Donald Trump: 'जिसने प्लान लीक किया, उसको जेल भेजेंगे...', पायलट रेस्क्यू मामले में किस पर भड़के ट्रंप

US Iran War: डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में पायलट रेस्क्यू मिशन पर अपनी सेना की जमकर तारीफ की. ट्रंप ने कहा कि हमारी जैसी सेना किसी के पास नहीं है. हमने बेहद मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया. ऐसा किसी ने आजतक नहीं किया.
Trending Photos
US Pilot Rescue: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान से पायलट के सफल रेस्क्यू को लेकर अपनी पीठ थपथपाई. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने सेना को खुली छूट दी थी और घायल जवान को सुरक्षित वापस लाने के आदेश दिए थे. इसके अलावा ट्रंप ने उस रिपोर्टर को जेल भेजने की धमकी दी है, जिसने यह जानकारी लीक की थी कि दो में एक एफ15ई का पायलट ईरान में लापता है.
भाषण में ट्रंप ने कहा कि वह उस रिपोर्टर या सूत्र को 'जेल भेज देंगे', जिसने सबसे पहले यह जानकारी दी थी कि दुर्घटनाग्रस्त F-15E जेट के दो क्रू सदस्यों में से एक ईरान के अंदर फंसा हुआ है. उन्होंने किसी का नाम लिए बिना कहा, 'मैं मीडिया संगठन से उस व्यक्ति का नाम पूछूंगा.'
ट्रंप ने उन मालवाहक विमानों के बारे में भी जानकारी दी, जो एक F-15 विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसके पायलट को बचाने के मिशन के दौरान ईरान में ही फंस गए थे. उन्होंने कहा, 'हमने उन पुराने विमानों को उड़ा दिया.' उन्होंने आगे बताया कि उन विमानों को इसलिए नष्ट कर दिया गया, क्योंकि उनमें संचार उपकरण और 'एंटी-मिसाइल टेक्नोलॉजी' मौजूद थी; उन्हें डर था कि ईरान उन चीज़ों पर कब्जा कर सकता था या उनकी नकल बना सकता था.
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को एक अज्ञात मीडिया संस्थान को जेल भेजने की धमकी दी. उन्होंने कहा कि अगर वह उस शख्स का नाम नहीं बताता, जिसने ईरान में लापता हुए एक अमेरिकी सैन्य पायलट के बारे में जानकारी लीक की थी, तो उसे जेल भेज दिया जाएगा. ट्रंप ने कहा, 'हम उस मीडिया कंपनी के पास जाएंगे, जिसने यह जानकारी जारी की है, और हम उनसे कहेंगे, 'यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। या तो उस व्यक्ति का नाम बता दो, या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ.'
ट्रंप ने कहा,'हमने पहाड़ों से पायलट को वापस लाने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया, जिसमें 155 विमान शामिल थे. इनमें पांच बॉम्बर, 64 फाइटर जेट, 48 रीफ्यूलिंग विमान, 13 बचाव विमान और भी बहुत कुछ — क्योंकि हम चाहते थे कि ईरान को लगे कि वह किसी दूसरी जगह पर है,'
ट्रंप ने आगे कहा, 'हमने गुमराह करने के लिए अपनी टुकड़ियों को फैला दिया और बिखेर दिया.ईरान को पायलट का सुराग न लगने देने की योजना में सात अलग-अलग जगहें शामिल थीं. भगवान हम पर नजर रख रहे थे.'