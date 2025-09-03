Trump Live: कई दिन बाद 'प्रकट' हुए ट्रंप, लिए ताबड़तोड़ फैसले, स्पेस कमांड मुख्यालय बदला

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एकदम स्वस्थ्य और सही सलामत हैं. ट्रंप को लेकर उठ रही अटकलों को शांत करते हुए अमरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई अहम मुद्दों पर अपने प्रशासन का रुख साफ किया है.
Donald Trump Live: कई दिन की खामोशी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आये और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए. उन्होंने कहा कि कोलोराडो के वोटिंग सिस्टम पर उन्हें भरोसा नहीं है इसलिए वो स्पेस कमांड मुख्यालय स्थानांतरित कर रहे हैं. ट्रंप ने कहा कि कोलोराडो के मतदान के तरीकों के कारण वह मुख्यालय को कोलोराडो से अलबामा स्थानांतरित कर रहे हैं. आपको बताते चलें कि ट्रंप, जो अक्सर ये बात फैलाते आए हैं कि 2020 का चुनाव डेमोक्रेट जो बाइडेन ने नहीं, बल्कि उन्होंने जीता है, लंबे समय से ट्रंप कोलोराडो के मेल-इन बैलेट पेपर्स की सुरक्षा पर संदेह जताते रहे हैं, हालांकि चुनावों में मतदाताओं की धोखाधड़ी के सबूत बहुत कम मिलते हैं.
व्हाइट हाउस में उन्होंने कहा, 'कोलोराडो के साथ मेरी समस्या, एक बड़ी समस्या, मेल-इन वोटिंग है, उन्होंने सभी मेल-इन मतदान किए. तो उन्होंने खुद ही चुनावों में हेराफेरी की और हम ऐसा नहीं कर सकते. जब कोई राज्य मेल-इन वोटिंग के पक्ष में होता है, तो इसका मतलब है कि वे बेईमान चुनाव चाहते हैं, क्योंकि इसका यही मतलब है. इसलिए हमने भी एक बड़ा फैसला लिया. आपको बताते चलें कि ट्रंप कई सालों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को समाप्त करने की मांग करते रहे हैं और इसके स्थान पर कागजी मतपत्रों और हाथ से गिनती करने पर जोर देते रहे हैं. वहीं अमेरिका के चुनाव अधिकारियों का कहना है कि ये प्रॉसेस काफी समय लेने वाला और महंगा है, जो मशीन से गिनती करने की तुलना में कम सटीक है.