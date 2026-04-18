NATO, IND-PAK और होर्मुज... ट्रंप बोले- 'ईरान के साथ डील फाइनल, हमें सौंपेगा यूरेनियम'

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ईरान, नाटो और भारत-पाकिस्तान जैसे कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बड़े-बड़े दावे किए हैं, जिनसे वैश्विक राजनीति में हलचल बढ़ गई है. सबसे पहले ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, ईरान के साथ मिलकर उसके समृद्ध यूरेनियम को निकालकर अमेरिका ले जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस काम के लिए बड़ी-बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होगा. हालांकि, ईरान ने इस दावे को साफ तौर पर खारिज कर दिया. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि यह यूरेनियम उनके लिए उनकी जमीन जितना ही पवित्र है और इसे किसी भी हालत में दूसरे देश को नहीं दिया जाएगा.

कुछ मुद्दों पर ईरान-अमेरिका के बीच विरोधाभास

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और बातचीत के जरिए जल्द ही एक बड़ा समझौता हो सकता है. उन्होंने यहां तक कहा कि ईरान कुछ संगठनों जैसे हिजबुल्ला और हमास को समर्थन देना भी बंद कर सकता है, लेकिन ईरान ने इन सभी बातों को लेकर अमेरिका पर विरोधाभासी और गलत बयान देने का आरोप लगाया.

नाटो की हमें जरूरत नहीं, उसे हमारी जरूरत है

दूसरी तरफ, ट्रंप ने नाटो (NATO) पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जब होर्मुज को लेकर तनाव था, तब नाटो ने कोई मदद नहीं की. ट्रंप के मुताबिक, अब जब स्थिति सामान्य हो रही है, तब नाटो मदद की बात कर रहा है, जिसकी अब जरूरत नहीं है. उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमें उनकी जरूरत कभी नहीं थी, बल्कि उन्हें हमारी जरूरत थी.

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होर्मुज खुल गया लेकिन समझौता होने तक US नेवी तैनात रहेगी

होर्मुज दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से करीब 20% तेल और गैस का व्यापार होता है. ईरान ने हाल ही में घोषणा की कि इस रास्ते को पूरी तरह खोल दिया गया है, ताकि व्यापार सामान्य हो सके. ट्रंप ने भी इसकी पुष्टि की, लेकिन साथ ही कहा कि अमेरिका की नौसैनिक निगरानी तब तक जारी रहेगी, जब तक ईरान के साथ पूरा समझौता नहीं हो जाता.

पूरी तरह समझौता होने तक लागू नहीं होगा- ट्रंप

ट्रंप ने एक और बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान के साथ होने वाला कोई भी समझौता तब तक पूरी तरह लागू नहीं होगा, जब तक वह 100% पूरा और औपचारिक रूप से साइन नहीं हो जाता. उन्होंने साफ किया कि तब तक अमेरिका की ओर से लगाया गया नौसैनिक ब्लॉकेड जारी रहेगा. ट्रंप के मुताबिक, भले ही होर्मुज को व्यापार के लिए खोल दिया गया है, लेकिन ईरान पर दबाव बनाए रखने के लिए अमेरिकी सैन्य मौजूदगी बनी रहेगी. उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका-ईरान बातचीत में काफी प्रगति हुई है और जल्द ही समझौता संभव है, हालांकि ईरान लगातार कई अमेरिकी दावों को खारिज कर रहा है.

भारत-पाकिस्तान संघर्ष को भी किया याद

सबसे बड़ा और विवादित दावा ट्रंप ने भारत-पाकिस्तान को लेकर किया. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित बड़े युद्ध को रोक दिया, जिसमें लाखों-करोड़ों लोगों की जान जा सकती थी. ट्रंप ने खुद को 'पीसमेकर' बताते हुए कहा कि उन्होंने कुल आठ युद्ध खत्म कराए हैं और अगर ईरान-लेबनान को जोड़ दें तो यह संख्या दस हो जाएगी. ट्रंप ने इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर का क्रेडिट भी खुद को दिया और कहा कि यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. उन्होंने यह भी दावा किया कि उनकी कोशिशों से दुनिया में कई बड़े संघर्ष टल गए हैं.