जंग खत्म कर दें नहीं तो यूक्रेन को थमा दूंगा मौत का सौदागर, ट्रंप ने दी पुतिन को इस मिसाइल की धमकी

Donald Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजरायल हमास जंग को लेकर होने वाली पीस समिट में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गए हैं. इस बीच उन्होंने रूस-यूक्रेन की सालों से चली आ रही जंग पर भी बड़ा बयान दिया है. उन्होंने रविवार को रूस को चेतावनी दी कि अगर उसने यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म नहीं किया, तो अमेरिका यूक्रेन को लंबी दूरी के टॉमहॉक मिसाइलें दे सकता है.

यूक्रेन को दे दूंगा टॉमहॉक

ट्रंप ने कहा एयर फोर्स वन में पत्रकारों से कहा,'अगर यह युद्ध जल्द खत्म नहीं हुआ, तो मैं यूक्रेन को टॉमहॉक भेज सकता हूं. ये बहुत ताकतवर और खतरनाक हथियार हैं और रूस को इसकी जरूरत नहीं है.' ट्रंप ने बताया कि उन्होंने यह बात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से फोन पर भी कही थी. ट्रंप का कहना है कि वो इस बारे में रूस से भी बात कर सकते हैं.

यह बयान तब आया जब रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के बिजली ढांचे पर हमले किए, जिससे देश की ऊर्जा व्यवस्था को नुकसान हुआ है. रूस ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर अमेरिका टॉमहॉक मिसाइलें भेजता है, तो यह 'गंभीर चिंता का विषय' होगा. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका अगर लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन को देता है, तो इससे मॉस्को-वॉशिंगटन संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा.

मैं इंतेजार कर रहा हूं: जेलेंस्की

दूसरी तरफ जेलेंस्की ने कहा कि उनकी ट्रंप से हुई बातचीत बहुत उपयोगी रही. उन्होंने बताया कि उन्होंने हवाई सुरक्षा, लंबी दूरी की क्षमता और ऊर्जा क्षेत्र पर चर्चा की. जब जेलेंस्की से पूछा गया कि क्या ट्रंप ने मिसाइलों की मंजूरी दे दी है, तो उन्होंने कहा,'हम इस पर काम कर रहे हैं, मैं राष्ट्रपति के हां कहने का इंतजार कर रहा हूं.' ट्रंप ने कहा,'अगर पुतिन यह जंग खत्म कर दें तो वो बेहतर दिखेंगे, वरना यह उनके लिए अच्छा नहीं होगा.'

रूस पीछे नहीं हटा तो विकल्प खुला है

इस बीच व्हाइट हाउस में अगले हफ्ते यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल के दौरे की तैयारी है. हाल के हफ्तों में ट्रंप का रूस के प्रति रवैया पहले से ज्यादा सख्त दिख रहा है. उन्होंने कहा कि उन्हें अब विश्वास है कि यूक्रेन अपना खोया इलाका वापस ले सकता है, जबकि पहले वे बातचीत से समझौते की बात करते थे. फिलहाल उन्होंने टॉमहॉक मिसाइलें भेजने पर आखिरी फैसला नहीं किया लेकिन साफ किया कि अगर रूस पीछे नहीं हटता, तो ये विकल्प खुला है.

क्या है टॉमहॉक मिसाइल?

टॉमहॉक मिजाइल को लेकर कहा जाता है कि यह अमेरिका की सबसे खतरनाक और लंबी दूरी पर सटीक हमला करने वाली मिजाइल है. इस मिसाइल को जमीन के अलावा समुद्र से भी लॉन्च किया जा सकता है. टॉमहॉक की रेंज लगभग 1600 किमी से 2500 किमी तक है. साथ ही 880KM प्रति घंटा इसकी रफ्तार है. इसके अलावा इस मिसाइल में दुश्मन की हवाई सुरक्षा को चकमा देने वाली सिस्टम्स भी लगे हुए हैं. यह मिसाइल अपने साथ लगभग 450 किलोग्राम बारूद ले जा सकती है. दिलचस्प बात यह भी है कि इस मिसाइल का न्यूक्लियर वेरिएंट भी था लेकिन अब उसे रिटायर किया जा चुका है.