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ISIS का दूसरा सबसे बड़ा आतंकी ढेर! US ने खतरनाक ऑपरेशन में मार गिराया अबु-बिलाल

Abu Bilal al Minuki: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहा है कि US सेना ने नाइजीरिया ऑपरेशन में ISIS के दूसरे नंबर के कमांडर अबू-बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराया है. उन्होंने इस ऑपरेशन की सफलता के बाद नाइजीरिया को भी धन्यवाद दिया. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 16, 2026, 10:00 AM IST
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ISIS का दूसरा सबसे बड़ा आतंकी ढेर! US ने खतरनाक ऑपरेशन में मार गिराया अबु-बिलाल

Abu Bilal al Minuki: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि US सेना ने नाइजीरिया ऑपरेशन में ISIS के दूसरे नंबर के कमांडर अबू-बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराया है. डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन के सफल होने के बाद नाइजीरिया की सरकार को भी धन्यवाद ज्ञापित किया. साथ ही कहा कि अबू-बिलाल अल-मिनुकी अब कभी भी अमेरिकियों को टारगेट करने के लिए ऑपरेशन प्लान करने में मदद नहीं करेगा.

ट्रंप ने की अमेरिकी सेना की तारीफ
आज रात, मेरे कहने पर, बहादुर अमेरिकी सेना और नाइजीरिया की आर्म्ड फोर्स ने दुनिया के सबसे एक्टिव आतंकवादी को लड़ाई के मैदान से खत्म करने के लिए एक बहुत ही प्लान किए गए और बहुत मुश्किल मिशन को बिना किसी गलती के पूरा किया. ISIS का दूसरा सबसे बड़ा कमांडर अबू-बिलाल अल-मिनुकी, सोचता था कि वह अफ्रीका में छिप सकता है, लेकिन उसे क्या पता था कि हमारे पास ऐसे सोर्स हैं जो हमें बताते रहते हैं कि वह क्या कर रहा है.

वह अब नहीं बनाएगा प्लान
वह अब अफ्रीका के लोगों को डराएगा नहीं, या अमेरिकियों को टारगेट करने के लिए ऑपरेशन प्लान करने में मदद नहीं करेगा. उसके हटने से, ISIS का ग्लोबल ऑपरेशन बहुत कम हो गया है. इस ऑपरेशन में आपकी पार्टनरशिप के लिए नाइजीरिया सरकार का धन्यवाद, गॉड ब्लेस अमेरिका

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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