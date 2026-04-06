Advertisement
trendingNow13168515
Hindi NewsदुनियाDonald Trump: जिसने प्लान लीक किया, उसको जेल भेजेंगे..., पायलट रेस्क्यू मामले में किस पर भड़के ट्रंप

Donald Trump: 'जिसने प्लान लीक किया, उसको जेल भेजेंगे...', पायलट रेस्क्यू मामले में किस पर भड़के ट्रंप

US Iran War: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में पायलट रेस्क्यू मिशन पर अपनी सेना की जमकर तारीफ की. ट्रंप ने कहा कि हमारी जैसी सेना किसी के पास नहीं है. हमने बेहद मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया. ऐसा किसी ने आजतक नहीं किया.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Apr 06, 2026, 11:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Donald Trump: 'जिसने प्लान लीक किया, उसको जेल भेजेंगे...', पायलट रेस्क्यू मामले में किस पर भड़के ट्रंप

US Pilot Rescue: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान से पायलट के सफल रेस्क्यू को लेकर अपनी पीठ थपथपाई. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सेना को खुली छूट दी थी और घायल जवान को सुरक्षित वापस लाने के आदेश दिए थे. इसके अलावा ट्रंप ने उस रिपोर्टर को जेल भेजने की धमकी दी है, जिसने यह जानकारी लीक की थी कि दो में एक एफ15ई का पायलट ईरान में लापता है. 

'उस शख्स को जेल भेज देंगे'

भाषण में ट्रंप ने कहा कि वह उस रिपोर्टर या सूत्र को 'जेल भेज देंगे', जिसने सबसे पहले यह जानकारी दी थी कि दुर्घटनाग्रस्त F-15E जेट के दो क्रू सदस्यों में से एक ईरान के अंदर फंसा हुआ है. उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, 'मैं मीडिया संगठन से उस व्यक्ति का नाम पूछूंगा.'

'पुराने विमानों को नष्ट कर दिया'

ट्रंप ने उन मालवाहक विमानों के बारे में भी जानकारी दी, जो एक F-15 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसके पायलट को बचाने के मिशन के दौरान ईरान में ही फंस गए थे. उन्होंने कहा, 'हमने उन पुराने विमानों को उड़ा दिया.' उन्होंने आगे बताया कि उन विमानों को इसलिए नष्ट कर दिया गया, क्योंकि उनमें संचार उपकरण और 'एंटी-मिसाइल टेक्नोलॉजी' मौजूद थी; उन्हें डर था कि ईरान उन चीज़ों पर कब्जा कर सकता था या उनकी नकल बना सकता था.

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक अज्ञात मीडिया संस्थान को जेल भेजने की धमकी दी. उन्होंने कहा कि अगर वह उस शख्स का नाम नहीं बताता, जिसने ईरान में लापता हुए एक अमेरिकी सैन्य पायलट के बारे में जानकारी लीक की थी, तो उसे जेल भेज दिया जाएगा. ट्रंप ने कहा, 'हम उस मीडिया कंपनी के पास जाएंगे, जिसने यह जानकारी जारी की है, और हम उनसे कहेंगे, 'यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। या तो उस व्यक्ति का नाम बता दो, या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ.'

'हमने भेजे 155 विमान'

ट्रंप ने कहा,'हमने पहाड़ों से पायलट को वापस लाने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें 155 विमान शामिल थे. इनमें पांच बॉम्बर, 64 फाइटर जेट, 48 रीफ्यूलिंग विमान, 13 बचाव विमान और भी बहुत कुछ — क्योंकि हम चाहते थे कि ईरान को लगे कि वह किसी दूसरी जगह पर है,' 

ट्रंप ने आगे कहा, 'हमने गुमराह करने के लिए अपनी टुकड़ियों को फैला दिया और बिखेर दिया.ईरान को पायलट का सुराग न लगने देने की योजना में सात अलग-अलग जगहें शामिल थीं. भगवान हम पर नजर रख रहे थे.'

About the Author
author img
Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनु...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

नौकरी जाने पर भी परेशान नहीं हुआ ये इंजीनियर,स्पेशल सेविंग ने कैसे की मुसीबत में मदद
Viral News
नौकरी जाने पर भी परेशान नहीं हुआ ये इंजीनियर,स्पेशल सेविंग ने कैसे की मुसीबत में मदद
आसमान के रास्ते पहुंचेंगे मंजिल पर, इस शहर में दौड़ने जा रहीं ‘ड्राइवरलेस' टैक्सियां
Mumbai News in hindi
आसमान के रास्ते पहुंचेंगे मंजिल पर, इस शहर में दौड़ने जा रहीं ‘ड्राइवरलेस' टैक्सियां
बीमारी के नाम पर आपकी जेब कौन काट रहा? दवाओं की मुनाफाखोरी पर बड़ा सबसे बड़ा खुलासा
DNA
बीमारी के नाम पर आपकी जेब कौन काट रहा? दवाओं की मुनाफाखोरी पर बड़ा सबसे बड़ा खुलासा
'इतने बड़े मत बनिए कि चीफ जस्टिस का भी फोन न उठाएं...', SC ने किस पर कसा तंज?
West Bengal Election 2026
'इतने बड़े मत बनिए कि चीफ जस्टिस का भी फोन न उठाएं...', SC ने किस पर कसा तंज?
भोंदू बाबा तो बड़ा शातिर निकला, ₹300 करोड़ के हवाला घोटाले के बीच ED की एंट्री!
Nashik Bhondu Baba
भोंदू बाबा तो बड़ा शातिर निकला, ₹300 करोड़ के हवाला घोटाले के बीच ED की एंट्री!
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नहीं चलेगा महाभियोग, संसद के दोनों सदनों में नोटिस खारिज
gyanesh kumar
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नहीं चलेगा महाभियोग, संसद के दोनों सदनों में नोटिस खारिज
'कूड़ा-कचरा फैला है, बदबू आती रहती है', बेंगलुरु लौटे शख्स ने लिखी पोस्ट, हुई वायरल
Bengaluru
'कूड़ा-कचरा फैला है, बदबू आती रहती है', बेंगलुरु लौटे शख्स ने लिखी पोस्ट, हुई वायरल
तमिलनाडु में 9 पुलिसकर्मियों को होगी फांसी, थाने में पिता-पुत्र की ली थी जान
Tamil Nadu
तमिलनाडु में 9 पुलिसकर्मियों को होगी फांसी, थाने में पिता-पुत्र की ली थी जान
मरीजों को लूटने वाले मेडिसिन रैकेट पर Zee News का बड़ा खुलासा, देखें वीडियो
Medicine Price campaign
मरीजों को लूटने वाले मेडिसिन रैकेट पर Zee News का बड़ा खुलासा, देखें वीडियो
'युद्ध नशेयां विरुद्ध' में तस्कर पहुंच रहे सलाखों के पीछे, पंजाब पुलिस का अभियान
Punjab Police
'युद्ध नशेयां विरुद्ध' में तस्कर पहुंच रहे सलाखों के पीछे, पंजाब पुलिस का अभियान