए Ravindra.Singh@India.com पर मेल कर सकते हैं या फिर फेसबुक पर संपर्क करने के लिए https://www.facebook.com/pintu.singh.397 और एक्स पर https://x.com/rs66533 रवींद्र से संपर्क किया जा सकता है. 

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