Donald Trump and Georgia Meloni: 'यदि मैं कहूं कि आप बेहद खूबसूरत हैं...' ट्रंप की बात सुनकर शर्मा गईं इटली की PM मेलोनी

Donald Trump Speech: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजिप्ट में गाजा शिखर सम्मेलन के दौरान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की तारीफ करते हुए उन्हें खूबसूरत बताया.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Oct 14, 2025, 08:53 AM IST
World News In Hindi: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को इजिप्ट में गाजा शिखर सम्मेलन के लिए पहुंचे थे. इस दौरान वहां इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी भी मौजूद थीं. ट्रंप ने मंच पर अपने भाषण में मेलोनी को लेकर कुछ चुनिंदा शब्द कहे. उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कहा कि वह खूबसूरत हैं. मेलोनी इस दौरान मंच पर ट्रंप के पीछे खड़ी थीं.   

जॉर्जिया मेलोनी पर टिप्पणी  

तीन बार शादी कर चुके 79 साल के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्वीकार किया कि कट्टर दक्षिणपंथी नेता जॉर्जिया मेलोनी पर की गई टिप्पणी से उन पर लैंगिक भेदभाव का आरोप लगने का खतरा था. उन्होंने मिडिल ईस्ट में अपने शांति प्रयासों के बारे में भाषण के बीच में कहा,' मुझे ऐसा कहने की अनुमति नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा कहने पर आपके राजनीतिक करियर का अंत हो जाता है. वह एक खूबसूरत युवा महिला हैं.'  

मेलोनी को बताया खूबसूरत 

ट्रंप ने कहा,' अगर आप अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका में किसी महिला के लिए सुंदर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके राजनीतिक करियर का अंत है, लेकिन मैं अपनी संभावनाओं का लाभ उठाऊंगा.' ट्रंप ने 48 साल की मेलोनी को संबोधित करते हुए कहा,' आपको सुंदर कहलाने में कोई आपत्ति नहीं है, है न? क्योंकि आप सुंदर हैं.'

 

इस दौरान मेलोनी ट्रंप के पीछे खड़ी थीं ऐसे में उनका एकदम से रिएक्शन नहीं देखा गया, हालांकि पीएम को हल्का मुस्कुराते और शर्माते हुए देखा गया.  

घोषणापत्र पर किए हस्ताक्षर 

ट्रंप ने इस दौरान इमिग्रेशन और सांस्कृतिक मुद्दों पर वैचारिक सहयोगी मेलोनी को अविश्वसनीय बताया. उन्होंने कहा,' इटली में लोग उनका बेहद सम्मान करते हैं. वह एक बेहद सफल पॉलीटिशियन हैं.' बता दें कि जॉर्जिया मेलोनी शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप के पीछे मंच पर इकट्ठा हुए तकरीबन 30 नेताओं में से एकमात्र महिला थीं, जहां उन्होंने गाजा में गाजा में शांति स्थापित करने में मदद करने का वचन देते हुए एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए.  

 FAQ 

क्यों विवादित है ट्रंप का यह बयान?

ट्रंप के इस बयान पर लैंगिक भेदभाव का आरोप लग सकता है, क्योंकि अमेरिका में किसी महिला के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना राजनीतिक करियर के लिए खतरा हो सकता है. 

जॉर्जिया मेलोनी का क्या रिएक्शन था?  

मेलोनी ने ट्रंप के बयान पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि वह ट्रंप के पीछे खड़ी थीं. ऐसे में उनका रिएक्शन साफ नहीं दिख रहा था. 

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

