‘लेट्स डू इट’ किसने कहा... ट्रंप ने किस पर फोड़ा ईरान जंग का ठीकरा, बोले- मैंने सबको फोन किया था

अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का 25वां दिन है और ट्रंप इस जंग में पिछड़ते दिखाई दे रहे हैं. अब ट्रंप ने इस जंग का ठीकरा अपने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ पर फोड़ा है. एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान ईरान पर किए गए हमले शुरू करने के फैसले की जिम्मेदारी अपने रक्षा सचिव पीट हेगसेथ पर मढ़ने का संकेत दिया. ईरान पर हमला करने का फैसला कैसे लिया गया, इस बारे में उनके प्रशासन के अंदर से आ रही लगातार बदलते बयानों में अब ट्रंप की टिप्पणी भी शामिल हो गई है.

सोमवार को मेम्फिस सेफ टास्क फोर्स की एक गोलमेज बैठक में बोलते हुए, ट्रंप ने सुझाव दिया कि हेगसेथ उनके प्रशासन में पहले सीनियर अधिकारी थे जिन्होंने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की वकालत की थी. ट्रंप ने कहा,'पीट, मुझे लगता है कि आप ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बारे में बात की और कहा कि चलो ऐसा करते हैं, क्योंकि आप उन्हें परमाणु हथियार रखने नहीं दे सकते. इस दौरान पीट ट्रंप के बगल में बैठे हुए थे.

जेडी वेंस ने नहीं किया था खुलकर समर्थन

इस दौरान ट्रंप ने यह भी कबूल किया कि उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, जो लंबे समय से विदेशी सैन्य हस्तक्षेपों की आलोचना करते रहे हैं, इस अभियान को लेकर कम उत्साहित थे, हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसका विरोध नहीं किया है.

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मैंने कई महान लोगों को फोन किया- ट्रंप

फैसला लेने के समय को याद करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ऑपरेशन को मंजूर करने से पहले कई सीनियर अधिकारियों को फोन किया था. उन्होंने कहा,'मैंने पीट को फोन किया, मैंने जनरल केन को फोन किया. मैंने हमारे कई महान लोगों को फोन किया.' हेगसेथ ने युद्ध प्रयासों का बचाव करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई है, वह नियमित रूप से पेंटागन में पत्रकारों को जानकारी देते हैं और अमेरिकी सैन्य उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं. उन्होंने अभियान की आलोचना का भी खंडन किया है और मीडिया के कुछ हिस्सों पर संघर्ष को नकारात्मक रूप से चित्रित करने का आरोप लगाया है.

युद्ध कैसे खत्म होगा, ट्रंप तय करेंगे- हेगसेथ

हाल ही में जब हेगसेथ से पूछा गया कि सैन्य अभियान कितने समय तक चल सकता है, तो उन्होंने कोई समयसीमा बताने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा,'हम कोई समयसीमा तय नहीं करना चाहेंगे और साथ ही यह भी कहा कि मिशन पूरी तरह से सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. आखिर में ट्रंप ही तय करेंगे कि इसका अंत कैसे होगा.

खतरनाक मोड़ पर ईरान जंग

डोनाल्ड ट्रंप की इस टिप्पणी ने सारी दुनिया का ध्यान वॉशिंगटन की तरफ खींच लिया है और विश्लेषक इस बात पर बहस कर रहे हैं कि प्रशासन के अंदर किसने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान के लिए दबाव डाला था. फरवरी के आखिर में अमेरिकी हमलों से शुरू हुआ यह युद्ध अब ईरान और उसके सहयोगियों को शामिल करते हुए एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में तब्दील हो गया है. अमेरिकी अधिकारियों ने इस अभियान को ईरान के मिसाइल सिस्टम, ड्रोन उत्पादन क्षमताओं और नौसैनिक शक्ति को तबाह करने की कोशिश के तौर पर पेश किया है.