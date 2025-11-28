थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से अमेरिका जाना अब नामुमकिन? ट्रंप का इमिग्रेशन पर बहुत बड़ा फैसला, देखें बैन देशों की पूरी लिस्ट!

Trump migration pause for Third World countries: नेशनल गार्ड पर अफगानी युवक के हमले के बाद ट्रंप सरकार का बहुत एक्शन सामने आया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से सभी इमिग्रेशन को हमेशा के लिए रोकने का ऐलान किया. आइए जानते हैं क्या है थर्ड वर्ल्ड कंट्री. इसमें कौन-कौन हैं देश शामिल.
Third World Countries Name: अमेरिका का सपना देखने वाले लाखों लोगों को करारा झटका! राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने थैंक्सगिविंग के मौके पर ऐसा बयान दिया है, जिससे दुनिया भर में हलचल मच गई. उन्होंने "थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज" यानी गरीब और कम विकसित देशों से आने वाले सभी लोगों की इमिग्रेशन को "हमेशा के लिए" रोकने का ऐलान कर दिया. मतलब, अब नौकरी, पढ़ाई, शरण या परिवार से मिलने के लिए वीजा मिलना मुश्किल. यह फैसला व्हाइट हाउस के पास नेशनल गार्ड पर हमले के ठीक एक दिन बाद आया है. आइए, सरल शब्दों में पूरी स्टोरी समझें.
ट्रंप सरकार का बहुत बड़ा फैसला
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन सभी 'थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़' से माइग्रेशन पर हमेशा के लिए रोक लगाने के लिए काम करेगा ताकि US सिस्टम को पूरी तरह से ठीक होने का समय मिल सके. डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि US देश में गैर-नागरिकों को मिलने वाले सभी फेडरल बेनिफिट्स और सब्सिडी खत्म कर देगा. ट्रंप ने किसी देश का नाम नहीं लिया है. हालांकि, अफ़गानिस्तान यूनाइटेड नेशंस के सबसे कम डेवलप्ड कंट्रीज़ (LDC) में से एक है. थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ पर यह एक्शन एक दिन बाद आया है जब व्हाइट हाउस के पास एक अफ़गान नागरिक ने नेशनल गार्ड के दो सदस्यों को गोली मार दी थी.
थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कौन-कौन से? प्रभावित देशों की पूरी लिस्टज
ट्रंप ने "थर्ड वर्ल्ड" को साफ नहीं किया, लेकिन एक्सपर्ट्स इसे संयुक्त राष्ट्र की लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज (LDC) लिस्ट मान रहे हैं. 2025 में इसमें 44 देश हैं जिसमें ज्यादातर अफ्रीका, एशिया, कैरिबियन और पैसिफिक के. इनसे सालाना लाखों लोग अमेरिका जाते हैं. अब उनके लिए दरवाजा बंद हो सकते हैं. अब देखें कैटेगरी देशों के नाम.
अफ्रीका क्षेत्र के 32 देश इस लिस्ट में हैं, इन देशों में अंगोला, बेनिन, बुर्किना फासो, बुरुंडी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, कोमोरोस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, गाम्बिया, गिनी, गिनी-बिसाऊ, लेसोथो, लाइबेरिया, मेडागास्कर, मलावी, माली, मॉरिटानिया, मोजाम्बिक, नाइजर, रवांडा, सेनेगल, सिएरा लियोन, सोमालिया, साउथ सूडान, सूडान, टोगो, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया शामिल हैं.
एशिया क्षेत्र के 8 देश इस लिस्ट में हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, म्यांमार, नेपाल, तिमोर-लेस्ते, यमन
कैरिबियन क्षेत्र के देशों में एक देश हैती है.
पैसिफिक क्षेत्र: इममें तीन देश इसमें शामिल हैं, जिसमें किरिबाती, सोलोमन आइलैंड्स, तुवालु हैं.