Advertisement
trendingNow12959248
Hindi Newsदुनिया

जंग खत्म कर दें नहीं तो यूक्रेन को थमा दूंगा मौत का सौदागर, ट्रंप ने दी पुतिन को इस मिसाइल की धमकी

Donald Trump: इजरायल-हमास युद्धबंदी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस को बड़ी चेतावनी दे दी है. उन्होंने कहा कि अगर रूस पीछे नहीं हटता है तो फिर हम यूक्रेन को टॉमहॉक मिजाइल दे देंगे. जो रूस के लिए बहुत बड़ा खतरा होगी. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 13, 2025, 07:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जंग खत्म कर दें नहीं तो यूक्रेन को थमा दूंगा मौत का सौदागर, ट्रंप ने दी पुतिन को इस मिसाइल की धमकी

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल हमास जंग को लेकर होने वाली पीस समिट में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए हैं. इस बीच उन्होंने रूस-यूक्रेन की सालों से चली आ रही जंग पर भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने रविवार को रूस को चेतावनी दी कि अगर उसने यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म नहीं किया, तो अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी के टॉमहॉक मिसाइलें दे सकता है.

यूक्रेन को दे दूंगा टॉमहॉक

ट्रंप ने कहा एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा,'अगर यह युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ, तो मैं यूक्रेन को टॉमहॉक भेज सकता हूं. ये बहुत ताकतवर और खतरनाक हथियार हैं और रूस को इसकी जरूरत नहीं है.' ट्रंप ने बताया कि उन्होंने यह बात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर भी कही थी. ट्रंप का कहना है कि वो इस बारे में रूस से भी बात कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: इजरायल ने चलाया 'ऑपरेशन रिटर्निंग होम', हमास के कब्जे से छूटेंगे बंधक, सीजफायर के बाद अब लौटेगी शांति

Add Zee News as a Preferred Source

यह बयान तब आया जब रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के बिजली ढांचे पर हमले किए, जिससे देश की ऊर्जा व्यवस्था को नुकसान हुआ है. रूस ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर अमेरिका टॉमहॉक मिसाइलें भेजता है, तो यह 'गंभीर चिंता का विषय' होगा. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका अगर लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन को देता है, तो इससे मॉस्को-वॉशिंगटन संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा.

मैं इंतेजार कर रहा हूं: जेलेंस्की

दूसरी तरफ जेलेंस्की ने कहा कि उनकी ट्रंप से हुई बातचीत बहुत उपयोगी रही. उन्होंने बताया कि उन्होंने हवाई सुरक्षा, लंबी दूरी की क्षमता और ऊर्जा क्षेत्र पर चर्चा की. जब जेलेंस्की से पूछा गया कि क्या ट्रंप ने मिसाइलों की मंजूरी दे दी है, तो उन्होंने कहा,'हम इस पर काम कर रहे हैं, मैं राष्ट्रपति के हां कहने का इंतजार कर रहा हूं.' ट्रंप ने कहा,'अगर पुतिन यह जंग खत्म कर दें तो वो बेहतर दिखेंगे, वरना यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा.'

रूस पीछे नहीं हटा तो विकल्प खुला है

इस बीच व्हाइट हाउस में अगले हफ्ते यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के दौरे की तैयारी है. हाल के हफ्तों में ट्रंप का रूस के प्रति रवैया पहले से ज्यादा सख्त दिख रहा है. उन्होंने कहा कि उन्हें अब विश्वास है कि यूक्रेन अपना खोया इलाका वापस ले सकता है, जबकि पहले वे बातचीत से समझौते की बात करते थे. फिलहाल उन्होंने टॉमहॉक मिसाइलें भेजने पर आखिरी फैसला नहीं किया लेकिन साफ किया कि अगर रूस पीछे नहीं हटता, तो ये विकल्प खुला है. 

क्या है टॉमहॉक मिसाइल?

टॉमहॉक मिजाइल को लेकर कहा जाता है कि यह अमेरिका की सबसे खतरनाक और लंबी दूरी पर सटीक हमला करने वाली मिजाइल है. इस मिसाइल को जमीन के अलावा समुद्र से भी लॉन्च किया जा सकता है. टॉमहॉक की रेंज लगभग 1600 किमी से 2500 किमी तक है. साथ ही 880KM प्रति घंटा इसकी रफ्तार है. इसके अलावा इस मिसाइल में दुश्मन की हवाई सुरक्षा को चकमा देने वाली सिस्टम्स भी लगे हुए हैं. यह मिसाइल अपने साथ लगभग 450 किलोग्राम बारूद ले जा सकती है. दिलचस्प बात यह भी है कि इस मिसाइल का न्यूक्लियर वेरिएंट भी था लेकिन अब उसे रिटायर किया जा चुका है. 

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Donald Trump

Trending news

गाजा पीस समिट के लिए पीएम मोदी को मिला था न्‍योता, सरकार ने किसे भेजा?
Gaza Peace Summit
गाजा पीस समिट के लिए पीएम मोदी को मिला था न्‍योता, सरकार ने किसे भेजा?
बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
weather update
बारिश होगी तो कहीं निकलेगी गुनगुनी धूप, जानें सोमवार को कैसा रहेगा मौसम; अलर्ट जारी
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
India-Pakistan News in Hindi
भारत करने जा रहा 3500 KM लंबी मिसाइल का ट्रायल, नोटम जारी; आखिर किसके लिए है तैयारी
बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल; सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
West Bengal
बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर भगदड़, कई यात्री घायल; सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
Kerala
'मेरी इनकम गिर गई है...', मोदी सरकार के इस मंत्री ने कर दी इस्तीफे की पेशकश
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
aap
दलित IPS पूरन कुमार के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी आम आदमी पार्टी
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
Jammu Kashmir
BJP का वो मुस्लिम नेता जो जा सकता है राज्यसभा! पार्टी ने इस राज्य से बनाया उम्मीदवार
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
Balwant Rai Parekh
न हारे न थके...चपरासी से तय किया मालिक तक का सफर, बना डाली अरबों की कंपनी
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
Gujarat News in Hindi
गुजरात के बोटाद में पुलिस-किसानों के बीच झड़प, गाड़ियों पर पथराव कर तोड़ डाले शीशे
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा
P Chidambaram
प्रेशर या क्रिमिनल केस...कांग्रेस की दुखती नस क्यों दबा रहे चिदंबरम, आलाकमान खफा